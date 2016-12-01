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TSK'ya uydu desteği sağlayacak Göktürk-1 için geri sayım başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hedef istihbaratı konusunda uydu görüntüsü desteği sağlayacak olan Göktürk-1 uydusu için tüm hazırlıklar tamamlandı ve fırlatılacağı tarih açıklandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Üzerinde uzun zamandır yoğun mesai harcanan Göktürk-1 uydusunun montaj ve entegrasyon işlemleri, proje yüklenicisi olan Telespazio (İtalya) - Thales Alenia Space’in (Fransa) ortak çalışmasıyla Fransa'nın Cannes şehrindeki tesislerinde tamamlandı. 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ’nin (TUSAŞ) Akıncı yerleşkesinde bulunan, ülkemizin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde çevresel testleri tamamlanan Göktürk-1 artık uzaydaki yerini almak için adeta gün sayıyor. Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi’ne gönderilen uydu, 5 Aralık Pazartesi günü Türkiye saati ile 16:51'de fırlatılacak. TUSAŞ Akıncı tesislerinde gerçekleştirilecek törende fırlatma anı canlı olarak izlenebilecek.

Uydudan ilk sinyal 68. dakikada alınacak 

Alçak irtifada Dünya yörüngesine yerleşecek olan Göktürk-1, fırlatmanın 57. dakikasında roketten ayrılacak ve 59. dakikada güneş panellerini açacak. İlk sinyalin ise 68. dakikada alınması planlanıyor. 90 dakikada Dünya çevresinde bir tur atacak olan uydunun yılda 60 binden fazla fotoğraf çekmesi bekleniyor.
Türkiye üzerinden her geçişinde yakaladığı görüntüleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı Uydu Yer İstasyonu’na gönderecek olan Göktürk-1'in sınır uygulamaları, kadastro faaliyetleri, tarımsal rekoltenin tespiti, belediyecilik uygulamaları, çevre ve yapılaşmanın izlenmesi gibi konularda da görev alabileceği ifade ediliyor.

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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
Haber metninde geçmiyor ama Göktürk-1 projesi adındanda anlaşılacağı üzere Göktürk-2 projesinden çok önce başladı ama biz Göktürk-2'yi 2012 yılında servise aldık ve büyük oranda kendi imalatamız bir uydu.
Yani ilk proje daha yeni sonuçlanıyor ama biz ikini projeyi yıllardır kullanıyoruz.
işte zurnanın ses çıkardığı yer burası.Kendi imkanlarımızla uydu yapıp 2012 de kullanırken yurtdışındaki tedarikçi imalatçı firma ve ülkeler sağ olsunlar bu projeyi hayata geçirmemek için kırk takla attılar.Yeri geldi ihracat rejimine takıldı yeri geldi ülkelerin gizli ambargo ve niyetine.Nihayet sonuçlanacak.
Madem kendiniz uydu yapıp gönderdik niye o zaman yurtdışına uydu yaptırıyoruz sorusu akla gelebilir.Bunun nedeni de kabiliyet.Bizim yaptığımız uydunun çözünürlüğü daha düşük.Göktürk-1 ile daha küçük oblelerin daha detaylı resmini alabileceğiz.Örneğin biri ile araba görüntüsünü yakalayabiliyorken diğerinde insanın görüntüsünü yakalayabilecek çözünürlük var.Bu kabiliyet çzellikle terörlr mücadelede büyük avantaj.
Umarım ileride "gazete başlıklarını" okuyacak kadar çözünürlük sahibi kendi imalatımız uydularımız olacaktır.
Haber metninde geçmiyor ama Göktürk-1 projesi adındanda anlaşılacağı üzere Göktürk-2 projesinden çok önce başladı ama biz Göktürk-2'yi 2012 yılında servise aldı...
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sylver89 2 yıl
ismi çok güzel olmuş uydumuzun..
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Guest-9D2914531 2 yıl
Göktürk ile PKK ve IŞİD bombalama keyfi :)
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sdc55 2 yıl
isim de güzel iş te başarılı inş. kendi uzay üssümüzü de kuracaz
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kadirirdem 2 yıl
isim süper hadi bakalım...
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BekirHan 2 yıl
İstikbal göklerdedir...
Böyle çalışmalara çok daha fazla ihtiyacımız var. Ülkemiz için hayırlı olsun.
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MALTHAEL 2 yıl
Canlı yayında bunu izlemek keyifli olacak .
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Bluflame 2 yıl
birisi yazmış: “terörü sıfırlarız bu uydu sayesinde“
olm, adamlar damperli kamyonla tonlarca patlayacılarla şehir merkezinde geziyorlar, bunu görmek için uyduya ihtiyaç yok zaten, biraz kafa/beyin/mantık lazım terörü bitirmek için.
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MxFxOx 2 yıl
kendi GPS'simize ne zaman kavuşuruz. avrupa, amerika, rusya, hindistan çin kendine ait sistemleri var.
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cruel53 2 yıl
burasi siyasetçi bilim adamı jinekolog ortodontist dolmuş. ne forummuş üniversiteler bile böylelerini yetiştiremiyor. :D
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sdc55 2 yıl
teknolojide artık zirve dönemi
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dere.beyi 2 yıl
bunun başına koycak adamda önemli fetöcü tarzında adamları başa geçirirsek sırf yandaş diye bi halta yaramaz kocaman bir hayal kırıklığı olur
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KaleyDeskop 2 yıl
dünya için küçük türkiye için büyük bir adım oldu, umarım kamera çözünürlüğü ilk fırlatılana göre iyidir.
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