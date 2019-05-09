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Elektrikli scooter ve bisiklet girişimi Lime ülkemizde ofis açıyor

Onlarca ülkede elektrikli bisiklet ve scooter paylaşımı yaparak kısa mesafelerde insanlara taşıma hizmeti sunan Lime girişimi ülkemizde de resmen faaliyetlerine başlıyor.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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2017 yılında kurulduktan sonra yenilikçi yapısıyla hızlı bir şekilde büyüyen ve önemli yatırımlar alan Lime bisiklet ve scooter paylaşım girişimi Lime ülkemizde de ofis açıyor. Firma ülke operasyonları için iş ilanı yayınladı.

Lime girişimi nedir?

Lime girişimi kısa mesafelerde insanları toplu taşımadan veya araçlardan kurtararak ve trafiğe de takılmadan hızlı bir şekilde gideceği yere ulaştırmayı hedefliyor. Bunun için elektrikli bisiklet ve scooter araçlarını paylaşım şeklinde kiralıyor.

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Yeşil rengi tema olarak belirleyen Lime araçlarına GPS ve 3G modülleri yerleştirmiş. Mobil bir uygulama üzerinden kullanıcı kendisine en yakın Lime noktasını görebiliyor. Tercihe göre scooter veya bisiklet seçerek kilidini açıyor. Kilit 1$ ödeyerek açılıyor ve 30 dakika sürüş imkânı sunuluyor.

Araçlar genelde şarjlı olduğu için bin ve git yöntemi kullanılıyor. Firma onlarca ülkede binden fazla scooter ve bisikleti kullanıma sunmuş durumda. Emisyonu azalttığı için çevreye de katkısı var. Firma geçen yıl sonlarında bir de araç paylaşım hizmetini devreye sokmuştu. Örneğin araç kiralayarak belli bir noktaya gittikten sonra scooter veya bisiklete geçerek istediğiniz yere hızlıca varabiliyorsunuz.

Lime ülke müdürü olarak görev alacak kişinin kendi ekibini kurması ve pazar analizlerini yaparak başarılı bir strateji izlemesi bekleniyor. Şimdilik İstanbul’da olacağı anlaşılan Lime ne zaman faaliyete geçecek bilinmiyor.

 

https://jobs.lever.co/limebike/46729d70-70a2-48e9-94f7-854d690996f5 Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
Özellikle yaz mevsiminde H.ada'da görmek isterim..Tşk.ler.
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innformatics 1 hf.
Amacina hizmet edebilse guzel bir ulasim araci, bulundugum ulkede b.kunu cikariyor ergenler. Bizim memlekette binbir turlu yaratici fikir ile kullanilacagina eminim. Kucukbas hayvan bile tasinabilir...
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Eeltorm 1 hf.
Tutmaz
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Virtual Reality 1 hf.
Lime'ın hevesini kaçırmak istemem ama bu coğrafyada bu işten umduğunu bulamaz. Türkiye için boş hayaller. Türkiye daha o olgunlukta değil.
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DH Misafiri 1 hf.
Elektrikli bisikletler yokuşun bol olduğu yedi tepe İstanbul’umuzda daha çok eminönü,kadıköy,göztepe vb. yerlerde rağbet görür Beylikdüzü’nün merkezi de düz zemin olduğu için tercih edilebilir. Kağıthane,Mecidiyeköy,Esenler,Gop vb. noktalarda özellikle yaya yoğun bölgelerde pek tutmaz. İnsanlarımız yolda yürürken sağına soluna önüne arkasına pek bakmadığından olası scooter ve bisiklet kazaları sıkça yaşanır.
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mcrew 1 hf.
Kisa mesafe gidecekler için mantıklı.
Ama İstanbul un dar ve çukurlu sokaklarında ne kadar kullanışlı olur orası bilinmez.
Sonra dan gelişmis, gelir düzeyi biraz orta düzey ve üstü muhitlere gelir muhtemelen.
Atasehir, beylikduzu, Başakşehir gibi.
Tabi devletimizden büyük yüce taksi lobimiz ne der orası muamma. Ama kullanıcıları ağırlıklı kısa mesafe olacağı için belki pek de ses çıkarmazlar. Bu sefer de dolmuşçular ayağa kalkabilir. İndi bindi yolumuz azalacak diye.
Ben moov u merak ediyorum. Taksiciler hala pek ses etmediler. Yakında clio marka araçları sıkıştırmaya başlarlar
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teknokaptan 1 hf.
Türkiye’de işi çok zor emin değilim ama fazla kalamaz Türkiye’de bu işi Türkiye müdürü olacak bir çok kişi başvuru yapacaktır buraya yazıyorum.kendi ekibini kurma aşamasında öyle güzel sözler verirki gaza gelip bu işe yapmaya başlarsın sonrası piyasa ölü para yapmıyoruz diye elemanları azaltmaya başlayacaktır.hayalleri emekleri hem boşa gidecek çalışanların.
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10ff 1 hf.
Hiç boşa gelmesinler. Kimse bu kriz ortamında neredeyse ekmek bulmanın problem olacağı zamanda, binlerce lirayı ufacık zamazingolara vermez.
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Galatas4ray 1 hf.
Çalarlar diyemicem
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