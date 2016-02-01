Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak

Mars’ı kolonize etme isteğini her defasında çekinmeden dile getiren Elon Musk, Hong Kong’da katıldığı bir oturumda 2025 yılını işaret etti. Musk'ın planları ise önümüzdeki Eylül ayında anlatılacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,8b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak

Gelecek planlarını paylaşmaktan hiçbir şekilde çekinmeyen Elon Musk, geçtiğimiz hafta Hong Kong'da katıldığı bir oturumda 2025'ten itibaren Mars'a insan göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Musk daha önce Kızıl Gezegen'i kolonize etme planları çerçevesinde Mars Colonial Transporter (Mars Koloni Taşımacılığı) projesini hazırlamış ve 2015 yılı içerisinde projenin detaylarından bahsedeceğini belirtmişti. Geçtiğimiz yıl bu konu hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Musk, son olarak Hong Kong'da katıldığı oturumda 2016 yılının Eylül ayını işaret etti.

26-30 Eylül günleri arasında Meksika'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzaycılık Kongresi (International Astronautic Congress) Elon Musk ve SpaceX için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Kızıl Gezegen üzerine olan planlarını anlatacak olan SpaceX, aynı zamanda yepyeni bir roket ve uzay aracı serisi de tanıtacak. Falcon 9 roketi ve Dragon uzay araçlarından çok daha farklı özelliklere sahip olacak bu yeni serinin, insanlığın Mars yolculuğunda önemli roller oynaması bekleniyor.

Hong Kong'daki oturumda 2017 yılının sonlarına doğru Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlayacaklarını da belirten Elon Musk, sözlerine şöyle devam etti:"Ayrıca Falcon 9 ve Dragon'un ötesinde yeni jenerasyon uzay araçları ve roketler de hazırlıyoruz. Bu mimarinin tanıtımını Eylül ayında düzenlenecek kongrede gerçekleştireceğimizi umuyorum. Kongre oldukça heyecanlı geçecek."

Mars Colonial Transporter projesininin detaylarının paylaşılacağı tahmin edilen Uluslararası Uzaycılık Kongresi'ne SpaceX'in yanı sıra NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da katılacak. 2030'lu yıllarda Mars'a insan göndermeyi planlayan NASA'ya karşın Elon Musk, bu görev için 2025'i işaret ediyor.

http://arstechnica.com/science/2016/01/elon-musk-to-unveil-mars-plans-this-year-wants-to-go-to-space-by-2020/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
balcis 3 yıl en beğenilen
çok geride kalmış bizde hedef 2023.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 yıl
2050 falan dense tamam ama 2025 çok yakın bir zaman. Konunun uzmanı olmasak ta pek inandırıcı gelmiyor o yüzden.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denobino 3 yıl kılıç-61
kılıç-61
butun amerika taşinin oraya dunya temizlensin huzur gelsin

Bu yorumuda kendi urettigin bilgisayarından yazarsin artik
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SIRADANUS 3 yıl
senersongur
Adam bolbol goygoy yapıyor. İki elektrikli araç üretti diye kendini birşey sanmaya başladı. Yakında havasını söndürürler.

Forumda bloklama çalışıyor ama burada çalışmıyor! Haber sayfalarında da acil bloklama düzenlemesi yapılmalı!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
daha aya insan gönderemiyoruz marsa nasıl göndercez adamlar sözde 1960 yıllarda aya insan gönderdik diyorlar ama yıl 2016 aradan geçmiş 50 yıl ve aya başka insan gitmemiş,heleki bu teknoloji devrinde demekki o zamanki bilim adamları daha akıllıymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
daha aya insan gönderemiyoruz marsa nasıl göndercez adamlar sözde 1960 yıllarda aya insan gönderdik diyorlar ama yıl 2016 aradan geçmiş 50 yıl ve aya başka insan gitmemiş,heleki bu teknoloji devrinde demekki o zamanki bilim adamları daha akıllıymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
daha aya insan gönderemiyoruz marsa nasıl göndercez adamlar sözde 1960 yıllarda aya insan gönderdik diyorlar ama yıl 2016 aradan geçmiş 50 yıl ve aya başka insan gitmemiş,heleki bu teknoloji devrinde demekki o zamanki bilim adamları daha akıllıymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mladenbmv 3 yıl
daha aya insan gönderemiyoruz marsa nasıl göndercez adamlar sözde 1960 yıllarda aya insan gönderdik diyorlar ama yıl 2016 aradan geçmiş 50 yıl ve aya başka insan gitmemiş,heleki bu teknoloji devrinde demekki o zamanki bilim adamları daha akıllıymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Adam bolbol goygoy yapıyor. İki elektrikli araç üretti diye kendini birşey sanmaya başladı. Yakında havasını söndürürler.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl senersongur
senersongur
Adam bolbol goygoy yapıyor. İki elektrikli araç üretti diye kendini birşey sanmaya başladı. Yakında havasını söndürürler.

Sen de roketi oyle indir sen de kendini bi sey san adam gayet de bi sey ve bence gonderebilir de marsa adama niye bu kadar sinir oldunuz simdi anlayamadim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 3 yıl senersongur
senersongur
Adam bolbol goygoy yapıyor. İki elektrikli araç üretti diye kendini birşey sanmaya başladı. Yakında havasını söndürürler.

iki elektrikli araba? Adam uzaya ticari ucus yapan ilk sivil sirketin sahibi. Hatirlatirim senin turkiye cumhuriyeti devletinin hala basaramadigi bir sey. Nasadan milyarlarca dolarlik odenek aldi. Su an elindeki firlatma sistemine muadil olcak bir sey askeri silah devleri olan ne boeing in elinde var nede lockheadmartin in elinde. Marsa gidecem dediginde ciddiye alinacak sayili insanlardan. Nitekim zamaninda uzaya ilk ticari sefer yapacam dediginde, manyak mi bu, butun servetini carcur edecek demistim. Adam catir catir altindan kalkti, tekellesiyor bile.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl senersongur
senersongur

Adam bolbol goygoy yapıyor. İki elektrikli araç üretti diye kendini birşey sanmaya başladı. Yakında havasını söndürürler.

O işlerde Nasa'nın da yardımı var. Sönmez o hava bir tanesi. Sen git elma ye.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Şerefsizleri oraya gönderelim. (Şerefsiz kelimesi argo değildir sadece şerefli kelimesinin olumsuzudur.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Adam t*yyip gibi her gün gündem oluşturmayı başariyor. Bu benzesimi fark ettikten sonra hafiften sinir olmaya başladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kılıç-61 3 yıl
butun amerika taşinin oraya dunya temizlensin huzur gelsin
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirkadyen 3 yıl kılıç-61
kılıç-61

butun amerika taşinin oraya dunya temizlensin huzur gelsin

Lafa bak lafa. Ne alıp veremediğin var Amerika ile ?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denobino 3 yıl kılıç-61
kılıç-61
butun amerika taşinin oraya dunya temizlensin huzur gelsin

Bu yorumuda kendi urettigin bilgisayarından yazarsin artik
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 3 yıl
2050 falan dense tamam ama 2025 çok yakın bir zaman. Konunun uzmanı olmasak ta pek inandırıcı gelmiyor o yüzden.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2828 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
elon musk, Space X ve
2 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl WhatsApp'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 1 Milyarı aştı 3 yıl Windows 10 işletim sisteminin yükselişi sürüyor 3 yıl NASA'dan iletişimde devrim yapacak buluş: Işık tabanlı modemler 3 yıl Samsung'un yeni mobil tarayıcısı, testlerde gövde gösterisi yapıyor 3 yıl iOS platformunun en iyilerinden SKRWT, Android'e geldi 3 yıl Asus'dan depolama odaklı VivoMini VC65 modüler mini PC serisi 3 yıl The Division'ı GTX980 Ti üzerinde Ultra Detay seviyesinde oynuyoruz Bölüm:2 3 yıl Sahibinden 2. el temiz Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse World Record Car 3 yıl Hindistan ve Fransa, Kızıl Gezegen'e keşif aracı indirmenin peşinde 3 yıl Java eklentileri için ölüm fermanı verildi 3 yıl Microsoft denizin dibine veri merkezleri kurmak istiyor 3 yıl Samsung'un bu yıl için planladığı tablet modelleri internete sızdırıldı 3 yıl Bu oyunların hepsi ücretsiz! iOS cihazlar için 5 eğlenceli oyun incelemesi 3 yıl Facebook uygulamasını silen, enerjiden yüzde 20 tasarruf ediyor 3 yıl ABD, teknoloji eğitimi için 4 milyar dolar bütçe ayırdı 3 yıl Xiaomi Mi 5, Windows 10 versiyonuyla gelebilir 3 yıl Google drone'lar ile gökyüzünden 5G internet sunmayı planlıyor 3 yıl Sony'den Type-C ve Type-A çift bağlantı destekli USB bellek serisi 3 yıl Samsung'dan Güney Kore'ye gelen turistlere ücretsiz Galaxy Note 5 3 yıl Nokia akıllı telefon patent anlaşmalarıyla gelir elde etmeye devam ediyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak Sonraki Samsung Galaxy S7 kablosuz olarak 100 dakikada şarj olacak 3 yıl Şubat ayında çıkacak 6 önemli PC oyunu 3 yıl BTK, 2016 yılının ilk cezasını Turkcell ile Avea’ya kesti 3 yıl Samsung Galaxy S7, resmen 21 Şubat 2016'da geliyor 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2, dünyanın en hızlısı olmaya geliyor 3 yıl G.Skill'den en hızlı 128GB DDR4 bellek kiti 3 yıl Star Wars: Bölüm 9 dijitalle değil film ile çekilecek 3 yıl Google'dan drone'lar ile 5G interneti yayma projesi: Skybender 3 yıl Samsung Galaxy S7 davetiyeleri hazır 3 yıl iPad Air 3 için Smart Connector iddiası 3 yıl Mobilite: Telefon üreticilerinin 2015 performansı, Xiaomi Mi5 ve dahası... 3 yıl Windows üzerindeki Chrome tarayıcısının büyük tasarım değişikliği başladı 3 yıl Konami 6 milyon kopya Metal Gear Solid V sattı! 3 yıl Konsol satışlarında PS4'ün liderliği sürüyor 3 yıl The Division GTX980Ti Ultra Detay inceleme videosu 3 yıl Tüm kredi kartlarının yerini alacak LG Pay White Card sızdırıldı 3 yıl Geleceğin sporu drone yarışları Şubat ayında başlıyor [Video] 3 yıl Samsung Galaxy J7 2016 sızıntıları başladı 3 yıl AMD'nin efsane mühendisi Jimmy Keller, Tesla'ya transfer oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim