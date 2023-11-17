Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı

Canseven “Bu bizim Amperino’nun prototipini sergilediğimiz ilk fuarımız oldu. Daha önce kaporta olmayan hali ile test videoları paylaşmıştık ama prototipi kaportalı hali ile ilk kez sektörün beğenisine sunduk. Buradan sonra aracımızla Cenevre Uluslararası Otomotiv Fuarı’da yer alacağız. İkinci prototipimizi de bu süre zarfında hazırlayacağız. Amperino yüzde yüz yerli. Yazılımı, elektrik ve elektronik donanımı, tasarımı yerli. Araç bilgisayarı araç kontrolü ünitesi yine bizim tarafımızdan toplandı. Batarya kısmında sıvı daldırmalı batarya dediğimiz tekniği kullandık. Bu tekniği aynı zamanda Türkiye’de kullanılan ilk firma olduk. Baktığınız zaman kritik ne teknoloji varsa hepsi yerli ürün. Bu sebeple de aslında kimseye bağlı değiliz. Butik bir teknoloji şirketi gibi çalıştık ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.
Amperino C-100'ün özellikleri neler?
Amperino C-100, L7 sınıfında 1+2 oturma düzeninde olan bir araç. Aracın aynı zamanda arkada koltukların olmadığı kargo versiyonu da olacak. Aracın teknik özellikleri ise şöyle:
- 17.2 kWh batarya (sınıfının en büyüğü)
- 42 kW (57 beygir) eksenel akılı elektrik motoru
- 180 km menzil
- 9 kWh/100km tüketim
- 10 kW AC şarj hızıi monofaz/trifaz şarj imkanı
- 0-90 km/h hızlanma: 6.8 saniye (L7 sınıfı olduğu için azami hız 90 km/h)
- 16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun
- 3.159 mm uzunluk, 1.500 mm genişlik, 1.430 mm yükseklik, 645 kg ağırlık
- Kompozit gövde
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.