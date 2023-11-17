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    Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar tarafından 2020 yılında kurulan elektrikli araç markası Amperino'nun ilk modeli C-100, Bursa'da düzenlenen Go Green Fuarı'nda görücüye çıkarıldı.
    Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar tarafından 2020 yılında kurulan elektrikli araç markası Amperino'nun ilk modeli C-100, Bursa'da düzenlenen Go Green Fuarı'nda görücüye çıkarıldı.
    Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    Aracın prototipini tamamlamak için rutin planlamanın 2024 yılının ilk çeyreği olduğunu ancak Bursa’da ve Cenevre’de düzenlenecek fuarlar nedeniyle bu planı hızlandırdıkların belirten Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, “Üç yıldan beri zaten bu projeye hazırlanıyoruz. Fuar takvimi dolayısıyla prototipi tamamlama kısmını biraz daha erkene aldık. Yani bir nevi kendimizle de yarıştık” diye konuştu.

    Canseven “Bu bizim Amperino’nun prototipini sergilediğimiz ilk fuarımız oldu. Daha önce kaporta olmayan hali ile test videoları paylaşmıştık ama prototipi kaportalı hali ile ilk kez sektörün beğenisine sunduk. Buradan sonra aracımızla Cenevre Uluslararası Otomotiv Fuarı’da yer alacağız. İkinci prototipimizi de bu süre zarfında hazırlayacağız. Amperino yüzde yüz yerli. Yazılımı, elektrik ve elektronik donanımı, tasarımı yerli. Araç bilgisayarı araç kontrolü ünitesi yine bizim tarafımızdan toplandı. Batarya kısmında sıvı daldırmalı batarya dediğimiz tekniği kullandık. Bu tekniği aynı zamanda Türkiye’de kullanılan ilk firma olduk. Baktığınız zaman kritik ne teknoloji varsa hepsi yerli ürün. Bu sebeple de aslında kimseye bağlı değiliz. Butik bir teknoloji şirketi gibi çalıştık ve heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

    Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı Tam Boyutta Gör
    2025'in ikinci yarısında aracın seri üretimine başlanacağını söyleyen Canseven, 2025'in son çeyreğinde yollarda olacağını belirtti. 2035 yılına kadar üretim kapasitelerini 50 bin araca çıkarma hedefleri olduğunu söyledi.

    Yerli elektrikli otomobil Amperino C-100 görücüye çıktı Tam Boyutta Gör

    Amperino C-100'ün özellikleri neler?

    Amperino C-100, L7 sınıfında 1+2 oturma düzeninde olan bir araç. Aracın aynı zamanda arkada koltukların olmadığı kargo versiyonu da olacak. Aracın teknik özellikleri ise şöyle:

    • 17.2 kWh batarya (sınıfının en büyüğü)
    • 42 kW (57 beygir) eksenel akılı elektrik motoru
    • 180 km menzil
    • 9 kWh/100km tüketim
    • 10 kW AC şarj hızıi monofaz/trifaz şarj imkanı
    • 0-90 km/h hızlanma: 6.8 saniye (L7 sınıfı olduğu için azami hız 90 km/h)
    • 16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun
    • 3.159 mm uzunluk, 1.500 mm genişlik, 1.430 mm yükseklik, 645 kg ağırlık
    • Kompozit gövde

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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