Elektrikli DS 3 Crossback, Paris'teki fuarda sergilenecek

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DS 7 Crossback modelinin küçük versiyonu olacak

PSA Grubu çatısı altında bulunan DS, geçtiğimiz haftalarda 2025 yılından itibaren sadece elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı. Bu hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız veren şirket, tamamen elektrikli DS 3 Crossback modelini eylül ayında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtacak.

Auto Express’in haberine göre eylül ayında tanıtılması beklenen DS 3 Crossback, PSA Grubu’nun e-CMP mimarisi üzerine inşa edilen ilk model olma özelliği taşıyacak. DS’in elektrikliye geçiş stratejisinde önemli bir role sahip olacak araç, 2025 yılı itibariyle sadece plug-in hybrid ve tamamen elektrikli araç satma fikrinin de temellerini oluşturacak.

DS 3 Crossback ile ilgili detaylar henüz belirsizliğini koruyor. Ancak DS’in ürün departmanından sorumlu başkan yardımcısının açıklamasına göre, günümüz elektrikli araçları arasında oldukça rekabetçi bir konumda bulunacak DS 3 Crossback, elektrikli Hyundai Kona’nın doğrudan rakibi olacak.

Elektrikli araçlarının temelini oluşturacak e-CMP platformunu 2016 yılında tanıtan PSA Grubu, 50 kWh’a kadar batarya kapasitesini destekleyeceğini ve 450 km civarında menzile imkan tanıyacağını belirtmişti. e-CMP, özellikle kompakt elektrikli araçların üretilmesinde kullanılan bir platform olacak. Tamamen elektrikli DS 3 Crossback'in 2019 yılında yollara çıkmasından sonra Peugeot 208 ve Opel Corsa'nın da elektrikli versiyonları aynı platform üzerinde yükselecek.

http://www.autoexpress.co.uk/ds/3/103558/all-electric-ds-3-crossback-set-for-the-paris-motor-show