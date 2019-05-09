Elektrikli scooter ve bisiklet girişimi Lime ülkemizde ofis açıyor

2017 yılında kurulduktan sonra yenilikçi yapısıyla hızlı bir şekilde büyüyen ve önemli yatırımlar alan Lime bisiklet ve scooter paylaşım girişimi Lime ülkemizde de ofis açıyor. Firma ülke operasyonları için iş ilanı yayınladı.

Lime girişimi nedir?

Lime girişimi kısa mesafelerde insanları toplu taşımadan veya araçlardan kurtararak ve trafiğe de takılmadan hızlı bir şekilde gideceği yere ulaştırmayı hedefliyor. Bunun için elektrikli bisiklet ve scooter araçlarını paylaşım şeklinde kiralıyor.

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Yeşil rengi tema olarak belirleyen Lime araçlarına GPS ve 3G modülleri yerleştirmiş. Mobil bir uygulama üzerinden kullanıcı kendisine en yakın Lime noktasını görebiliyor. Tercihe göre scooter veya bisiklet seçerek kilidini açıyor. Kilit 1$ ödeyerek açılıyor ve 30 dakika sürüş imkânı sunuluyor.

Araçlar genelde şarjlı olduğu için bin ve git yöntemi kullanılıyor. Firma onlarca ülkede binden fazla scooter ve bisikleti kullanıma sunmuş durumda. Emisyonu azalttığı için çevreye de katkısı var. Firma geçen yıl sonlarında bir de araç paylaşım hizmetini devreye sokmuştu. Örneğin araç kiralayarak belli bir noktaya gittikten sonra scooter veya bisiklete geçerek istediğiniz yere hızlıca varabiliyorsunuz.

Lime ülke müdürü olarak görev alacak kişinin kendi ekibini kurması ve pazar analizlerini yaparak başarılı bir strateji izlemesi bekleniyor. Şimdilik İstanbul’da olacağı anlaşılan Lime ne zaman faaliyete geçecek bilinmiyor.