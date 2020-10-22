Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör

Dacia, bundan yaklaşık iki yıl önce ikinci nesil Duster'ı temel alan bir pickup prototipi tanıtmıştı. Şirket şimdi de yeni Dacia Duster pickup'ın seri üretim versiyonuyla karşımızda.

Markanın kendi evi Romanya'da örtüsünü kaldırdığı Dacia Duster pickup, tıpkı önceki nesilde olduğu gibi yalnızca tek kabinli olarak satılacak. Kompakt bir pickup olan Dacia Duster'ın kasasının uzunluğu 1.65 metre, hacmi 1000 litre ve yük taşıma kapasitesi 500 kilogram olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir

Yeni Dacia Spring, Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya geldi

Duster pickup'ın ölçülerine baktığımızda, 4341 mm uzunluğuyla SUV modelden 19 mm daha kısa olduğunu görüyoruz. Duster pickup'ın boş haldeyken yerden yüksekliği de 224 mm yani SUV modelden 14 mm daha fazla.

Ayrıca Bkz. "2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda"

Dacia Duster'ın 4x4 versiyonunu temel alan pickup'ta 115 beygirlik 1.5 litre BlueDCi turbo dizel motor tek seçenek olarak görev alıyor. Söz konusu motor, gücünü tekerleklere 6 ileri manuel şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktarıyor. Romen marka, 2000 d/dak'da 260 Nm tork üreten ve düşük yakıt tüketimli bu motorun Duster pickup için en ideal seçenek olduğunu belirtiyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada yeni Duster pickup'ın sadece beyaz gövde rengiyle satılacağı ve 16 inç alaşım jantların standart olacağı belirtildi. Yokuş kalkış desteği, yokuş iniş kontrolü, ön ve yan hava yastıkları gibi standart özelliklere sahip olacağı belirtilen Duster pickup'ın Romanya'daki fiyatı yüzde 19 KDV dahil 22.546 euro olarak açıklandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.