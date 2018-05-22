Elektrikli DS 3 Crossback, Paris'teki fuarda sergilenecek

Auto Express’in haberine göre eylül ayında tanıtılması beklenen DS 3 Crossback, PSA Grubu’nun e-CMP mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyacak. DS’in elektrikliye geçiş stratejisinde önemli bir role sahip olacak araç, 2025 yılı itibariyle sadece plug-in hybrid ve tamamen elektrikli araç satma fikrinin de temellerini oluşturacak.
DS 3 Crossback ile ilgili detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Ancak DS’in ürün departmanından sorumlu başkan yardımcısının açıklamasına göre, günümüz elektrikli araçları arasında oldukça rekabetçi bir konumda bulunacak DS 3 Crossback, elektrikli Hyundai Kona’nın doğrudan rakibi olacak.
Elektrikli araçlarının temelini oluşturacak e-CMP platformunu 2016 yılında tanıtan PSA Grubu, 50 kWh’a kadar batarya kapasitesini destekleyeceğini ve 450 km civarında menzile imkan tanıyacağını belirtmişti. e-CMP, özellikle kompakt elektrikli araçların üretilmesinde kullanılan bir platform olacak. Tamamen elektrikli DS 3 Crossback'in 2019 yılında yollara çıkmasından sonra Peugeot 208 ve Opel Corsa'nın da elektrikli versiyonları aynı platform üzerinde yükselecek.
http://www.autoexpress.co.uk/ds/3/103558/all-electric-ds-3-crossback-set-for-the-paris-motor-show Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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