Elon Musk: SpaceX 2025'den itibaren Mars'a insan göndermeye başlayacak

Gelecek planlarını paylaşmaktan hiçbir şekilde çekinmeyen Elon Musk, geçtiğimiz hafta Hong Kong'da katıldığı bir oturumda 2025'ten itibaren Mars'a insan göndermeyi planladıklarını açıkladı.

Mars Colonial Transporter projesininin detaylarının paylaşılacağı tahmin edilen Uluslararası Uzaycılık Kongresi'ne SpaceX'in yanı sıra NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da katılacak. 2030'lu yıllarda Mars'a insan göndermeyi planlayan NASA'ya karşın Elon Musk, bu görev için 2025'i işaret ediyor.

http://arstechnica.com/science/2016/01/elon-musk-to-unveil-mars-plans-this-year-wants-to-go-to-space-by-2020/

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Musk daha önce Kızıl Gezegen'i kolonize etme planları çerçevesinde Mars Colonial Transporter (Mars Koloni Taşımacılığı) projesini hazırlamış ve 2015 yılı içerisinde projenin detaylarından bahsedeceğini belirtmişti. Geçtiğimiz yıl bu konu hakkında herhangi bir bilgi vermeyen Musk, son olarak Hong Kong'da katıldığı oturumda 2016 yılının Eylül ayını işaret etti.26-30 Eylül günleri arasında Meksika'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzaycılık Kongresi (International Astronautic Congress) Elon Musk ve SpaceX için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Kızıl Gezegen üzerine olan planlarını anlatacak olan SpaceX, aynı zamanda yepyeni bir roket ve uzay aracı serisi de tanıtacak. Falcon 9 roketi ve Dragon uzay araçlarından çok daha farklı özelliklere sahip olacak bu yeni serinin, insanlığın Mars yolculuğunda önemli roller oynaması bekleniyor.Hong Kong'daki oturumda 2017 yılının sonlarına doğru Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot taşımaya başlayacaklarını da belirten Elon Musk, sözlerine şöyle devam etti:"Ayrıca Falcon 9 ve Dragon'un ötesinde yeni jenerasyon uzay araçları ve roketler de hazırlıyoruz. Bu mimarinin tanıtımını Eylül ayında düzenlenecek kongrede gerçekleştireceğimizi umuyorum. Kongre oldukça heyecanlı geçecek."