Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor

Son dönemde iddialı yapımlarından beklediği satış performansını alamayan Electronic Arts kaçınılmaz olarak işten çıkarmalara başladı. Daha çok halkla ilişkiler ve pazarlama bölümlerinde işten çıkarmalar var.

Kaçınılmaz son

Oyun dünyasının en çok kazanan firmalarından birisi olmasına rağmen büyük beklentilerle piyasaya sürülen yeni yapımların düşük rakamlarda kalması Electronic Arts’ı sıkıntıya soktu. Star Wars Battlefront 2, Battlefield V, Anthem beklentilerin altında kalan yapımlar. Apex Legends çok iyi bir ilk ay performansı sergilese de ilk sezon pass’i eleştiri oklarına hedef oldu.

Ayrıca Bkz.

"Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği"

EA patronu Andrew Wilson yayınladığı bir açıklamada zor bir dönemin kendilerini beklediğini ve yeniden yapılandırma sürecine girerek oyuncuları hayal kırıklığına uğratmadan zor dönemleri atlatma çabasında olduklarını dile getirdi.

Yeniden yapılandırma kapsamında 350 kişinin işten çıkarılacağı ifade ediliyor. İşten çıkarmalar halkla ilişkiler ve pazarlama bölümlerini etkiliyor. Ayrıca Japonya ve Rusya’daki ofislerde çalışan sayısının azaltıldığı belirtiliyor.

Electronic Arts firmasının global çapta 9000 çalışanı bulunuyor. İşten çıkarma bu sayının yaklaşık yüzde 4’üne denk geliyor. Firma işten çıkarmalarla yaptığı tasarrufu yeni oyun projelerine aktaracak.