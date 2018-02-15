Elektrikli Opel Corsa resmi onayı aldı

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Artık Avrupa’nın en büyük 2. otomobil üreticisi olan PSA’nın bünyesinde yer alan Opel ve Vauxhall, önümüzdeki yıllarda daha gelişmiş teknolojilerle donatılmış daha fazla araç üretmek ve elektrikli pazarda söz sahibi olmak için çalışmalarına başladı. Daha önce yeni van modelinin yolda olduğunu belirten şirket, şimdi de tamamen elektrikli Corsa’nın da müjdesini verdi.

2020 yılında İspanya'da üretilecek

Opel CEO’su Michael Lohscheller bugün yaptığı açıklamada yeni Opel Corsa’nın elektrikli versiyonunu şu sözlerle onayladı: “Yeni nesil Opel/Vauxhall Corsa 2019 yılı itibariyle İspanya’nın Zaragoza kentinde üretilmeye başlanacak. Aynı zamanda Opel’in en çok satan modeli Corsa’nın tamamen elektrikli modeli de aynı şekilde 2020 yılında Zaragoza’da üretim bandına çıkacak. İspanyol fabrika böylece Avrupa’da tamamen elektrikli bir Opel modeli üreten ilk PSA Grubu fabrikası olacak.”

Zaragoza fabrikasında Opel Corsa modeli 1982 yılında üretilmeye başlandı. O tarihten bu yana fabrikada yaklaşık 13 milyon araç üretildi. PSA Grubu ayrıca bu fabrikada Opel Mokka X, Opel Crossland X ve Citroen C3 Aircross modellerinin de üretimini gerçekleştiriyor.

Opel, yeni elektrikli Corsa’nın yanı sıra 2020 yılına portföyüne üç yeni elektrikli araç daha eklemeyi planlıyor. Daha geniş çerçevede ise “PACE” adını verdiği planın bir parçası olarak 2024 yılına kadar tüm modellerin elektrikli versiyonunu üretmek görünüyor.

http://media.opel.com/media/intl/en/opel/home.detail.html/content/Pages/news/intl/en/2018/opel/02-14-electric-corsa-made-in-zaragoza.html