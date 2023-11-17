Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı

Tam Boyutta Gör Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar tarafından 2020 yılında kurulan elektrikli araç markası Amperino'nun ilk modeli C-100, Bursa'da düzenlenen Go Green Fuarı'nda görücüye çıkarıldı.

Tam Boyutta Gör Aracın prototipini tamamlamak için rutin planlamanın 2024 yılının ilk çeyreği olduğunu ancak Bursa’da ve Cenevre’de düzenlenecek fuarlar nedeniyle bu planı hızlandırdıkların belirten Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, “Üç yıldan beri zaten bu projeye hazırlanıyoruz. Fuar takvimi dolayısıyla prototipi tamamlama kısmını biraz daha erkene aldık. Yani bir nevi kendimizle de yarıştık” diye konuştu.

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Canseven “Bu bizim Amperino’nun prototipini sergilediğimiz ilk fuarımız oldu. Daha önce kaporta olmayan hali ile test videoları paylaşmıştık ama prototipi kaportalı hali ile ilk kez sektörün beğenisine sunduk. Buradan sonra aracımızla Cenevre Uluslararası Otomotiv Fuarı’da yer alacağız. İkinci prototipimizi de bu süre zarfında hazırlayacağız. Amperino yüzde yüz yerli. Yazılımı, elektrik ve elektronik donanımı, tasarımı yerli. Araç bilgisayarı araç kontrolü ünitesi yine bizim tarafımızdan toplandı. Batarya kısmında sıvı daldırmalı batarya dediğimiz tekniği kullandık. Bu tekniği aynı zamanda Türkiye’de kullanılan ilk firma olduk. Baktığınız zaman kritik ne teknoloji varsa hepsi yerli ürün. Bu sebeple de aslında kimseye bağlı değiliz. Butik bir teknoloji şirketi gibi çalıştık ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör 2025'in ikinci yarısında aracın seri üretimine başlanacağını söyleyen Canseven, 2025'in son çeyreğinde yollarda olacağını belirtti. 2035 yılına kadar üretim kapasitelerini 50 bin araca çıkarma hedefleri olduğunu söyledi.

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Amperino C-100'ün özellikleri neler?

Amperino C-100, L7 sınıfında 1+2 oturma düzeninde olan bir araç. Aracın aynı zamanda arkada koltukların olmadığı kargo versiyonu da olacak. Aracın teknik özellikleri ise şöyle:

17.2 kWh batarya (sınıfının en büyüğü)

42 kW (57 beygir) eksenel akılı elektrik motoru

180 km menzil

9 kWh/100km tüketim

10 kW AC şarj hızıi monofaz/trifaz şarj imkanı

0-90 km/h hızlanma: 6.8 saniye (L7 sınıfı olduğu için azami hız 90 km/h)

16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun

3.159 mm uzunluk, 1.500 mm genişlik, 1.430 mm yükseklik, 645 kg ağırlık

Kompozit gövde

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Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı