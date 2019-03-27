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Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği

Koçsistem yapılan anlaşma gereği bundan böyle Türkiye ve yakın coğrafyada Samsung mobil cihazlarının kurumlara tedariği ve yazılım entegrasyonu konusunda tek yetkili olacak.
1 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son kullanıcıya yönelik mobil cihazların yanında kurumsal müşterilere yönelik olarak sunulan mobil cihazlar da önemli bir pazar payı haline geldi. Samsung ülkemizde kurumsal mobil pazar yönetimini Koçsistem’e verdi.

Bölgesel iş birliği

Koçsistem ve Samsung arasında Güney Kore’de imzalanan iş birliği anlaşmasına göre bundan böyle kurumlara Samsung mobil cihazların tedarikinin yanı sıra, donanımdan yazılım entegrasyonuna, cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar tüm süreçlerde Koçsistem hizmet verecek

Ayrıca Bkz. "Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü"

Türkiye’de ilk kez uygulanacak iş modeli ile mobil cihazlar iş çözümleri ile donatılırken, KoçSistem’in kendi veri merkezlerinde kurulan güvenlik hizmeti ve cihaz yönetimi ile müşterilerin ihtiyaçları uçtan uca çözülecek.

İş birliği sadece Türkiye’de değil yakın coğrafyadaki belirli ülkelerde de geçerli olacak. Bu anlamda bölgesel bir stratejik ortaklık olarak da gösterilebilir.

Bu anlaşma Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi için de önemli bir fırsat olacak. KoçSistem desteğinde nesnelerin interneti, ileri analitik, güvenlik gibi alanlarda çözümler geliştiren girişimcilik platformu Techsquare ve Samsung’un start-up ekosistemindeki girişimcilerin geliştirdikleri yenilikçi mobil çözümleri de öncelikli olarak müşterilerle buluşacak.

 

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