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Elon Musk SpaceX roketinin neden infilak ettiğini açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Elon Musk SpaceX roketinin neden infilak ettiğini açıkladı
Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri götürmek için NASA'yla anlaşması olan SpaceX bugüne kadar UUİ'ye altı başarılı görev düzenlemiş olsa da, geçtiğimiz ay düzenlenen yedinci fırlatma hüsranla sonuçlandı. SpaceX tarafından hazırlanan ve Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri ve araştırma ekipmanları götürmekte olan Dragon adlı uzay roketi, fırlatılmasından dakikalar sonra havada infilak etti.
Son aylarda Uluslarası Uzay İstasyonu'na malzeme götürmesi için fırlatılan roketlerden üçü infılak etmiş olsa da, Dragon SpaceX firmasının başarıyla istikametine ulaşamayan ilk roketiydi. Dragon'un fırlatılmadan dakikalar sonra havada infilak etmesine neyin sebep olduğu ilk bakışta anlaşılamamış olsa da, roketten elde edilen verilerin incelenmesinin ardından roketin neden infilak ettiği anlaşıldı.
Konu hakkında bir açıklama yayınlayan SpaceX kurucusu Elon Musk, yerinden kopan bir direğin roketin patlamasına neden olduğunu açıkladı. 60 cm'lik bu direğin roketin içindeki bir helyum tankını tuttuğunu belirten Musk, direğin yerinden ayrılmasının ardından helyum tankının roket içinde etrafa çarpıp gaz sızdırmaya başladığını ve bu sızıntı sonrasında gaz basıncında meydana gelen düşüşün patlamayla sonuçlandığını söyledi.
Patlamaya neden olan bu direğin başka bir firma tarafından üretildiğini ve fırlatmadan önce kendileri tarafından test edilmediğini açıklayan Musk, bu olaydan önemli bir ders aldıklarını belirtti. Yaşanan bu talihsiz olay sonrası yüz milyonlarca dolar kaybeden SpaceX'in kış aylarına kadar yeni bir roket fırlatması beklenmiyor.

http://money.cnn.com/2015/07/20/news/companies/elon-musk-spacex-mission-failure/index.html Yorum Yaz
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Astronot1997 4 yıl en beğenilen
Millet ben anlatayım haberin aslını, Roketlerin oksijen ve yakıt tanklarındaki içerik zamanla boşalır ateşlenen motoru besledikleri için. Bunun sonucunda roket hafifler ve motorun itkisi sabit olduğu için ivme artar yani daha hızlı hızlanmaya başlar. Roketin içindeki kuvvet yerçekiminin 3 katı civarlarına çıktığı zaman (3 G) helyum tankının direği kırılmış. Bunun nedeni şu helyum tanklarını yapan firma tankla birlikte vermiş ve kontrol etmemişler sağlamlıklarını. Helyum tanklarının amacı içi boşalan oksijen tankının içindeki basıncı sabit tutmak için oksijen bittikçe içindeki basınçlı helyumu salıyor. Helyum kullanılmasının nedeni asal gaz olması. Gelelim neden kırıldığına bir bir kovanın içine su doldurduğunuzu hayal edin içine de tahta bağlayın kenarına dip tarafa. Tutturmak için bir direkle bağlarsınız çünkü tahta yüzer. Ama yerçekimi arttığı zaman kaldırma kuvveti arttığı için tahtayı daha sağlam bir direkle bağlamanız gerekir. Eğer bağlamazsanız tahta fırlar suyun yüzeyinden yukarı zıplar, bu durumda tankın üst kenarına çarpma söz konusu olunca tüm tank patlamış. Tüm olay rokette 0,860 sn civarı sürmüş.

Bi görsel hazırladım paintten
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Demekki neymiş eşeği sağlam kazığa bağlamak lazımmış. Ama bu olay UUİ için bir problem değil art arda atılan 3 roket te de problem çıkmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonunun yaz sonuna kadar ikmale ihtiyacı yokmuş.

Edit: Görsel
Millet ben anlatayım haberin aslını, Roketlerin oksijen ve yakıt tanklarındaki içerik zamanla boşalır ateşlenen motoru besledikleri için. Bunun sonucunda roket...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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semih_lee 4 yıl
Araba üretemeyen ülkede yaşayan saygıdeğer DH üyeleri, Roket firmasını eleştirmekle kalmayıp Gaffur pijamalarıyla firmaya yol bile gösteriyor ya la
Eşeği sağlam kazığa bağlayacakmış SpaceX, malzemeden de çalmayacakmış. Adamlar kışa tekrar roket gönderebilme ihtimaline sahipken, sen bunu "görebilme ihtimaline" dua et.
Araba üretemeyen ülkede yaşayan saygıdeğer DH üyeleri, Roket firmasını eleştirmekle kalmayıp Gaffur pijamalarıyla firmaya yol bile gösteriyor ya la...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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BekirHan 4 yıl kımyasal
Sanırsam bahsettiğin atasözünün OLUMLU anlamda kullanıldığını ve bu konu için bir örnek teşkil etmediğini bilmiyorsun.
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LORDTEK 4 yıl
Astronot1997
Tekrar söylüyorum aynı mali hacme sahip firmamız olsa biz de SpaceXin yaptığını yapabilirdik.
Küçük bir düzeltme daha yapmak istedim :)
Aynı mali güç ile aynı sonuca ulaşacak mühendislerimizin olduğuna ben de inanıyorum ama aynı mali güç ile aynı sonuca ulaşacak anlayışa sahip firmalara sahip olduğumuza inanmıyorum.
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LORDTEK 4 yıl
Küçük bir düzeltme yapmak istedim. Görselde helyum tanklarını yakıt ve oksijen tanklarının içinde göstermişsin. Dışında olmalı.
Astronot1997
Millet ben anlatayım haberin aslını, Roketlerin oksijen ve yakıt tanklarındaki içerik zamanla boşalır ateşlenen motoru besledikleri için. Bunun sonucunda roket hafifler ve motorun itkisi sabit olduğu için ivme artar yani daha hızlı hızlanmaya başlar. Roketin içindeki kuvvet yerçekiminin 3 katı civarlarına çıktığı zaman (3 G) helyum tankının direği kırılmış. Bunun nedeni şu helyum tanklarını yapan firma tankla birlikte vermiş ve kontrol etmemişler sağlamlıklarını. Helyum tanklarının amacı içi boşalan oksijen tankının içindeki basıncı sabit tutmak için oksijen bittikçe içindeki basınçlı helyumu salıyor. Helyum kullanılmasının nedeni asal gaz olması. Gelelim neden kırıldığına bir bir kovanın içine su doldurduğunuzu hayal edin içine de tahta bağlayın kenarına dip tarafa. Tutturmak için bir direkle bağlarsınız çünkü tahta yüzer. Ama yerçekimi arttığı zaman kaldırma kuvveti arttığı için tahtayı daha sağlam bir direkle bağlamanız gerekir. Eğer bağlamazsanız tahta fırlar suyun yüzeyinden yukarı zıplar, bu durumda tankın üst kenarına çarpma söz konusu olunca tüm tank patlamış. Tüm olay rokette 0,860 sn civarı sürmüş. Bi görsel hazırladım paintten
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Demekki neymiş eşeği sağlam kazığa bağlamak lazımmış. Ama bu olay UUİ için bir problem değil art arda atılan 3 roket te de problem çıkmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonunun yaz sonuna kadar ikmale ihtiyacı yokmuş. Edit: Görsel

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ArmWrestler 4 yıl
spacex
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V4LKyR 4 yıl
SpaceX gelsin de DH'den akıl alsın, olmuyor böyle.
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doctor_bey 4 yıl
Yazıktır Elon abime, neyse ki ucuz atlatmışlar, telafi edeceklerini umuyorum.
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magicrea 4 yıl
çin malı üreticisi belli olmayan direk kullanırsanız başınıza bu gelir.
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arel.gr 4 yıl
ne guzel yerli,yersiz,gecerli,gecersiz konservesözlerle forumda
zartlatmak !
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semih_lee 4 yıl
Araba üretemeyen ülkede yaşayan saygıdeğer DH üyeleri, Roket firmasını eleştirmekle kalmayıp Gaffur pijamalarıyla firmaya yol bile gösteriyor ya la
Eşeği sağlam kazığa bağlayacakmış SpaceX, malzemeden de çalmayacakmış. Adamlar kışa tekrar roket gönderebilme ihtimaline sahipken, sen bunu "görebilme ihtimaline" dua et.
1 Yanıt Yanıtla +13
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Astronot1997 4 yıl semih_lee
Afedersiniz de düşünemiyor musunuz? Eşeği sağlam kazığa bağlamalıydı tabiki. Bunu Elon Musk basın açıklamasında dile getirdi zaten. Madem olaydan haberiniz yok siz yorum yapmayın o zaman. 3-5 kişi dalgasına yorum yapmış olabilir. Evet DH uzay mühendislerinden oluşmuyor belki ama firmayı eleştirme hakkına sahip olacak kadar da olaya vakıf. SpaceX in tek yapması gereken siparişlerini kontrol etmesiydi. İnsanları araba üretmeyen ülkede yaşayan DH üyeleri derken Amerikadaki roket firmasıyla kıyaslayan üslübun da, görebilme ihtimaline dua et tarzında sanki kendisi roket mühendisiymişçesine bencil tavrın da antipatik. Bizim ülkemizde de aynı mali hacme sahip firma bulunsa aynı performansı gösterebilirdi. Firmanın olmamasını insanımıza yorman doğru mu sence?

İyi günler
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interwap 4 yıl
Acele işe şeytan karışır. Ne bu aceleniz? Malzemeleri bir test edin, bir inceleyin bir sonra fırlatın. Böyle daha çok vakit kaybı.
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Astronot1997 4 yıl en beğenilen
Millet ben anlatayım haberin aslını, Roketlerin oksijen ve yakıt tanklarındaki içerik zamanla boşalır ateşlenen motoru besledikleri için. Bunun sonucunda roket hafifler ve motorun itkisi sabit olduğu için ivme artar yani daha hızlı hızlanmaya başlar. Roketin içindeki kuvvet yerçekiminin 3 katı civarlarına çıktığı zaman (3 G) helyum tankının direği kırılmış. Bunun nedeni şu helyum tanklarını yapan firma tankla birlikte vermiş ve kontrol etmemişler sağlamlıklarını. Helyum tanklarının amacı içi boşalan oksijen tankının içindeki basıncı sabit tutmak için oksijen bittikçe içindeki basınçlı helyumu salıyor. Helyum kullanılmasının nedeni asal gaz olması. Gelelim neden kırıldığına bir bir kovanın içine su doldurduğunuzu hayal edin içine de tahta bağlayın kenarına dip tarafa. Tutturmak için bir direkle bağlarsınız çünkü tahta yüzer. Ama yerçekimi arttığı zaman kaldırma kuvveti arttığı için tahtayı daha sağlam bir direkle bağlamanız gerekir. Eğer bağlamazsanız tahta fırlar suyun yüzeyinden yukarı zıplar, bu durumda tankın üst kenarına çarpma söz konusu olunca tüm tank patlamış. Tüm olay rokette 0,860 sn civarı sürmüş.

Bi görsel hazırladım paintten
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Demekki neymiş eşeği sağlam kazığa bağlamak lazımmış. Ama bu olay UUİ için bir problem değil art arda atılan 3 roket te de problem çıkmasına rağmen Uluslararası Uzay İstasyonunun yaz sonuna kadar ikmale ihtiyacı yokmuş.

Edit: Görsel
1 Yanıt Yanıtla +25
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multiTYRT 4 yıl Astronot1997
İvmeden değil de aslında dayanması gereken parça sadece 10 kat daha az güce dayanabilmiş, aynı zamanda izleyen olduysa bu olay tam MaxQ yani uzay mühendisliğinde atmosferin en çok basınç uyguladığı yerde(maksimum dinamik basınç) oluyor. İtiş gücü+yoğun atmosfer basıncı olunca bu olay doğuyor.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
Ucuz direkle tasarruf yapayım derken mala bağlamışlar
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