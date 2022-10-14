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    Askeri araç gibi donatılan 250 bin dolarlık SUV: 2023 Rezvani Vengeance

    Bu araç aslında bir Cadillac Escalade ancak Rezvani, dış tasarımdaki çalışmalarıyla Vengeance'ı bambaşka bir araca dönüştürmüş. Opsiyonel "Military" paketi ise Vengeance'ın asıl özelliği.
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    Askeri araç gibi donatılan büyük SUV: 2023 Rezvani Vengeance Tam Boyutta Gör
    Tank ve Hercules 6x6 gibi özel yapım araçlarıyla tanıdığımız Rezvani Motors, 2023 yılına doğru yaklaşırken yepyeni bir canavarla karşımıza çıktı. Rezvani Vengeance adı verilen büyük SUV, dış tasarımıyla eski bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor.

    Rezvani Vengeance, özellikleriyle neler sunuyor?

    Cadillac Escalade temelli büyük SUV'un kaputu altında 420 hp güç üreten 6.2 litre V8 motor standart. Bunun yanı sıra 277 hp'lik 3.0 litre Duramax dizel motor da opsiyon olarak sunuluyor. İlk motorun gücünü yetersiz bulanlar için Escalade-V'deki 682 hp'lik süper şarjlı 6.2 litre V8 motor da opsiyon listesinde.

    Tüm seçenekler 10 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Bağımsız arka süspansiyon, mekanik limitli kaydırmalı diferansiyel ve manyetik sürüş kontrolü gibi özelliklerin de sunulduğu Rezvani Vengeance'da 2WD ve 4WD opsiyonları da bulunuyor. 5588 mm uzunluğa ve 3070 mm aks mesafesine sahip olan büyük SUV, sekiz kişiye kadar ev sahipliği yapabilen üç sıra koltuklu yaşam alanıyla dikkat çekiyor.

    Askeri araç gibi donatılan büyük SUV: 2023 Rezvani Vengeance Tam Boyutta Gör
    Diğer modellerde olduğu gibi Rezvani Vengeance'in de asıl özelliği sunduğu güvenlik opsiyonları. Örneğin; kurşun geçirmez camlar ve gövde zırhı, duman perdesi, askeri düzeyde runflat lastikler, termal gece görüş sistemi, kör edici ışıklar, gaz maskeleri, interkom sistemi, ilk yardım ve hipotermi kitleri, biber gazı püskürtme, kurşun geçirmez kask ve yelekler gibi pek çok özellik, opsiyon olarak sunulan askeri pakette toplanmış.

    Bunun dışında araç, gövde altı patlama koruması, elektromanyetik darbe koruması, manyetik kilitler ve elektrik verilebilen kapı kolları gibi savunma teknolojileriyle de donatılabiliyor.

    2023 model Rezvani Vengeance fiyatı 249 bin dolardan başlıyor. Ancak tasarım dışında bu aracı özel kılan pek çok özellik opsiyonel ve tüm opsiyonlar seçildiğinde fiyat neredeyse 600 bin dolara kadar yükseliyor.

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    slamdunk393 1 saat önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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