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Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, 35 ülkenin katılımıyla düzenlenen Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda 3 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak Avrupa birincisi oldu. Detaylar haberimizde.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
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Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda birincilik ipini göğüsledi.
 

Takımımız, kazandığı 3 altın ve 2 gümüş madalya ile olimpiyatlara damga vurdu. Temsilcilerimiz Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti. Türkiye'yi, 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.

Avrupa Fizik Olimpiyatları, dünyanın farklı okullarından gelen lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada teorik ve deneysel olmak üzere iki tur sınav düzenleniyor.

Öğrencilerimizin bir sonraki durağı ise 7-15 Temmuz'da İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları olacak.

Göğsümüzü kabartan bir başarıya imza atan Olimpiyat Takımımızın üyelerini tek tek tebrik ederken TÜBİTAK Olimpiyat Takımı eğitmenleriyle finallere hazırlanmaya devam edecek ekibimize şimdiden başarılar diliyoruz.


https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/fizik-olimpiyat-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu/1497346 Yorum Yaz
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Nevfel 1 gün en beğenilen
Bizim gençler zeki. Düzgün yönlendirme ve çalışma ile başaramayacakları iş yok.
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javaprof 1 gün
helal olsun çocuklar size bu ülkenin bu tip başarılara ihtiyacı var.
Yanıtla +19
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javaprof 1 gün questionable ethics
ne diyosunuz yav çok komik di mi kuran ile dalga geçmek bu çocukların müslüman olmadığına deliliniz var mı?
Yanıtla +14
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1 Avatar
reaper2346 14 sa.
Bataklıkta çiçek açmış tebrikler
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ONIONBUD 5 sa. reaper2346
Aynı mantıkla Ali koç başkan Fb şampiyon diyebiliriz.İyi aile çocuğu Hitler ..
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dubbed 1 gün
helal olsun
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seyidkutub 1 gün
Vallahi eğitim sistemimiz avrupai ülkelerdeki gibi, amerikadaki gibi olsaydı. Dünyanın beyni Türkiye olurdu bu zorluklara rağmen bunu başaran kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Güzel gönüllerinden öpüyoruz.
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JuliusStrasser 3 sa.
bilmeden konuşma amerikadaki gibi eğitim sistemi ollsa 50bin dolar'ı olmayan kimse okumazdı doktorlar,yazılımcılar,profesorler çinden hindistandan ithal edilirdi
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Spider_hip 1 gün
Cehaleti savunan bir hükümetin devrinde büyük bir başarı. Tebrikler. Umarım hükümet bu çocuklara bu iyi eğitimleri veren okulları kapatmaz, imamhatipe falan çevirmez.
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ONIONBUD 5 sa. Spider_hip
Cehalet dediniz de , örnek verseydiniz..Propaganda bir temele otursaydı ..
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torenbolen 1 gün
O kadar heveslenmeyin. Bu çocuklar büyük ihtimalle iyi bir Avrupa ülkesinden veya Amerika’dan üstün yetenek vizesi alırlar ve oraya yerleşirler. Umudum tabii ki tersi yönde ama işte hayaller hayatlar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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gun 23 sa. torenbolen
Aynen bende öyle düşünüyordum tam ülkemizdeki beyin göçü gelecek için büyük bir problem olacak gibi duruyor.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Afodfrea 1 gün
Gurur verici bi gelisme gercekten.
Turkiye, tarihinin her doneminde temel bilimlerde basarili ve zeki kisiler cikarmistir, cikaracaktir da. Lakin onemli olan, ulkemizin bu tarz kisilerin bu potansiyellerini degerlendirecek sosyopolitik ve profesyonel ortama sahip olmasi. Bunu saglayamiyoruz ulke ve halk olarak. Saglamak icin ne gerekir bilmiyorum. Fakat su an yaptiklarimizin ise yaramadigi veya yeterince iyi olmadigi bir gercek ne yazik ki.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 gün Afodfrea
Hocam, çok doğru bir noktaya parmak basmışsınız. Ortam ve bu başarıların devamlılığı...
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WB 1 gün
Slogan atmakla olmuyor, her gun siyasetle yatip kalkanlarin aksine bilime kafa yoranlarin da oldugunu gormek guzel..
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Gurney5 1 gün
Helal olsun çocuklara. Acaba okudukları liseler neler merak ettim.
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Askaparta 1 gün
Tebrik ederiz. Eğitimin fiziği de kimyası da düzelir inşallah.
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El-Kira 1 gün
Yalnız üst sıralarda doğdu düzgün gelişmiş bi ülke yok. Suudi Arabistan Almanya'nın önünde. Neden acaba?
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