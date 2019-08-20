Elektriğe devam: 405 km menzilli Mercedes-Benz EQV tanıtıldı

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Bu yılın başında makyajlanan tasarımı ve yeni teknolojileriyle tanıtılan 2019 Mercedes-Benz V Serisi elektriklendi. Markanın isim politikası kapsamında Mercedes-Benz EQV adını alan elektrikli model, tasarımındaki ufak değişimleri de beraberinde getirdi.

Ön gösterimi geçtiğimiz Mart ayında Concept EQV ile yapılan 2020 Mercedes-Benz EQV’nin eATS adı verilen kompakt yapıdaki aktarma organları bir elektrik motoru, soğutma sistemi, güç elektroniği ve sabit oranlı şanzımandan oluşuyor. Ön aks üzerinde bulunan ve enerji geri kazanım teknolojisine sahip motor 205 beygir güç ve 360 Nm tork üretiyor. Elektrikli V Serisi bu kombinasyonla birlikte maksimum 160 km/s hıza ulaşabiliyor.

2020 Mercedes-Benz EQV’de kullanılan bataryanın kapasitesi 90 kWh. Aracın zeminine düz bir şekilde yerleştirilen lityum iyon batarya kabin tarafında herhangi bir alan kaybı yaratmıyor. Tek şarjla 405 kilometre sürüş menzili sağlayan bataryanın 11 kW’lık standart sarj cihazıyla dolum süresi 10 saatten az olarak verilmiş. Fakat 2020 Mercedes-Benz EQV’de 110 kW hızlı şarj desteği de mevcut ve bu özellik sayesinde %10 - %80 arası dolum 45 dakikada gerçekleşiyor.

Dış tasarımı büyük oranda Mart ayındaki konsepte benzeyen 2020 Mercedes-Benz EQV, 5,140 mm ve 5,370 mm olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla tercih edilebiliyor. Bu seçeneklerin aks mesafeleri sırasıyla 3,200 mm ve 3,430 mm olarak ölçülüyor. Arka bölümde farklı koltuk konfigürasyonları sunulan araç 6,7 veya 8 kişilik olacak şekilde satın alınabiliyor. Üzerindeki bataryalarla birlikte 3,500 kg ağırlığa sahip olan aracın bagaj hacmi tercih edilen kombinasyona göre 1030 litreye kadar çıkıyor.

Hızlanma veya frenleme esnasında bataryayı şarj eden 2020 Mercedes-Benz EQV’deki enerji geri kazanım seviyesi direksiyonun yanındaki kulakçıklar vasıtasıyla ayarlanabiliyor. Alman üretici, enerji geri kazanımının sürüş deneyimini kötü etkilemediğinin altını çiziyor. Ayrıca sürüş deneyimini artırmak amacıyla geliştirilen E+ gibi farklı sürüş modları da 2020 Mercedes-Benz EQV’nin özellikleri arasında.

Standart V Serisi ve Vito modelleriyle birlikte İspanya’da üretilecek olan 2020 Mercedes-Benz EQV’nin ilk gösterimi Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda yapılacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

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