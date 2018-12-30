Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı

Electrum ağına zararlı sunucular yerleştirmeyi başaran saldırganlar pek çok kullanıcıyı güncelleme yapmaya zorladı ve böylece cüzdanları boşaltmak için gerekli verileri elde etti.
4 ay
4,1b
1
5
kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gün geçmiyor ki kripto para dünyasından bir güvenlik zafiyeti haberi gelmesin. Bu kez Electrum Bitcoin cüzdanları sahte sunucu yönlendirmesi üzerinden saldırıya uğradı ve 200 üzerinde Bitcoin çalındı.

Aradaki adam saldırısı

Geçtiğimiz hafta başlayan siber saldırı sürecinde saldırganlar Electrum ağına pek çok zararlı sunucu ekledi. Kullanıcıların başlattığı Bitcoin transferlerinden birisi bu sunucuya denk gelirse bir hata mesajı alıyor ve GitHub üzerinde bir güncelleme sayfasına yönlendiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında"

Kullanıcı durumun farkına varamaz ve güncellemeyi yaparsa bu kez iki aşamalı doğrulama istenerek veriler ele geçiriliyor. Sonrasında da cüzdana girilerek saldırganın Bitcoin adresine bütün paralar çekiliyor. Toplamda 200 üzerinde Bitcoin yani yaklaşık 750 bin doların bu şekilde çalındığı ifade ediliyor.

Saldırının tespit edilmesinden sonra GitHub sayfası kaldırılmış ve Electrum geliştiricileri uygulamayı güncellemiş. Bununla birlikte halen ağ içerisinde tespit edilemeyen zararlı sunucular var ve yeni GitHub sayfaları ile kullanıcılar yemlenebilir. Bu bakımdan Electrum kullanıcılarının her güncelleme mesajına itibar etmemesi ve geliştiricilerden resmî açıklama beklemesi gerekiyor.

 

https://www.ethnews.com/200-bitcoin-stolen-from-electrum-wallet-users-via-hack Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 4 ay
Shitcoinleri görüp görüp bitcoin’e laf atmak da iyyiniş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
35plt35 4 ay
Bu yüzden bu paralar hiç bir zaman kabul görmez. Bankalar varken P2P sistem mümkün değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M4M00D 4 ay
sırf böyle bir olaydan tırstığım için bulaşmadım şu bitcoin e
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 4 ay
Benim teorim Bitcoin sıradan bireylerin gündelik kullanımı için değil, büyük bankaların firmaların ve hatta devletlerin para transferi ve ticaret aracı olması için tasarlanmış. önümüzdeki yıllarda ABD'nin diğer ülkeler karşısında baskınlığını yitirmesiyle Bitcoin'e talep artabilir tabi bu birkaç yıl içinde gerçekleşecek birşey değil fakat gerçekleşirse 1 Bitcoin için Milyon dolarları konuşuruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 4 ay
Şu kripto paralar, cüzdanlar ne kadar da güvenli hergün ayrı bir yenilik, güvenlik önlemi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Visa, Ripple’ın ortağı Earthport’u satın aldı 4 ay Hindistan'da amiral gemisi iPhone modellerinin üretimine başlanıyor 4 ay Xiaomi gayrimenkul ve otomotiv sektörlerine girmeyi düşünmediğini açıkladı 4 ay Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkıyor | Mobilite 4 ay Huawei'nin yıllık geliri 100 milyar doları aştı 4 ay Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun neden Xiaomi Mi Mix 2S kullandığını açıkladı 4 ay iPhone Xs Max patladı! 4 ay Zenfone 5Z için Android 9 Pie güncellemesi, bazı bölgelerde kullanıma sunuldu 4 ay LG yakında yeni bir Android tablet çıkaracak 4 ay DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi? 4 ay Deniz yosunu yiyen mikro organizmalar sürdürülebilir bioplastik üretti 4 ay Samsung Galaxy A50 modelinin detayları ortaya çıktı 4 ay Genetiği değiştirilmiş bebeklerin doktoru ev hapsinde 4 ay Çin'deki okullar, üniformalara yerleştirilmiş GPS alıcılar ile öğrencileri takip ediyor 4 ay Sikorsky ve Boeing'den hız rekoru kıracak sıra dışı helikopter: SB>1 Defiant 4 ay Türk Telekom limitsiz internet tarifelerine fiyat indirimi yaptı 4 ay 2011'de Iphone 4 için böbreğini satan Çinli, diyalize girmeye başladı 4 ay LG Display, 8.1 milyar dolarlık yeni fabrikasının yapımını erteledi 4 ay Ejderhanı Nasıl Eğitirsin: Gizli Dünya ile seri son buluyor 4 ay Samsung, kripto para cüzdanı için ticari marka arayışında 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Electrum cüzdanlarından 200 Bitcoin çalındı Sonraki Vodafone Evde sınırsız internet tarifeleri açıklandı 4 ay Epic Games mağazasında Super Meat Boy ücretsiz oldu 4 ay Sony, akıllı güç kontrolü özellikli USB-PD şarj cihazını tanıttı 4 ay Google Mesajlar uygulamasına spam engelleme özelliği geldi 4 ay New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret" 4 ay 2si1 | Yeni sınırsız fiber fiyatları açıklandı 4 ay Bird Box, Netflix kullanıcılarından büyük ilgi gördü 4 ay Sony, 3D kamera üretimini hızlandırıyor 4 ay Xiaomi Mi 9 ve Mi Mix 4 ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı 4 ay Essential Phone resmi olarak sonlandırıldı 4 ay Sony Xperia XA3 Ultra'nın fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 4 ay Beyindeki bir protein, kaygı bozukluğu tedavisinde kilit rol oynayabilir 4 ay Monster'da Bu Hafta - Forza Motorsport 7 4 ay iPhone'umu Bul özelliği, çalıntı arabanın yerini tespit etmek için kullanıldı 4 ay Amatörce piyano çalan robot el 4 ay Porsche, elektrikli spor arabası Taycan'ın fiyatını açıkladı 4 ay Derinin neden yaşlandığı keşfedildi 4 ay Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor 4 ay Plastikler, yapıştırıcı madde olmaksızın diğer yüzeylere tutturuldu 4 ay Netflix uygulama içi abonelik sistemini iOS üzerinden kaldırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim