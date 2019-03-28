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Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor

Pazarlama ve halkla ilişkiler bölümünde gerçekleşen işten çıkarmalarla Electronic Arts firması ek bir kaynak oluşturmayı ve bunu oyun projelerine aktarmayı planlıyor.
1 ay
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Ekrem71
Haber Editörü
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Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor

Son dönemde iddialı yapımlarından beklediği satış performansını alamayan Electronic Arts kaçınılmaz olarak işten çıkarmalara başladı. Daha çok halkla ilişkiler ve pazarlama bölümlerinde işten çıkarmalar var.

Kaçınılmaz son

Oyun dünyasının en çok kazanan firmalarından birisi olmasına rağmen büyük beklentilerle piyasaya sürülen yeni yapımların düşük rakamlarda kalması Electronic Arts’ı sıkıntıya soktu. Star Wars Battlefront 2, Battlefield V, Anthem beklentilerin altında kalan yapımlar. Apex Legends çok iyi bir ilk ay performansı sergilese de ilk sezon pass’i eleştiri oklarına hedef oldu.

Ayrıca Bkz. "Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği"

EA patronu Andrew Wilson yayınladığı bir açıklamada zor bir dönemin kendilerini beklediğini ve yeniden yapılandırma sürecine girerek oyuncuları hayal kırıklığına uğratmadan zor dönemleri atlatma çabasında olduklarını dile getirdi.

Yeniden yapılandırma kapsamında 350 kişinin işten çıkarılacağı ifade ediliyor. İşten çıkarmalar halkla ilişkiler ve pazarlama bölümlerini etkiliyor. Ayrıca Japonya ve Rusya’daki ofislerde çalışan sayısının azaltıldığı belirtiliyor.

Electronic Arts firmasının global çapta 9000 çalışanı bulunuyor. İşten çıkarma bu sayının yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor. Firma işten çıkarmalarla yaptığı tasarrufu yeni oyun projelerine aktaracak.

 

https://www.techpowerup.com/254093/electronic-arts-lets-go-of-350-employees-amidst-internal-restructuring Yorum Yaz
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Galatas4ray 1 ay en beğenilen
Saçma sapan hep aynı oyunları çıkarırsan ve sürekli işi paraya dökersen sana herşey müstahak.Oyuna 300 lira veriyorsun üstüne yok premium yok season pass artık millet uyanıyor yavaş yavaş.
Saçma sapan hep aynı oyunları çıkarırsan ve sürekli işi paraya dökersen sana herşey müstahak.Oyuna 300 lira veriyorsun üstüne yok premium yok season pass artık ...
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maxmania 1 ay
bf V ve anthem' i yarım çıkart sonra utanmadan dlc ve season pass satmaya kalk, o da yetmedi mikro(!) ödeme ile doldur sonra da deki satışlar iyi değil.
artık adamlara da kabahat bulamıyorum, yılların paragöz firmasını öğrenememiş iki gazlanma ile ön siparişle oyun alanlar kazığın üstüne oturmaya can atıyor, eee bu açgözlü firma da (kendisi tek değil) fırsatı kaçırmıyor.
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Ters Adam 1 ay
Bu firmanın elinde fifa olması direk iflas eder pes adam gibi olsa yine batar. Oyuncu dostu değil, yaptığı oyunlarda yenilik yok sadece daha çok para kazanma isteği var.
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TheNewAtilla 1 ay
Bir gece ansızın ortaya çıkıp zirveye oturan apex den sonrasını pr uzmanları düşünsün
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Burkiling 1 ay
westwood a çöküp Command&Conquer ın içine ettiniz müstehak size beter olun
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Masso 1 ay
Japonya ve Rusya'da bulunan ofisleri kapatıldı. Pekte önemli sayılmazdı zaten bunlar. İyi hamle.
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ozancn 1 ay
Çok üzüldük :)
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xml-arif 1 ay
apex legends bile kurtaramadı
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Galatas4ray 1 ay en beğenilen
Saçma sapan hep aynı oyunları çıkarırsan ve sürekli işi paraya dökersen sana herşey müstahak.Oyuna 300 lira veriyorsun üstüne yok premium yok season pass artık millet uyanıyor yavaş yavaş.
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sniper23 1 ay
İddialı yapımlardan YATIRIMCILARIN beklediği performansı alamadılar desek daha doğrusu. Bu oyun şirketlerinin borsaya açılması kanımca en büyük hatalardan biridir. Çünkü oyun işinin yapısı borsanın dramasına uymuyor.
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DH Misafiri 1 ay
Yazıklar olsun.
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