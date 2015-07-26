Elon Musk SpaceX roketinin neden infilak ettiğini açıkladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri götürmek için NASA'yla anlaşması olan SpaceX bugüne kadar UUİ'ye altı başarılı görev düzenlemiş olsa da, geçtiğimiz ay düzenlenen yedinci fırlatma hüsranla sonuçlandı. SpaceX tarafından hazırlanan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri ve araştırma ekipmanları götürmekte olan Dragon adlı uzay roketi, fırlatılmasından dakikalar sonra havada infilak etti.



Son aylarda Uluslarası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmesi için fırlatılan roketlerden üçü infılak etmiş olsa da, Dragon SpaceX firmasının başarıyla istikametine ulaşamayan ilk roketiydi. Dragon'un fırlatılmadan dakikalar sonra havada infilak etmesine neyin sebep olduğu ilk bakışta anlaşılamamış olsa da, roketten elde edilen verilerin incelenmesinin ardından roketin neden infilak ettiği anlaşıldı.



Konu hakkında bir açıklama yayınlayan SpaceX kurucusu Elon Musk, yerinden kopan bir direğin roketin patlamasına neden olduğunu açıkladı. 60 cm'lik bu direğin roketin içindeki bir helyum tankını tuttuğunu belirten Musk, direğin yerinden ayrılmasının ardından helyum tankının roket içinde etrafa çarpıp gaz sızdırmaya başladığını ve bu sızıntı sonrasında gaz basıncında meydana gelen düşüşün patlamayla sonuçlandığını söyledi.



Patlamaya neden olan bu direğin başka bir firma tarafından üretildiğini ve fırlatmadan önce kendileri tarafından test edilmediğini açıklayan Musk, bu olaydan önemli bir ders aldıklarını belirtti. Yaşanan bu talihsiz olay sonrası yüz milyonlarca dolar kaybeden SpaceX'in kış aylarına kadar yeni bir roket fırlatması beklenmiyor.



http://money.cnn.com/2015/07/20/news/companies/elon-musk-spacex-mission-failure/index.html