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    Delfast, uzun menzilli yeni elektrikli bisikletini tanıttı: Top 3.0i

    Delfast, Top 3.0 elektrikli bisikletini güncelledi. 80 km/s'a kadar hıza sahip Top 3.0i, maksimum 320 km menzil sunuyor.                                         
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    Delfast, uzun menzilli yeni elektrikli bisikletini tanıttı
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    Elektrikli mobilite şirketi Delfast, yeni bir elektrikli bisikleti piyasaya sürdü. Top 3.0i adlı bisikletin, şirketin daha önce tanıttığı uzun menzilli, yüksek hızlı ve yüksek performanslı Top 3.0'a göre daha iyi bir sürüş deneyimi sunması bekleniyor.

    320 km'ye kadar menzil sunuyor

    Yeni bir yerleşik bilgisayar ve mobil uygulama ile birlikte gelen Top 3.0i, 70 kg ağırlığa sahip. İki farklı hız moduyla gelen elektrikli bisiklet, şehir içi sürüşler için 750 W'a kadar güç veren 32 km/s'lik maksimum hızla Sınıf 2 ve 5000 W'a kadar güç veren 80 km/s maksimum hızla Sınırsız modları sunuyor. Ayrıca motor, 182 Nm tork üretiyor.

    Delfast, uzun menzilli yeni elektrikli bisikletini tanıttı
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    Yaklaşık 6 saatte tam şarj olan 72-V 47-Ah Li-ion pil takımı, 320 km'ye kadar menzil sunuyor. Kısa ve uzun huzmeli LED far ve arka LED fren lambası karanlıkta sürüş için aydınlatma sağlarken yeni My eBike Ride uygulaması, bisikletin hızı ve pil durumu hakkında bilgiler sağlıyor. Ayrıca uygulamada Bisikletimi Bul özelliği de bulunuyor.

    Gidonun ortasındaki TFT ekran üzerinden de hız, mesafe, pil durumu ve daha fazlası gibi sürüş metriklerine erişilebiliyor. Delfast Top 3.0i, 6.999 dolardan başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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    Mavi Vatanı koruyacak: Sancar SİDA

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 1 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 3 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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