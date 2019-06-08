Elektrikli SUV üretimi için Toyota ve Subaru ortaklık kuruyor

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Toyota ve Subaru, iki şirketin de kendi markaları altında üretecekleri SUV segmentindeki otomobiller için ortak bir elektrikli araç platformu kuracaklarını duyurdu.

Son yıllarda hibrit araçlar üretmek maksadıyla da bir araya gelen iki şirketin elektrikli araç pazarında ise rakiplerinin gerisinde kaldığı biliniyordu.

Şirketler yaptığı açıklamada, “Elektrikli araç pazarındaki hızlı değişime ayak uydurmak için geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek yeni bir iş modeli oluşturmak niyetindeyiz. İki şirketin de tecrübelerinin bir araya getirileceği bu modelde ilk olarak bir BEV (Battery Electric Cars – Akümülatörlü Otomobiller) platformu oluşturulacak. Farklı segmentlerdeki otomobillere entegre edilebilecek bahsi geçen platform sayesinde C ve D sınıfı sedanlar ile SUV segmenti araçlar üretilebilecek.” ifadelerini kullanmış.

2021 yılında yollara çıkabilir

Yapılan açıklamalarda elektrikli SUV’ları ne zaman yollarda görebileceğimiz ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor. Ancak yakın geçmişte, Toyota’nın 2021 yılında ilk elektrikli aracını piyasaya süreceği haberleri sektörde yankılanmıştı. Subaru’nun da Toyota ile benzer bir takvim izleyerek 2021 yılını ilk elektrikli aracı için hedef seçtiği biliniyordu.

Şirketlerin yapacakları yeni duyuruları kaçırmamak için bizleri takip etmeye lütfen devam edin.

https://electrek.co/2019/06/06/toyota-subaru-partner-electric-sus/