Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

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Türkiye Fizik Olimpiyat Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde yapılan ve 35 ülkenin katıldığı Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda birincilik ipini göğüsledi.

Takımımız, kazandığı 3 altın ve 2 gümüş madalya ile olimpiyatlara damga vurdu. Temsilcilerimiz Yunus Emre Parmaksız, Alkın Kaz ve Abdurrahman Hadi Ertürk altın madalya, Kutay Akın ve Bayram Alp Şahin gümüş madalya kazandı. Böylece Türk takımı, Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda toplamda elde ettiği 136,5 puanla birinci sıraya yerleşti. Türkiye'yi, 117,8 puanla Estonya, 112,3 puanla Slovenya, 107,4 puanla Bulgaristan, 106,9 puanla Singapur izledi.

Avrupa Fizik Olimpiyatları, dünyanın farklı okullarından gelen lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada teorik ve deneysel olmak üzere iki tur sınav düzenleniyor.

Öğrencilerimizin bir sonraki durağı ise 7-15 Temmuz'da İsrail'de gerçekleştirilecek Uluslararası Fizik Olimpiyatları olacak.

Göğsümüzü kabartan bir başarıya imza atan Olimpiyat Takımımızın üyelerini tek tek tebrik ederken TÜBİTAK Olimpiyat Takımı eğitmenleriyle finallere hazırlanmaya devam edecek ekibimize şimdiden başarılar diliyoruz.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/fizik-olimpiyat-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu/1497346