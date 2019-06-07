Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Takımımız, kazandığı 3 altın ve 2 gümüş madalya ile olimpiyatlara damga vurdu. Temsilcilerimiz Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti. Türkiye'yi, 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.
Avrupa Fizik Olimpiyatları, dünyanın farklı okullarından gelen lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada teorik ve deneysel olmak üzere iki tur sınav düzenleniyor.
Öğrencilerimizin bir sonraki durağı ise 7-15 Temmuz'da İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları olacak.
Göğsümüzü kabartan bir başarıya imza atan Olimpiyat Takımımızın üyelerini tek tek tebrik ederken TÜBİTAK Olimpiyat Takımı eğitmenleriyle finallere hazırlanmaya devam edecek ekibimize şimdiden başarılar diliyoruz.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/fizik-olimpiyat-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu/1497346 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Turkiye, tarihinin her doneminde temel bilimlerde basarili ve zeki kisiler cikarmistir, cikaracaktir da. Lakin onemli olan, ulkemizin bu tarz kisilerin bu potansiyellerini degerlendirecek sosyopolitik ve profesyonel ortama sahip olmasi. Bunu saglayamiyoruz ulke ve halk olarak. Saglamak icin ne gerekir bilmiyorum. Fakat su an yaptiklarimizin ise yaramadigi veya yeterince iyi olmadigi bir gercek ne yazik ki.
3 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2792 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
fizik, türkiye fizik olimpiyat takımı ve