Elon Musk’tan ISS için şok çağrı: “En kısa sürede yörüngeden çıkartılmalı”

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Tam Boyutta Gör SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, son açıklamasıyla uzay dünyasında büyük bir tartışma başlattı. Musk, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bir an önce yörüngeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “@Space_Station’ın yörüngeden çıkarılması için hazırlıklara başlama zamanı. Amacına hizmet etti. Artık çok az ek fayda sağlıyor. Haydi Mars’a gidelim.” ifadelerini kullanan Musk, mevcut ISS programına yönelik en radikal çıkışlardan birine imza attı.

Bu açıklama, ABD hükümeti ve uluslararası uzay camiası açısından geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilir. Musk zaman zaman provokatif paylaşımlar yapsa da, bu çağrısı uzay politikası açısından oldukça somut ve ciddi görünüyor.

Musk, hızlıca ISS’i emekliye ayırmak istiyor

NASA, geçtiğimiz yıl SpaceX’e 843 milyon dolarlık bir sözleşme vererek modifiye edilmiş bir Dragon uzay aracının ISS’i kontrollü bir şekilde Pasifik Okyanusu’na yönlendirmesini planlamıştı. Bu sürecin 2030’da gerçekleşmesi beklenirken, Musk 2027’nin başlarında bu sürecin tamamlanmasını önerdiğini açıkladı.

Musk’a, önerisinin NASA’nın mevcut 2030 planına sadık kalınması yönünde mi olduğu yoksa bu sürecin hızlandırılmasını mı kastettiği sorulduğunda, “Karar Başkan'a kalmış ama benim tavsiyem mümkün olan en kısa sürede. Ben 2 yıl sonrasını öneriyorum,” yanıtını verdi.

Bu açıklamanın Washington’da ciddi yankılar uyandırması bekleniyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun geleceği yalnızca NASA’nın değil, ABD Kongresi’nin de karar vereceği bir konu. ISS’in yönetiminde önemli bir rol oynayan Teksas Senatörü Ted Cruz’un bu fikre oldukça karşı olduğu belirtiliyor. Cruz, yıllardır ISS’in devamlılığını savunan önemli figürlerden biri.

NASA zor kararla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör NASA, ISS’in en az 2030’a kadar faaliyet göstermesini istiyor ve uluslararası ortakları da bu planı destekliyor. Rus uzay ajansı Roscosmos, ISS’in en az 2028’e kadar faaliyette kalacağını açıklamıştı. Ancak istasyonun Rus modüllerinde yaşanan sızıntılar, giderek artan yapısal yıpranmalar ve yüksek işletme maliyetleri, NASA’nın uzun vadeli planlarını sorgulamasına neden oluyor. NASA’nın 2030’a kadar yürütülecek çok sayıda değerli bilimsel araştırmaya sahip olduğu biliniyor.

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NASA, ISS’in emekliliğinin ardından ticari uzay istasyonlarına geçiş yapmayı planlıyor. Ancak bu sürecin finansal ve teknik açıdan oldukça zorlayıcı olduğu biliniyor. ISS’in beklenenden erken kapatılması, NASA’nın yeni uzay istasyonları konusunda acele etmesine neden olabilir. Daha önce yaptığımız bir haberimizde sadece 25 yıl içinde gökyüzünün özel uzay istasyonlarıyla dolacağından bahsetmiştik. NASA, "Commercial LEO Destinations" programı kapsamında bu projelere fon sağlıyor. Ancak bu projelerin yetersiz finansmana sahip olduğu bildiriliyor.

Elon Musk neden böyle bir çıkış yaptı?

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın ISS’in ömrünü erkenden sonlandırma çağrısı, sadece istasyonun eskimesiyle ilgili değil. Musk’ın asıl hedefi, Mars’a insan göndermek için daha fazla kaynak ayırmak olabilir. Musk’ın “Haydi Mars’a gidelim” açıklaması, NASA’nın ISS’e harcadığı yıllık 3 milyar dolarlık bütçenin farklı bir alana kaydırılması gerektiğini ima ediyor. Bu bütçenin 1.76 milyar dolarlık kısmı, SpaceX’in Dragon kapsülleriyle gerçekleştirilen kargo ve mürettebat taşımacılığına harcanıyor. Eğer ISS operasyonları sonlandırılırsa, bu fonların bir kısmı Mars görevleri için kullanılabilir.

Musk’ın, NASA ve Trump yönetimine, özel uzay istasyonlarına fon ayırmaya gerek olmadığı yönünde önerilerde bulunmuş olması muhtemel. Bunun yerine SpaceX, Starship uzay aracının modifiye edilmiş bir versiyonuyla, alçak Dünya yörüngesinde NASA’ya sürekli bir varlık sağlayabileceğini öne sürebilir.

NASA zaten Artemis Ay görevleri kapsamında Starship için yaşam destek sistemleri geliştirmekte, dolayısıyla bu sistemlerin ISS’in yerine geçebilecek bir yörünge platformuna uyarlanması mümkün. Tabi bunları söylemek, yapmaktan daha kolay. Dahası böyle bir gelişme, NASA’nın ticari uzay istasyonları programına yatırım yapan ABD merkezli şirketleri zor durumda bırakabilir.

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