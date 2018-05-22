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Tesla Model 3'ün fren sistemi sınıfta kaldı

Tesla Model 3 üzerinde bir takım testler yürüten Consumer Reports, aracın fren mesafesi konusunda şimdiye kadar test ettikleri modern araçların en kötüsü olduğunu belirtti. İşte raporun detayları:
1 yıl
3,7b
1
55
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla Model 3'ün fren sistemi sınıfta kaldı
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1936 yılından beri yayında olan ve kullanıcı odaklı testleriyle tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçlayan Consumer Reports’un (CR) bu seferki konuğu Tesla Model 3 oldu. Elektrikli aracı bir takım testlere tabi tutan CR, sonuç olarak otomobilin 100-0 fren mesafesi, rüzgar sesi ve dokunmatik ekranın kullanışsızlığı gibinedenlerden dolayı tüketiciye önermeyeceklerini açıkladı.

Tesla Model 3’ün test edilmesi sonucu ortaya çıkan diğer sorunlardan ziyade en çok üzerinde durulan kısım fren mesafesi oldu. CR, yayınladığı raporda 100-0 fren mesafesi 46 metre olarak ölçülen Tesla Model 3’ün test ettikleri modern araçlar arasında en kötü sonuca sahip olduğunu belirtti. Ford’un heybetli pick-up modeli F-150’nin bile 2 metre civarında daha kısa fren mesafesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Farklı araçla tekrarlanan testler aynı sonucu verdi 

Tesla’nın kendi test sonuçlarında Model 3’ün 40 metre civarında bir fren mesafesine sahip olduğu açıklanmıştı. Buna benzer bir değeri sadece ilk denemede elde ettiklerini belirten CR, testlere bir gece ara vermelerine rağmen mesafenin sürekli arttığının altını çizdi. Sonuçlardan emin olmak için farklı bir Model 3 ile testleri tekrarladıklarını belirten CR, bu araçta da aynı sonucu elde ettiklerini açıkladı.

Duruma itiraz eden Tesla, kendi test sonuçlarını yeniden ortaya koydu. ABD merkezli üretici, 18 inçlik Michelin dört mevsim lastiklerle gerçekleştirdikleri testlerde Model 3’ün 40 metrede durduğunu iddia etti. Ardından sonuçların yüzey, hava koşulları, lastik sıcaklığı ve frenlerin durumu gibi pek çok etkenden dolayı farklılık gösterebileceğini söyledi.  


https://www.consumerreports.org/hybrids-evs/tesla-model-3-review-falls-short-of-consumer-reports-recommendation/ Yorum Yaz
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neo01470 1 yıl en beğenilen
Tr ye gelsin forumdakilere inat evdekilere adam başı tesla alacam..
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Quintana! 1 yıl
Linea'nın 100-0 fren mesafesi 37.5 metre
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musetea 1 yıl
Tesla Model 3 leş bi araba.
İçi dandik plastik, koltukları da Atari salonu koltuğu, ekranı zaten leş.
İnsan kendini içerdeyken ucuz hissediyor.
2 Yanıt Yanıtla +15
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swat882 11 ay
Tesla batıyor yazmışlar, okullar tatil olunca forumun kalitesi düşüyor tabi.
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Father Torque 11 ay
Tesla 3'te otomatik acil durum fren sistemi mevcut, dolayısıyla frenlerinin zayıf olması gibi bir durum söz konusu bile değildir. Araç zaten olası bir çarpma tehlikesinde sürücü freni köklemeden çok önce araç hızını düşürmeye başlamış oluyor. Bu testler de standart olduğundan acil durum fren sistemi kapalı olarak 60mil/s hızda frenin köklenmesiyle yapılmış. Güvenlik konusunda Tesla kadar titiz bir firmanın aracın fren sistemi gibi önemli bir güvenlik kısmını zayıf bıraktığını düşünenler var maalesef. Tesla 3'te güvenlik demişken şu gifi eklemezsek olmaz:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 11 ay
Tesla elektirkli arabanın önünü açtı otonom araçlarla ilk defa bizleri tanıştırdı.( Gösteri yapmak için fuarlarda değil. Satın alabileceğin bir model seçeneği oldu.) Tesla araçları alanlar bir çok servis hizmetinden ücretsiz yararlanıyor. yüksek hızlı şarj istasyonları yenilikçi inavasyon insana yönelik fikirler vb. model 3 kötü olabilir ama ben beğendim işte burada zevk meselesi oluyor. Elektirikli araçlar içinde şuan en alına bilir model bence bu olacak. Bir çok marka yapıyor ama hiç bir kadar yaygın ve bulunabilir değil. Yenilikten kasıtın ilk defa bulmaksa eğer ilkleri bulmadı belki ama tüm insanlara araçlar konusunda ulaşmayı başardı bu da ilk sayılmaz mı?
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haberelectro 11 ay DH Misafiri
Otonomu ilk tesla yapmadi.
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DH Misafiri 11 ay
Adamlar zaten senin 2004 golf'e verdiğin parayla Tesla 3 alıyor. Sen yine 2004 golf al zaten konfora teknolojiye gerek yok usta sana bas gaza gitsin..
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silver1978 12 ay
Sanırım Tesla nın elektrikli araba üretme çabası dünyanın en büyük günahı
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eulogy 12 ay
Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az.
Bak burada Donald Trump mı dedi, yoksa Elon Musk mı söyledi testi var.
İkisi de çok salladıkları için medya dalga geçiyor. Medya dediğim The Guardian. Yani öyle tırt medya değil.
theguardian.com/...
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Lınc 12 ay
Tam elektrikli arabalar icin 10 sene gerekli
Suan icin en mantikli arabalar hybird olanlar

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Kaiser75 12 ay
Tesla marka otomobilleri ilk kez 2 yıl önce San Francisco'da görmüştüm , dışardan oldukça albenili duruyordu ama içi tasarımı gereçekten kötü araçlar
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cahitkoksal 12 ay
Tesla markası ekonomistlere göre aşırı şişirilmiş durumda ve her an patlayabilir diyorlar. Hayal sattığını düşünenler de çok. Ancak Tesla 15 yılda öyle bir kapı açtı ki 90 yıllık otomobil firmaları elektrikli otomobil konseptine bir anda önem vermeye başladılar. Şimdi bakıyoruz lüks markalar arka arkaya elektrikli otomobil sürmeye başladılar piyasaya yada en kötü ihtimalle milyarlarca dolarlık geliştirme programları açıkladılar.
Sırf bu yüzden bile Teslayı takdir edebiliriz ve ardındaki ismi...
Fren meselesine gelince emin olun çözülemeyecek bir sorun değil. Çarpışma testlerinde güzel neticeler alıyor, fren testini de kısa sürede iyileştirebilir.
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