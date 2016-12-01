TSK'ya uydu desteği sağlayacak Göktürk-1 için geri sayım başladı

Üzerinde uzun zamandır yoğun mesai harcanan Göktürk-1 uydusunun montaj ve entegrasyon işlemleri, proje yüklenicisi olan Telespazio (İtalya) - Thales Alenia Space’in (Fransa) ortak çalışmasıyla Fransa'nın Cannes şehrindeki tesislerinde tamamlandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’nin (TUSAŞ) Akıncı yerleşkesinde bulunan, ülkemizin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde çevresel testleri tamamlanan Göktürk-1 artık uzaydaki yerini almak için adeta gün sayıyor. Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’ne gönderilen uydu, 5 Aralık Pazartesi günü Türkiye saati ile 16:51'de fırlatılacak. TUSAŞ Akıncı tesislerinde gerçekleştirilecek törende fırlatma anı canlı olarak izlenebilecek.

Uydudan ilk sinyal 68. dakikada alınacak

Alçak irtifada Dünya yörüngesine yerleşecek olan Göktürk-1, fırlatmanın 57. dakikasında roketten ayrılacak ve 59. dakikada güneş panellerini açacak. İlk sinyalin ise 68. dakikada alınması planlanıyor. 90 dakikada Dünya çevresinde bir tur atacak olan uydunun yılda 60 binden fazla fotoğraf çekmesi bekleniyor.

Türkiye üzerinden her geçişinde yakaladığı görüntüleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonu’na gönderecek olan Göktürk-1'in sınır uygulamaları, kadastro faaliyetleri, tarımsal rekoltenin tespiti, belediyecilik uygulamaları, çevre ve yapılaşmanın izlenmesi gibi konularda da görev alabileceği ifade ediliyor.