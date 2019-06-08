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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elektrikli SUV üretimi için Toyota ve Subaru ortaklık kuruyor

Toyota ve Subaru firmaları, rakiplerinin gerisinde kaldıkları elektrikli araç pazarında söz sahibi olabilmek adına bir oraklık kuruyor. İki şirket, ortak bir elektrikli araç platformu kuracak.
12 sa. (Son Güncelleme: 11 sa.)
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Elektrikli SUV üretimi için Toyota ve Subaru ortaklık kuruyor
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Toyota ve Subaru, iki şirketin de kendi markaları altında üretecekleri SUV segmentindeki otomobiller için ortak bir elektrikli araç platformu kuracaklarını duyurdu.

Son yıllarda hibrit araçlar üretmek maksadıyla da bir araya gelen iki şirketin elektrikli araç pazarında ise rakiplerinin gerisinde kaldığı biliniyordu.

Şirketler yaptığı açıklamada, “Elektrikli araç pazarındaki hızlı değişime ayak uydurmak için geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek yeni bir iş modeli oluşturmak niyetindeyiz. İki şirketin de tecrübelerinin bir araya getirileceği bu modelde ilk olarak bir BEV (Battery Electric Cars – Akümülatörlü Otomobiller) platformu oluşturulacak. Farklı segmentlerdeki otomobillere entegre edilebilecek bahsi geçen platform sayesinde C ve D sınıfı sedanlar ile SUV segmenti araçlar üretilebilecek.” ifadelerini kullanmış.

2021 yılında yollara çıkabilir 

Yapılan açıklamalarda elektrikli SUV’ları ne zaman yollarda görebileceğimiz ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor. Ancak yakın geçmişte, Toyota’nın 2021 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya süreceği haberleri sektörde yankılanmıştı. Subaru’nun da Toyota ile benzer bir takvim izleyerek 2021 yılını ilk elektrikli aracı için hedef seçtiği biliniyordu.

Şirketlerin yapacakları yeni duyuruları kaçırmamak için bizleri takip etmeye lütfen devam edin.


https://electrek.co/2019/06/06/toyota-subaru-partner-electric-sus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ufuks36 12 sa.
1. "Toyoto" değil, "Toyota" olacak sayın editör,
2. Subaru zaten Toyota iştiraki firma, tıpkı HV ve EV araçlarında kullandıkları bataryayı üreten Panasonic/Sanyo ve elektrik motorunu üreten Denso gibi...
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