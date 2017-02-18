Elon Musk uçan araba fikrine sıcak bakmıyor

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Günümüzde pek çok şirket uzun zamandır bilim kurgu filmlerinin konusu olan uçan arabaları gerçeğe dönüştürme çabası içinde. Bu alanda ilk sıraya yerleştirebileceğimiz şirket, 2017 bitmeden üretecekleri uçan arabayla test uçuşlarına başlayacağını duyuran havacılık şirketi Airbus olsa gerek. Google’ın kurucularından Larry Page de Zee.Aero isimli girişime 100 milyon dolarlık yatırım yapmış ve prototiplerin test uçuşlarına başladığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Uber de 2026 yılına kadar geniş kitlelere hitap eden uçan araba ortaya koyacağını duyurmuştu.

Bu önemli isimlerin dışında Tesla ve SpaceX gibi önemli firmaların kurucusu olan ve son zamanlarda yer altına 30 katlı tüneller kazarak trafiği rahatlamayı düşünen Elon Musk’ın bu konuda ne düşündüğü ve onun da bir uçan araba girişiminde bulunup bulunmayacağı merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e konuşan Musk tüm bu soruların cevabını verdi.

‘’Ulaşımın Geleceği Uçan Arabalar Değil’’

Tesla ve SpaceX’in yaptığı sıra dışı çalışmalara karşın Elon Musk, beklenenin aksine uçan arabaların ulaşımın geleceği olacağı düşüncesine katılmıyor. Uçan şeyleri sevdiğini ancak uçan arabaların bir çözüm olmadığını dile getiren Musk,tüm gelişmelere rağmen uçan arabaların trafiği rahatlatmayacağını bununla birlikte büyük tehlikeler doğurabileceğini düşünüyor.

Elon Musk, özellikle Uber ve Airbus’ın projelerinde olduğu gibi uçan arabaların büyük bir çoğunluğunun VTOL(Dikey Kalkış ve İniş) sistemine sahip olacağını ve aslında temel olarak araba olmayıp farklı bir hava aracı kategorisine gireceğinin altını çiziyor. Musk, ayrıca gelişmekte olan modellerin test uçuşları ve belki de kullanım şekli itibariyle bir piste ihtiyaç duymaları halinde verimli olmayacaklarını dile getirdi.

Uçan arabaların yükselmesi ve uçakların uçuş seviyesinin altında uçması için ciddi miktarda aşağıya doğru bir güç uygulaması gerektiğinin ve bunun da aşağıdakiler için büyük bir gürültü ve rüzgar anlamına geleceğini düşünen Musk son olarak uçan arabaların kaza yapması halinde olabilecek tehlikeleri de ‘’Eğer bir sürücü uçan arabasını korumazsa gökyüzünden bir kaput giyotin gibi başınıza düşebilir’’ ifadesiyle belirtti.

https://futurism.com/5-elon-musk-flying-cars-are-definitely-not-the-future-of-transport/