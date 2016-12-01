Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi

Amerika’nın Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Gıda ve İlaç İdaresi TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere ekstazinin test amaçlı kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Peki TSSB nedir?

TSSB yukarıda da yazan uzun halinden anlaşılacağı üzere travmaya dayalı bir psikolojik rahatsızlık. Genellikle bir katliama, tecavüze veya savaşa maruz kalanların bu etken ortadan kalktıktan sonra günlük hayatlarında bu hadiseleri onları hatırlatan, örneğin bir nesne gibi etkenlerden, kişinin rahatsızlık duyması ve bunlara aşırı bir duyarlılık göstermesi durumuna bu ad veriliyor.

Olumlu etkileri görüldü

Şu anda 3 aşamadan oluşması planlanan çalışmaların ikinci aşaması tamamlanmış durumda. Çalışmaların sponsoru ise daha önce esrar, LSD ve MDMA (Ekstazi)’in tıbbi amaçlarla kullanımını destekleyen MAPS (Psychedelic Çalışmalar için Multidisipliner Birlik) oldu. Şu ana dek yapılan çalışmalardan 19 katılımcıyla gerçekleştirilen bir deneyde hastaların %56’sında 3 dozluk ekstazi uygulamasından sonra rahatsızlıklarının belirtilerinde azalmanın olduğu görüldü.

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Ekstazi molekülünün şematik gösterimi

Zararları da yok değil

Bununla birlikte yeni yöntemin temelini oluşturan ekstazi maddesine değinecek olursak aslında bu madde şu an kullanılan antidepresan tip ilaçlardan pek de farklı bir etkiye sebep olmuyor. Farkı ise antidepresanlar da vücuttaki mevcut seratoninin salınmasını sağlarken ekstazi maddesi ise seratoninin tamamının kana verilmesine sebep oluyor ki bu da onun etkisinin daha fazla olmasını sağlıyor.

Ayrıca maddenin götürüsü de yok değil zira antidepresanlarda da görülen bağımlılık yapma etkisinin bu maddede çok daha fazla olduğunu iddia eden uzmanlar mevcut. Öte yandan ekstazi her ne kadar uzun yıllardır bilinen bir madde olsa da yasaklardan dolayı henüz yeni araştırılmaya başlanan bir madde. Bu açıdan uzun süreli etkileri de tartışılmaya oldukça açık bir konu. Hatta ekstazi üzerine araştırmalarda bulunan uzmanlardan bazıları kimyasalın uzun süreli kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca maddenin reçeteli kullanımının tıpkı opiodlerin yaptığı gibi rekreasiyonel kullanımlara sebep olmasından endişelenen uzmanların sayısı da az değil. Son olarak maddenin tedavi amaçlı kullanılıp kullanılamayacağını ise zaman gösterecek.

http://www.theverge.com/2016/11/30/13791470/fda-ecstasy-mdma-ptsd-trial

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Öte yandan araştırmacılar deneyin bir tedavi olarak psikiyatride yerini alması için başvurularını yaptılar bile. Eğer yöntem onaylanırsa’de tedavi ilk hastalarıyla buluşacak.