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2018 Volkswagen Touareg 23 Mart'ta Pekin'de tanıtılacak

Alman üretici, 2018 Volkswagen Touareg modelini 23 Mart tarihinde Çin'in başkenti Pekin'de dünyanın beğenisine sunacağını duyurdu. Ayrıca, aracın çizim görüntüsünü de paylaştı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Volkswagen Touareg 23 Mart'ta Pekin'de tanıtılacak
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Volkswagen, daha önce reklam çekimleri sırasında sıfır kamuflajlı olarak görüntülenen 2018 Touareg SUV modelinin Mart ayının sonunda tanıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte aracın taslak görüntüsünü de paylaşmayı ihmal etmedi.

Taslak görüntüsü yeni Touareg’in nasıl görüneceği hakkında sağlam ipuçları verse de, zaten daha önce sızdırılan kamuflajsız görüntülerde tasarım neredeyse tamamen gün yüzüne çıkmıştı. Bu görüntülerde, uzunluk olarak selefine göre daha da büyüdüğünü gördüğümüz SUV’un eğimli bir çatı hattına ve ön tarafta boylu boyunca uzanan krom detaylar göz önüne alındığında açıkça Arteon’dan esinlenen bir tasarım diline sahip olduğu anlaşılıyor.

Daha iyi bir yol tutuş ve performans hedefleniyor 

Araçla ilgili tüm detaylar 23 Mart tarihinde Pekin’de düzenlenecek tanıtım etkinliğinde ortaya çıkacak. Ancak Volkswagen’in paylaştığına göre 2018 Touareg modeli arka aks yönlendirme ve havalı süspansiyon sisteminden faydalanacak. Böylece yol tutuşunun selefine göre önemli derecede arttırılması hedefleniyor. Ayrıca, araçta Volkswagen’in Innovision olarak adlandırdığı yeni dijital gösterge gurubu da kullanılacak.

Yeni nesil SUV’un Arteon dışında genel hatları itibariyle küçük kardeşi Tiguan ve ABD odaklı Atlas modelinden de etkilendiğini söylemek mümkün. 2018 Touareg’in ön farları eskisine göre daha keskin ve köşeli hatlara sahip. Ayrıca, stop lambaları da öncekine göre çok daha inceltilmiş ve yine köşeli bir yapıya kavuşturulmuş.

BMW X5 ve Volvo XC90 gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak olan Touareg’in ayrıca iç tarafında da malzeme kalitesinin arttırılacağı, ve daha büyük bir bilgi-eğlence ekranı ile donatılacağı söyleniyor. Ancak, aracın dış tasarımı ne kadar gözler önündeyse kabin tasarım ve teknolojileri de şimdilik o kadar muamma.

Hibrit motorla birlikte gelecek 

2018 Touareg’in motor yelpazesinde geçtiğimiz yılki konseptte kullanılanla ilişkili bir plug-in hybrid sistem de bulunacak. Geçen yıl açıklanan verilere göre 385hp güç ve 700Nm tork üreten bu motor, tamamen elektrikli modda 80km yol alabiliyor.

Hibrit motorun yanı sıra, daha bilindik turboşarjlı dört silindir dizel ve benzinli motorların da yeni Touareg’in motor yelpazesinde yer alması bekleniyor. Şimdilik bu kadarıyla yetiniyoruz çünkü Volkswagen’in bu konuda da ağzı oldukça sıkı.

2018 Volkswagen Touareg, şirketin onayladığına göre 23 Mart tarihinde Pekin’de resmi olarak tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detaylar da o esnada ortaya çıkmış olacak.


https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/2018-volkswagen-touareg-confirmed-late-march-debut Yorum Yaz
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canlee89 1 yıl en beğenilen

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BekirTemel 1 yıl
güzel olacak belli
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canlee89 1 yıl en beğenilen

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Kragen 1 yıl canlee89
Ülkede çevreyi umursama konusu da bi bu forumda konuşuluyor. Vuracak başka bir şey yok çünkü elde. Konuşanların dahi zerre umrunda değil gerçi. He olayı patladan ABDlilerin de zerre umrunda değil dertleri vergi de neyse.
Araç gayet güzel olmuş ama fiyatı mantıksız.
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Draqonn 1 yıl
Arteonun yükseği.
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haberelectro 1 yıl
2 litre motor olacak. Iyi fiyattan gelirse mantikli olur. MLB platformu olacak premium altyapi var.
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