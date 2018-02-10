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Elektrikli Hyundai Kona'nın ilk teaser'i yayınlandı

Güney Koreli üreticinin "sınıfında öncü" olarak tanımladığı ve 470km gibi iddialı bir menzile sahip olarak gelecek elektrikli compact crossover modeli Kona, 27 Şubat'ta resmen tanıtılacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Elektrikli Hyundai Kona'nın ilk teaser'i yayınlandı
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Hyundai, 27 Şubat tarihinde düzenleyeceği bir etkinlikte compact crossover modeli Kona’nın tamamen elektrikli bir versiyonunu tanıtacağını söylemişti. Şimdi de, bu tarihe az bir süre kala aracın silüetini gözler önüne seren ilk teaser görüntüsünü yayınladı.

Güney Koreli üreticinin iddiasına göre, tamamen elektrikli Kona sınıfında öncü bir araç olacak. Pek çok üreticinin kıyasıya rekabet ettiği ve son dönemde oldukça popüler hale gelen compact crossover sınıfının şuanda henüz Avrupa'da herhangi bir tamamen elektrikli temsilcisi bulunmuyor. Bu boşluğu elektrikli Kona modeliyle doldurmayı amaçlayan Hyundai, iddiasına göre aracı önümüzdeki yazdan itibaren tüm Avrupa’da satışa sunacak.

İki farklı elektrikli motor 

Hyudai’nin yayınladığı basın bildirisi şöyle; “Tamamen elektrikli Kona, müşterilere pazardaki en güçlü elektrikli motorlar arasında bulunan iki farklı versiyon ve 470km’ye varan bir menzile sahip olarak sunulacak. Bunun dışında sürücüler, geniş yelpazede sunulan aktif güvenlik ve sürücü asistanı teknolojilerinden olduğu kadar, konfor ve bağlanabilirlik özelliklerinden de yararlanabilecek. ”

Güney Koreli şirket, bir diğer elektrikli modeli Ioniq’e gelen talebi karşılamakta zorlanmış ve aracın birçok pazara ulaşmasında uzun gecikmeler yaşanmıştı. Ancak, elektrikli Kona’yı önümüzdeki yazdan itibaren tüm Avrupa’da satışa sunacağını belirten şirket bu kez kendinden emin görünüyor.

Bir süre tek seçenek Kona olacak 

Üretim bandında sorun yaşanır mı bilinmez ama, elektrikli araç konusunda compact crossover tercih etmek isteyenlerin bir süre tek seçeneği Kona olacak gibi görünüyor. Pek çok üreticinin elektrikli araç planları 2020 ve 2025 yılları arasında yer alıyor. Tesla Model Y’yi kısa bir zaman diliminde göremeyeceğimiz kesin. Kia’da yakın bir zamanda elektrikli Niro konseptini tanıttı ama henüz üretim tarihini açıklamış değil.

Hyundai elektrikli Kona’nın fiyatı hakkında bir bilgi vermedi. Aracın bu ayın sonunda çıkışını yaptıktan sonra 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yerini alması bekleniyor.


https://cleantechnica.com/2018/02/09/hyundai-kona-ev-teaser-image-released-electric-compact-suv-class-leading-range/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-F2673E0F4 1 yıl
Hyundai Türkiye yine salaklık yapıp bunu getirmeyecektir bu sene tek Jaguar I-Pace ve gelebilirse Tesla pazara girecek gibi duruyor elektrikli arabalarda onun dışında DC şarj istasyonları için çalışmalar hızlandı Vestel, VoltRun ve Eşarj şirketleri DC istasyonun önemini kavradılar.
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Pipisipispis 1 yıl
Firmalar iyi atak yaptı elektrikli araç konusunda
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