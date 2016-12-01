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Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi

TSSB hastalığının tedavisinde kullanılmak amacıyla Gıda ve İlaç İdaresi ekstazinin kullanılmasını onayladı. Gelişme her ne kadar olumlu gibi görünse de bazı götürülerinin olması da oldukça muhtemel.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Amerika’nın Sağlık Bakanlığına bağlı çalışan Gıda ve İlaç İdaresi TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) hastalığının tedavisinde kullanılmak üzere ekstazinin test amaçlı kullanılmasına yeşil ışık yaktı.

Peki TSSB nedir?

TSSB yukarıda da yazan uzun halinden anlaşılacağı üzere travmaya dayalı bir psikolojik rahatsızlık. Genellikle bir katliama, tecavüze veya savaşa maruz kalanların bu etken ortadan kalktıktan sonra günlük hayatlarında bu hadiseleri onları hatırlatan, örneğin bir nesne gibi etkenlerden, kişinin rahatsızlık duyması ve bunlara aşırı bir duyarlılık göstermesi durumuna bu ad veriliyor.

Olumlu etkileri görüldü

Şu anda 3 aşamadan oluşması planlanan çalışmaların ikinci aşaması tamamlanmış durumda. Çalışmaların sponsoru ise daha önce esrar, LSD ve MDMA (Ekstazi)’in tıbbi amaçlarla kullanımını destekleyen MAPS (Psychedelic Çalışmalar için Multidisipliner Birlik) oldu. Şu ana dek yapılan çalışmalardan 19 katılımcıyla gerçekleştirilen bir deneyde hastaların %56’sında 3 dozluk ekstazi uygulamasından sonra rahatsızlıklarının belirtilerinde azalmanın olduğu görüldü.

Öte yandan araştırmacılar deneyin bir tedavi olarak psikiyatride yerini alması için başvurularını yaptılar bile. Eğer yöntem onaylanırsa 2021’de tedavi ilk hastalarıyla buluşacak.

Ayrıca Bkz. "YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi"
Ekstazi molekülünün şematik gösterimi

Zararları da yok değil

Bununla birlikte yeni yöntemin temelini oluşturan ekstazi maddesine değinecek olursak aslında bu madde şu an kullanılan antidepresan tip ilaçlardan pek de farklı bir etkiye sebep olmuyor. Farkı ise antidepresanlar da vücuttaki mevcut seratoninin salınmasını sağlarken ekstazi maddesi ise seratoninin tamamının kana verilmesine sebep oluyor ki bu da onun etkisinin daha fazla olmasını sağlıyor.
Ayrıca maddenin götürüsü de yok değil zira antidepresanlarda da görülen bağımlılık yapma etkisinin bu maddede çok daha fazla olduğunu iddia eden uzmanlar mevcut. Öte yandan ekstazi her ne kadar uzun yıllardır bilinen bir madde olsa da yasaklardan dolayı henüz yeni araştırılmaya başlanan bir madde. Bu açıdan uzun süreli etkileri de tartışılmaya oldukça açık bir konu. Hatta ekstazi üzerine araştırmalarda bulunan uzmanlardan bazıları kimyasalın uzun süreli kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca maddenin reçeteli kullanımının tıpkı opiodlerin yaptığı gibi rekreasiyonel kullanımlara sebep olmasından endişelenen uzmanların sayısı da az değil. Son olarak maddenin tedavi amaçlı kullanılıp kullanılamayacağını ise zaman gösterecek.

http://www.theverge.com/2016/11/30/13791470/fda-ecstasy-mdma-ptsd-trial Yorum Yaz
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
Burada problem olan malülün içeriğinden çok çıkış amacı başka olan bir şeyi böyle bir amaç için kullanmak. Adı farklı olarak hissettirmeden aynı hapı kullanabilirlerdi. Şu haliyle insanlar bu ilacı edinmek için farklı yollara başvurabilir...
Burada problem olan malülün içeriğinden çok çıkış amacı başka olan bir şeyi böyle bir amaç için kullanmak. Adı farklı olarak hissettirmeden aynı hapı kullanabil...
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montevo 2 yıl
5 sene antidepresan kullandım.bağımlı değilim.bence yazıyı yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar bağımlılık yapar diye değiştirin
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Newells Old Boys 2 yıl
Cipralex, cipram, esmax denilen ilaç en basit bilinen ilaç. Bu ilacı yazacak doktoru 3 ayda bulmanız ilginç olmuş. Geçmiş olsun.
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Paroksetin 2 yıl
Sokaklarda meth varken bunun yüzüne bakan olmaz sanırım.
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BekirHan 2 yıl en beğenilen
Burada problem olan malülün içeriğinden çok çıkış amacı başka olan bir şeyi böyle bir amaç için kullanmak. Adı farklı olarak hissettirmeden aynı hapı kullanabilirlerdi. Şu haliyle insanlar bu ilacı edinmek için farklı yollara başvurabilir...
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KaleyDeskop 2 yıl
sorunu sorun ile çözmek mantıksız. Bende aynı sorun ile boğuşuyorum cipralex ile 3 ayda en ağır etkilerini bastırabildim. Tabi sonrası panik atak depresyon gibi belirtiler baş gösterdi, zaman zaman travma'ya bağlı çok rahatsız edici ataklar geliyor ve kalp ritmi bir anda 170 çıkıyor ölüm gibi :(. Ağır spor yaparak bunları aşmak mümkün ancak her gün spor yapmak da bir o kadar zahmetli, kısaca travma sorununu anlatmak istersem tamamiyle cehennem gibiydi tek başına üstesinden gelmek imkansız gibi, ilk olarak profosyonel yardım lazım profosyonel dediğim devlet hastanesi olmasın bu bilinçsiz sağlık sistemi yüzünden 3 ay neyim var diye girmediğim radyasyon testi kalmadı, tam umutsuz olduğum zaman bir bayan doktor şu ilacı al sorun yavaş yavaş geçer dedi ve şu an bu sorunla yaşıyabiliyorum.. bu arada teşekürler donanımhaber..
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