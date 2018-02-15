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Trafik sigortasında yeni model yolda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortası için yeni modelin üzerinde çalışıldığını duyurdu. Şimşek, sigortacıların tavan fiyat uygulamasından zarar ettiğini belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Trafik sigortasında yeni model yolda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni sistemin yolda olduğunu duyurdu.

Şimşek, zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasında sigortacıların ciddi zarar ettiğini belirterek, “Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var.” dedi. Özellikle de sık sık kaza yapanların daha yüksek prim ödemesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Sigorta sektörü tavan fiyat uygulamasından zarar etti"

Şimşek, “Sektörle bir araya geldik. Sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil. Geçen sene reel olarak primlerde düşüş yaşandı. Biz oturup sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Sık sık kaza yapanların daha yüksek prim ödemesi kaçınılmazdır. Öngörülebilirliği daha nasıl artırabiliriz. Biz birkaç boyutlu çalışıyoruz. Düzenlemeler çok net olacak. Hiç kimse zarar ettiği bir sektörde çalışmaz. Hazine olarak sürdürülebilirlikle makul prim konusunu dengelememiz lazım. O yönde çalışmalar devam edecek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV’de katıldığı programda trafik sigortasının dışında kripto para, işsizlik oranı ve enflasyon konularına değindi. Trafik sigortasına getirilecek yeni sistemin detayları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.


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sercos 1 yıl en beğenilen

Arabası olana yeni bir öpücük geliyor.
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redoracle 1 yıl
Hep vatandaş zararlı çıksın zaten, bi kere de halkın yanında olsalar keşke.
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zotacing 1 yıl
Şirket arabalarına, filocuların tepesine binmediğiniz sürece dakika başı yeni sistem geliştirmek zorunda kalırsınız.
Hala sigorta şirketleri zarar ediyor diye açıklama yapan bir Bakan... !!!!!!
Halk zarar ediyor halk, yeter artık. Her sene %20 hasarsızlık indirimi aldığım halde her sene %20 zam geliyor sigortaya, böyle saçmalık olur mu?
Şirket arabalarına, filocuların tepesine binmediğiniz sürece dakika başı yeni sistem geliştirmek zorunda kalırsınız.Hala sigorta şirketleri zarar ediyor ...
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1 Yanıt Yanıtla +43
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drvimu 1 yıl
Şükürler olsun. Şimdiki sistem çok kötü. Yeniden yapılanma şart
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Alphace 1 yıl
Tamirci çalıyor, exper göz yumuyor, şirketler de zararı vatandaştan çıkarmaya çalışıyor.
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fortune1905 1 yıl
yine mi zam... sabah sabah günaha girmek istemiyorum...[8\|][8\|][8\|]
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bekir33 1 yıl
bakalım nasıl öpcekler bizi
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drmelihx 1 yıl
Tavan fiyat uygulamasi haksiz bir uygulama taksicinin dolmuşcunun filoconun makascinin riskini primini kazasiz kullaniciya yüklüyor..Tavan fiyat sadece üst üste en az iki sene kazasi olmayana uygulanan bir sistem olmali ki amacina ulassin.Aksi halde serseri mayinlarin riskini paylasmaktan baska birşey değil!
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BOLDVIPER 1 yıl

arabayı aldıgım ilk senelerde 300 400 e yaptırdığım trafik sigortasını bunlar düzenledi vatandaşın yararına tavan uygulaması vs getiriyoz dediler son 2-3 senedir 500 600 arasına yaptırıyorum hiç kazam yok düşeceği yere dahada zamlandı severim böyle işi
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fiat2001brava 1 yıl
Kısacası TAKSİCİ, PAZARLAMACI, TİCARİ vb. Umursamaz vurdumduymaz kendi aracı olmadığı için dikaktsiz araç kullananlar için getirilmişti bu TAVAN fiyat uygulaması.
Sigorta şirketlerinden LİBERTY çıktı pazardan böyle giderse diğerleri de ortak karar alıp kesmeyecekler yada çıkacaklar , çünki trafik poliçelerinden adamlar cidden zarar ediyor.
Zararın en büyük sebebi de Ölüm ve yaralanma tazminatlarının aşırı yüksek olması imiş.
Hayırlısı diyelim ama senin benim gibi dikkatli araç kullanan HUSUSİ araç sahiplerini düşünen yok OLMAYACAKTA bu gidişle ve olan yine bize olacak memur,işçi, küçük esnaf arkadaşşşşşş derdimize yanalım.
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münzevii 1 yıl
Sigortacıların keyfine kalırsa piyasa serbest ama sigorta zorunlu olmalı. Konu son derecede basit. Eğer zorunlu olsun diyorsanız tavan fiyata sesiniz çıkmayacak. Yok tavan olmasın diyorsanız da sigortayı zorunlu tutmayacaksınız. Aksi vatandaşa resmen zulümdür.
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Tuna4242 1 yıl
Yükselse de fırlasa da lazım, el alemin denyosuyla sen ödeyecen ben ödeyecen muhabbetine girilmez!
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DH Misafiri 1 yıl
Nasıl insansınız siz ya Bende 10 yıldır hiç kaza yapmadım yapsanıza lan bana da yıllık 300 tl sigorta olsun. kAZA YAPMAYANDAN 1000? SABİT ALIYORSUN AMA İŞİNE GELİNCE.
Bakanların aldığı maaşa bizde çalışsak bize de koymaz lan 11 yaşında arabaya biniyorum. vergisi ayrı benzini ayrı araba yaşlı bir araç olduğu için sorunları çok oluyor. ama nerde yeni model arabaya binmek bakan dayımız yokki bizi işe alsın. Hükümet bir koyuyor 100 alıyor elbet bir gün acı içinde sizlerinde çığlıklarınızı duyarız.
Bıktım lan bıktım Bim'den alışveriş yapmaktan eski püskü arabaya binmekten pazardan aldığım dandik eşyaları giymekten ailemle hiç şöyle güzel bir restoranda yemek yiyememekten Afrika değil burası bizi sömürenler başka ülkeler değil içimizdekiler. En çokta bu koyuyor acı içinde cezanızı çekin şimdi kimsenin gücü ve sesi çıkamıyor belkide yetmiyor gün delir devran döner ama fakirlikten bıktım.
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trafik sigortası, zorunlu trafik sigortası ve
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