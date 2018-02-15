Trafik sigortasında yeni model yolda

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek, trafik sigortasında yeni sistemin yolda olduğunu duyurdu.

Şimşek, zorunlu trafik sigortalarında tavan fiyat uygulamasında sigortacıların ciddi zarar ettiğini belirterek, “Makul prim için birkaç boyutlu çalışmamız var.” dedi. Özellikle de sık sık kaza yapanların daha yüksek prim ödemesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

"Sigorta sektörü tavan fiyat uygulamasından zarar etti"

Şimşek, “Sektörle bir araya geldik. Sektör tavan fiyattan ciddi zarar etti, bu sürdürülebilir değil. Geçen sene reel olarak primlerde düşüş yaşandı. Biz oturup sistemi gözden geçirmek zorunda kalacağız. Sık sık kaza yapanların daha yüksek prim ödemesi kaçınılmazdır. Öngörülebilirliği daha nasıl artırabiliriz. Biz birkaç boyutlu çalışıyoruz. Düzenlemeler çok net olacak. Hiç kimse zarar ettiği bir sektörde çalışmaz. Hazine olarak sürdürülebilirlikle makul prim konusunu dengelememiz lazım. O yönde çalışmalar devam edecek." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV’de katıldığı programda trafik sigortasının dışında kripto para, işsizlik oranı ve enflasyon konularına değindi. Trafik sigortasına getirilecek yeni sistemin detayları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.