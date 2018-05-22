Tesla Model 3'ün fren sistemi sınıfta kaldı

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1936 yılından beri yayında olan ve kullanıcı odaklı testleriyle tüketiciyi bilgilendirmeyi amaçlayan Consumer Reports’un (CR) bu seferki konuğu Tesla Model 3 oldu. Elektrikli aracı bir takım testlere tabi tutan CR, sonuç olarak otomobilin 100-0 fren mesafesi, rüzgar sesi ve dokunmatik ekranın kullanışsızlığı gibinedenlerden dolayı tüketiciye önermeyeceklerini açıkladı.

Tesla Model 3’ün test edilmesi sonucu ortaya çıkan diğer sorunlardan ziyade en çok üzerinde durulan kısım fren mesafesi oldu. CR, yayınladığı raporda 100-0 fren mesafesi 46 metre olarak ölçülen Tesla Model 3’ün test ettikleri modern araçlar arasında en kötü sonuca sahip olduğunu belirtti. Ford’un heybetli pick-up modeli F-150’nin bile 2 metre civarında daha kısa fren mesafesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Farklı araçla tekrarlanan testler aynı sonucu verdi

Tesla’nın kendi test sonuçlarında Model 3’ün 40 metre civarında bir fren mesafesine sahip olduğu açıklanmıştı. Buna benzer bir değeri sadece ilk denemede elde ettiklerini belirten CR, testlere bir gece ara vermelerine rağmen mesafenin sürekli arttığının altını çizdi. Sonuçlardan emin olmak için farklı bir Model 3 ile testleri tekrarladıklarını belirten CR, bu araçta da aynı sonucu elde ettiklerini açıkladı.

Duruma itiraz eden Tesla, kendi test sonuçlarını yeniden ortaya koydu. ABD merkezli üretici, 18 inçlik Michelin dört mevsim lastiklerle gerçekleştirdikleri testlerde Model 3’ün 40 metrede durduğunu iddia etti. Ardından sonuçların yüzey, hava koşulları, lastik sıcaklığı ve frenlerin durumu gibi pek çok etkenden dolayı farklılık gösterebileceğini söyledi.

https://www.consumerreports.org/hybrids-evs/tesla-model-3-review-falls-short-of-consumer-reports-recommendation/