Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli DS 3 Crossback, Paris'teki fuarda sergilenecek

PSA Grubu bünyesinde bulunan DS, tamamen elektrikli kompakt SUV modeli DS 3 Crossback'i eylül ayındaki Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtacak. DS 3 Crossback, elektrikli Hyundai Kona'nın rakibi olacak.
12 ay
3b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Elektrikli DS 3 Crossback, Paris'teki fuarda sergilenecek
Tam Boyutta Gör

DS 7 Crossback modelinin küçük versiyonu olacak
PSA Grubu çatısı altında bulunan DS, geçtiğimiz haftalarda 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı. Bu hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren şirket, tamamen elektrikli DS 3 Crossback modelini eylül ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.

Auto Express’in haberine göre eylül ayında tanıtılması beklenen DS 3 Crossback, PSA Grubu’nun e-CMP mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyacak. DS’in elektrikliye geçiş stratejisinde önemli bir role sahip olacak araç, 2025 yılı itibariyle sadece plug-in hybrid ve tamamen elektrikli araç satma fikrinin de temellerini oluşturacak.

DS 3 Crossback ile ilgili detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Ancak DS’in ürün departmanından sorumlu başkan yardımcısının açıklamasına göre, günümüz elektrikli araçları arasında oldukça rekabetçi bir konumda bulunacak DS 3 Crossback, elektrikli Hyundai Kona’nın doğrudan rakibi olacak.

Elektrikli araçlarının temelini oluşturacak e-CMP platformunu 2016 yılında tanıtan PSA Grubu, 50 kWh’a kadar batarya kapasitesini destekleyeceğini ve 450 km civarında menzile imkan tanıyacağını belirtmişti. e-CMP, özellikle kompakt elektrikli araçların üretilmesinde kullanılan bir platform olacak. Tamamen elektrikli DS 3 Crossback'in 2019 yılında yollara çıkmasından sonra Peugeot 208 ve Opel Corsa'nın da elektrikli versiyonları aynı platform üzerinde yükselecek. 


http://www.autoexpress.co.uk/ds/3/103558/all-electric-ds-3-crossback-set-for-the-paris-motor-show Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F2673E0F4 12 ay
Büyük ihtimalle 450 km NEDC testine goredir WLTP ye gore bakalim kac km olacak bence gerçek menzili sehir ici 300-330 km olacaktır.
youtu.be/...
Platform bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 ay Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı 12 ay Gather ile yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek uygulamadan takip edin 12 ay IBM Blockchain'i kullanarak sahtecilikle mücadele edecek 12 ay Türkiye’nin en çok indirilen haber uygulaması Bundle yenilendi! 12 ay HTC U12+ kamera performansıyla DxOMark listesine tepeden giriş yaptı 12 ay Trump'ın Twitter yüklü iPhone'u Beyaz Saray güvenlik birimini çıldırtıyor 12 ay Yeni Kia Sportage, dizel hibrit seçeneği ile resmi olarak tanıtıldı 12 ay Makyajlı Hyundai i20'nin Türkiye fiyatı belli oldu 12 ay Amazon, ürün iade sistemini suistimal edenleri yasaklıyor 12 ay Instagram uygulamasına "Sessize Al" özelliği geldi 12 ay LG’den 77 inçlik şeffaf esnek ekran 12 ay Yeni Mercedes G Serisi'ne dizel seçeneği ekleniyor 12 ay iOS tarafının beğenilen çizim uygulaması Procreate Pocket güncellendi 12 ay Razer Blade dizüstüleri yeni Intel işlemcilerle güncellendi 12 ay Dört kameralı HTC U12+ tanıtıldı! 12 ay TSMC yeni iPhone'ların 7nm mimarili A12 işlemci üretimine başladı 12 ay Akamai ve Mitsubishi, blockchain tabanlı bir ödeme ağı kuruyor 12 ay Netflix, Barack ve Michelle Obama çifti ile yapım anlaşması imzaladı 12 ay Android P, çentiksiz Google Pixel 3'ün tasarımını mı açığa çıkardı? 12 ay Vivo açılır kapanır selfie kamerasına sahip telefonunun teaser videosunu yayınladı 12 ay GÖRÜNTÜLENEN Elektrikli DS 3 Crossback, Paris'teki fuarda sergilenecek Sonraki Facebook ve Qualcomm şehirlere yüksek hızda kablosuz internet bağlantısı getirecek 1 yıl Android'in geciken güncellemelerine çare: Treble 1 yıl Avrupa Parlamentosu, Zuckerberg'in veri gizliliği toplantısını canlı yayınlayacak 1 yıl Apollo uygulaması iPhone kameralarıyla harika işler yapıyor 1 yıl Mobileye'ın sürücüsüz aracı yapmaması gereken şeyi yaptı 1 yıl Avrupa Patent Ofisi sıralamasında Vestel tek Türk şirketi oldu 1 yıl Epic Games, Fortnite oyuncularına 100 milyon dolar ödül dağıtacağını açıkladı 1 yıl Fujifilm X-T100'ün ilk görüntüsü sızdırıldı 1 yıl "2040 yılında otobüslerin yüzde 80'i elektrikli olacak" 1 yıl Güneş paneli kurulum maliyeti düşürülecek 1 yıl Trump ve Çin anlaştı: ABD, ZTE'nin satış yasağını kaldırıyor 1 yıl İşlemcilerde Spectre benzeri yeni bir açık keşfedildi 1 yıl Tesla Model 3'ün fren sistemi sınıfta kaldı 1 yıl Adobe, E-ticaret platformu Magento'yu 1.68 milyar dolara satın aldı 1 yıl Türkçe Google Asistan için Beta kayıtları başladı 1 yıl Xiaomi Mi 8 fiyatı ve varyantları sızdırıldı 1 yıl İlk Nvidia G-Sync uyumlu monitörler servet değerinde 1 yıl Aston Martin, yeni Vantage modelinin seri üretimine başladı 1 yıl New York şehri 12K çözünürlüğünde filme alındı 1 yıl Xiaomi Mi Max 3 yaz ortasında gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim