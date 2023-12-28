Huawei destekli lüks SUV, Aito M9 tanıtıldı: 7 ekran ve iki projektör ile sinema salonu atmosferi!

- İç mekanda birçok ekran bulunuyor
- Büyük boyutlarına rağmen aerodinamik gövdeye sahip
- Motor ve batarya seçenekleri
- Yorumlar
Aito M9, modern tasarım detaylarıyla şık ama genel görünümlü bir gövdeye sahip büyük bir SUV. Aracın ilk bakışta dikkat çeken detayı, Huawei'nin Luxeed S7 sedanını hatırlatan yüksek teknolojili farları. Adaptif matris LED teknolojisine sahip farlar, yayaları ve diğer araçları tanımlayabiliyor ve farlara entegre projektör ile düz yüzeyler 100 inç ekrana dönüştürülebiliyor.
İç mekanda birçok ekran bulunuyor
Büyük boyutlarına rağmen aerodinamik gövdeye sahip
Aito M9, 5.230 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.800 mm yükseklik ve 3.110 mm aks aralığıyla BMW X7'den biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Boyutuna rağmen, segmenti için oldukça etkileyici olan 0,264 Cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip olduğu belirtiliyor. Aito'nun resmi web sitesine göre Xuanwu isimli şasisi, nükleer denizaltı sınıfı sıcak şekillendirilmiş döküm çelikten oluşuyor. Gövdenin %80'sinin ise alüminyum alaşımından imal edildiği belirtiliyor.
Motor ve batarya seçenekleri
Aito M9 iki güç aktarım seçeneğine sahip. Tam elektrikli ve menzil uzatıcılı hibrit versiyon. Elektrikli versiyonda toplam 523 beygir gücünde iki elektrik motoru yer alıyor. Motor gücünü CATL yapımı 97.7 kWh kapasiteye sahip bataryadan alıyor. Aracın menzili ise CLTC ölçümüne göre 630 km. Hibrit modelinde ise 1.5 litre turboşarj bir motor yer alıyor. Bu motora iki elektrik motoru eşlik ediyor. Motorlar toplamda 490 beygir güç üretebiliyor. Hibrit versiyonda 42 kWh ve 52 kWh gücünde iki farklı seçeneği sunuluyor. Menzil uzatıcı motor ve bataryalarla 1362 ile 1402 km arasında menzil elde edilebildiği belirtiliyor.
Aito M9'un üretimi Seres tarafından yapılıyor. Huawei ise elektrikli güç aktarma organlarını, sensörleri, bilgi-eğlence sistemini ve diğer bileşenleri sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi M9, mevcut M5 ve M7 SUV'ların üzerinde konumlandırılıyor. Böylelikle Çin pazarında Li Auto L9, Nio ES8, HiPhi X, Hongqi E-HS9 gibi benzer büyüklükteki modellerin yanı sıra BMW X7 ve Mercedes-Benz GLS gibi Avrupalı otomobil üreticilerinin içten yanmalı lüks SUV'larıyla rekabet edecek.
Aito M9, 65.726 dolar ile 79.717 dolar arasında fiyat etiketiyle Çin'de siparişe açılmış durumda. İlk teslimatların ise 2024'ün başlarında yapılması bekleniyor.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.