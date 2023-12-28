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    Huawei destekli lüks SUV, Aito M9 tanıtıldı: 7 ekran ve iki projektör ile sinema salonu atmosferi!

    Huawei ve Seres ortaklığında kurulan Aito markası, 6 koltuklu lüks SUV modeli Aito M9'u tanıttı. Birçok ekrana ve iki adet projektöre sahip araç lüks ve konforu sinematik deneyimle birleştiriyor.
    Huawei destekli lüks SUV, Aito M9 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei ve Seres ortaklığında kurulan Aito markası, 6 koltuklu lüks SUV modeli Aito M9'u tanıttı. Huawei teknolojilerine sahip olan otomobil, birçok ekranı ve iki adet projektörü ile araç, lüks, konfor ve sinematik deneyimi bir arada sunuyor.

    Aito M9, modern tasarım detaylarıyla şık ama genel görünümlü bir gövdeye sahip büyük bir SUV. Aracın ilk bakışta dikkat çeken detayı, Huawei'nin Luxeed S7 sedanını hatırlatan yüksek teknolojili farları. Adaptif matris LED teknolojisine sahip farlar, yayaları ve diğer araçları tanımlayabiliyor ve farlara entegre projektör ile düz yüzeyler 100 inç ekrana dönüştürülebiliyor.

    İç mekanda birçok ekran bulunuyor

    Huawei destekli lüks SUV, Aito M9 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Kabinin içinde, arka koltuktaki yolcuların, film, oyun ve TV izlemesine olanak tanıyan bir lazer projektör ve geri çekilebilir 32 inçlik bir panel bulunuyor. Aito M9'un gösterge paneli Mercedes'in hyperscreen'ine benzer şekilde üç adet ekrandan oluşuyor. Otomobilde, 12,3 inç dijital gösterge paneli, 15,6 inç merkezi bilgi-eğlence ekranı, 16 inç ön yolcu ekranı, 75 inç head up display ve arka yolcuların her biri için dört tablet bulunuyor. Ekranların tümü Huawei'nin HarmonyOS 4 sistemi üzerinde çalışıyor. Otomobil, Huawei'nin 25 hoparlörlü 2.080 watt ses sistemi ve aktif gürültü azaltma teknolojisi sayesinde ses deneyimi konusunda da iddialı.
    Huawei destekli lüks SUV, Aito M9 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Aracın 6 kişilik iç düzeni, çift kişilik yatak konfigürasyonunu yolcuların ihtiyaçlarına göre dönüştürülebiliyor. Koltukların tümü elektrikle çalıştırılıyor ve birçoğu 14 yönlü ayar, ısıtma ve havalandırma işlevi sunuyor. Aito M9, güvenlik ve otonom sürüş için 27 adet sensöre sahip ve Huawei ADS 2.0 sistemini kullanıyor.

    Büyük boyutlarına rağmen aerodinamik gövdeye sahip

    Aito M9, 5.230 mm uzunluk, 1.999 mm genişlik, 1.800 mm yükseklik ve 3.110 mm aks aralığıyla BMW X7'den biraz daha büyük bir gövdeye sahip. Boyutuna rağmen, segmenti için oldukça etkileyici olan 0,264 Cd'lik bir sürtünme katsayısına sahip olduğu belirtiliyor.  Aito'nun resmi web sitesine göre Xuanwu isimli şasisi, nükleer denizaltı sınıfı sıcak şekillendirilmiş döküm çelikten oluşuyor. Gövdenin %80'sinin ise alüminyum alaşımından imal edildiği belirtiliyor.

    Huawei destekli lüks SUV, Aito M9 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Motor ve batarya seçenekleri

    Aito M9 iki güç aktarım seçeneğine sahip. Tam elektrikli ve menzil uzatıcılı hibrit versiyon. Elektrikli versiyonda toplam 523 beygir gücünde iki elektrik motoru yer alıyor. Motor gücünü CATL yapımı 97.7 kWh kapasiteye sahip bataryadan alıyor. Aracın menzili ise CLTC ölçümüne göre 630 km. Hibrit modelinde ise 1.5 litre turboşarj bir motor yer alıyor. Bu motora iki elektrik motoru eşlik ediyor. Motorlar toplamda 490 beygir güç üretebiliyor. Hibrit versiyonda 42 kWh ve 52 kWh gücünde iki farklı seçeneği sunuluyor. Menzil uzatıcı motor ve bataryalarla 1362 ile 1402 km arasında menzil elde edilebildiği belirtiliyor.

    Aito M9'un üretimi Seres tarafından yapılıyor. Huawei ise elektrikli güç aktarma organlarını, sensörleri, bilgi-eğlence sistemini ve diğer bileşenleri sağlıyor. Adından da anlaşılacağı gibi M9, mevcut M5 ve M7 SUV'ların üzerinde konumlandırılıyor. Böylelikle Çin pazarında Li Auto L9, Nio ES8, HiPhi X, Hongqi E-HS9 gibi benzer büyüklükteki modellerin yanı sıra BMW X7 ve Mercedes-Benz  GLS gibi Avrupalı ​​otomobil üreticilerinin içten yanmalı lüks SUV'larıyla rekabet edecek.

    Aito M9, 65.726 dolar ile 79.717 dolar arasında fiyat etiketiyle Çin'de siparişe açılmış durumda. İlk teslimatların ise 2024'ün başlarında yapılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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