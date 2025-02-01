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    EA’den müjde: The Sims ve The Sims 2 Geri Dönüyor

    Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan The Sims, ilk iki oyununu tekrar satışa sunuyor. Yapımın 25. Yıl kutlamaları ile yeni oyuncular, The Sims ve The Sims 2’yi deneyimleyebilecek.
    The Sims 25. Yıldönümü Paketi Tam Boyutta Gör
    Hayat simülasyon türünün öncülerinden olan efsane Sims serisi 25. yılını büyük bir sürprizle kutluyor. EA, orijinal The Sims ve The Sims 2 oyunlarını yeni nesil oyuncuların beğenisine sunulacağını duyurdu. Yeni Sims paketleri, serinin hem eski hayranlarını hem de yeni oyuncuları bir araya getirecek.

    The Sims ve The Sims 2 PC oyuncularıyla buluşuyor

    EA, serinin özel yıldönümü için üç farklı paketle karşımıza çıkıyor:
    • The Sims 25th Birthday Bundle: Hem The Sims hem de The Sims 2'yi bir araya getiren bu paket, serinin favori oyunlarını tek pakette sunuyor. Ayrıca paket, ekstra bonus içerikler ile geliyor.
    • The Sims: Legacy Collection: Yalnızca orijinal The Sims ve ona eşlik eden bonus içerikleri içeriyor; “Livin’ Large”, “House Party”, “Hot Date”, “Vacation”, “Unleashed”, “Superstar” ve “Makin’ Magic” gibi eklentiler ile geliyor.
    • The Sims 2: Legacy Collection: İkinci oyunun orijinal heyecanını, “University”, “Nightlife”, “Open for Business”, “Pets”, “Bon Voyage”, “Seasons”, “FreeTime”, “Apartment Life”, “Holiday Party Pack”, “Family Fun Stuff”, “Glamour Life Stuff”, “Happy Holiday Stuff”, “Celebration! Stuff”, “H&M Fashion Stuff”, “Teen Style Stuff”, “Kitchen & Bath Interior Design Stuff” ve “Mansion & Garden Stuff” bonus içerikleriyle birlikte geliyor.

    Fiyat etiketine gelince, The Sims 25th Birthday Bundle 39,99 dolardan satışa sunuluyor. EA’nin bu hamlesi ile Windows 10 ve 11 kullanıcıları; EA, Epic Games Store ve Steam üzerinden yapımı satın alabilecek. EA Play Pro üyeleri ise her iki koleksiyona da sınırsız erişim hakkı elde edecek.

    The Sims serisinin geleceği parlak

    EA, The Sims serisinin geri dönüşü ile serinin geleceğine dair umut dolu mesajlar veriyor. The Sims'in 25 yıl boyunca nasıl evrildiğine ve nasıl milyonlarca oyuncuya ilham kaynağı olduğuna değinen Sims markasının Başkanı Kate Gorman Revelli, “Oyuncularımızın geçmişe özlem duyduğunu biliyoruz. Bu özel yıldönümünde hem nostalji yaşatıyoruz hem de The Sims'i yeni nesillere tanıtıyoruz,” diyerek serinin ve takipçilerinin ne kadar önemli olduğuna değindi. The Sims 4'ün 10. yıl dönümünün ardından gelen bu hamle ile EA, gelecekte de Sims markası altında yeni projelerle imza atacağının sinyallerini veriyor.

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