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    Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar

    2018 yılında konsept olarak geliştirilen Dacia Duster pickup, aradan geçen iki yıllık süreçte seri üretime hazır hale getirdi. Duster pickup, ikinci nesil Duster SUV'un 4x4 versiyonunu temel alıyor.
    1 gün
    4,5b
    12
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Dacia, bundan yaklaşık iki yıl önce ikinci nesil Duster'ı temel alan bir pickup prototipi tanıtmıştı. Şirket şimdi de yeni Dacia Duster pickup'ın seri üretim versiyonuyla karşımızda.

    Markanın kendi evi Romanya'da örtüsünü kaldırdığı Dacia Duster pickup, tıpkı önceki nesilde olduğu gibi yalnızca tek kabinli olarak satılacak. Kompakt bir pickup olan Dacia Duster'ın kasasının uzunluğu 1.65 metre, hacmi 1000 litre ve yük taşıma kapasitesi 500 kilogram olarak açıklandı.

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    Duster pickup'ın ölçülerine baktığımızda, 4341 mm uzunluğuyla SUV modelden 19 mm daha kısa olduğunu görüyoruz. Duster pickup'ın boş haldeyken yerden yüksekliği de 224 mm yani SUV modelden 14 mm daha fazla.

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    Dacia Duster'ın 4x4 versiyonunu temel alan pickup'ta 115 beygirlik 1.5 litre BlueDCi turbo dizel motor tek seçenek olarak görev alıyor. Söz konusu motor, gücünü tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktarıyor. Romen marka, 2000 d/dak'da 260 Nm tork üreten ve düşük yakıt tüketimli bu motorun Duster pickup için en ideal seçenek olduğunu belirtiyor.

    Şirket tarafından yapılan açıklamada yeni Duster pickup'ın sadece beyaz gövde rengiyle satılacağı ve 16 inç alaşım jantların standart olacağı belirtildi. Yokuş kalkış desteği, yokuş iniş kontrolü, ön ve yan hava yastıkları gibi standart özelliklere sahip olacağı belirtilen Duster pickup'ın Romanya'daki fiyatı yüzde 19 KDV dahil 22.546 euro olarak açıklandı.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 18 sa. en beğenilen
    neden aracı görünce aklıma arçelik beyaz eşya servisi geldi..)
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    mteke (Mustafa Teke) 23 sa.
    22,546 Euro equals
    208,239.03 Turkish lira
    + ÖTV + falan fişman
    Yanıtla +7
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    cand. 1 gün
    Şunun 4 kapılısını çıkarsa tutar
    Yanıtla +7
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    500kilo yük taşıma kapasitesi mi?
    dayım bakkal, honda city aracına 360 kilo karpuz yüklemişliği var

    heralde bu arabaya 1,5-2 tondan aşağı mal yüklemez
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    autindustry 4 sa. (düzenlendi)
    Yuzde 4 ötv ile (SUV versiyondaki yuzde 80 ile kiyasen) amaca uygun cok guzel bir secenek olur.



    1.6 litre sinifinda, dizel, 4*4 baska bir pickup yok



    Edit: Mumkunse kasayi 20-30 cm uzatip, cift kabin secenegini de yapsinlar
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 9 sa.
    yük taşıma kapasitesi 500 kilogram olarak açıklandı. ????

    Çıkmasa daha iyiymiş, Linea bile tek kalemde 500 kilo yükü çok çok rahat taşıyor.
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    wehrmacht (- -) 15 sa.
    Çift kabini reno sokacaksa piyasaya..
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    Skayn (Ahmet Mehmet) 15 sa.
    Neden beyazdan başka renk olmayacak kat 2000 renk farkı isteyen istediği rengi alsın
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    Carsever (GGUNES ) 17 sa.
    Ucuz olsaydi bunu alip, arkayi binek modeli cevirtirlerdi sanayide, sırf daha ucuza gelsin diye
    Yanıtla +1
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    TEPEE PREMİUM PACK (GÖKHAN AYDIN) 18 sa. en beğenilen
    neden aracı görünce aklıma arçelik beyaz eşya servisi geldi..)
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ahmet3976 (ahmet .) 18 sa.
    Gerçek egzos çıkışı bile var
    Yanıtla +1
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    zeytinkoy (Barış Özyurt) 18 sa.
    Duster'ı direk kesmişler.

    Biraz değiştirip çift kabin falan yapsalardı.
    Yanıtla +1
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    AstRaso (Selim Türkoğlu) 23 sa. (düzenlendi)
    Romanya'da Duster 150hp prestij modeli 18750 euro.



    Konuda ise bu modelin 22500 euro oldugu yaziyor.



    Tr'de Duster 207k tl. Kdv ve %50 otv dahil. otvsiz fiyati 138 bin tl yani. 138'i 18.75'e oranlarsak 7.36 yapiyor.



    22500'u bu oranla carparsak 165600 tl yapiyor. Otv %15 onu eklersek 190440tl.

    Otv tam bilmiyorum %5 ise 173880 tl.



    Bentley parasina duster pickup oldugu dogru fakat fiyatlari dogru yorumlamak lazim.
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    4503 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, dacia duster pickup ve
    4 etiket daha dacia pickup dacia duster Bilim ve Teknoloji
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