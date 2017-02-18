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Elon Musk uçan araba fikrine sıcak bakmıyor

Sıra dışı işler denilince akla ilk gelen isimlerden olan Elon Musk, beklenenin aksine uçan arabaların trafiğe çözüm olacağını ve geleceğin ulaşım ağını oluşturacağını düşünmüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Elon Musk uçan araba fikrine sıcak bakmıyor
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Günümüzde pek çok şirket uzun zamandır bilim kurgu filmlerinin konusu olan uçan arabaları gerçeğe dönüştürme çabası içinde. Bu alanda ilk sıraya yerleştirebileceğimiz şirket, 2017 bitmeden üretecekleri uçan arabayla test uçuşlarına başlayacağını duyuran havacılık şirketi Airbus olsa gerek. Google’ın kurucularından Larry Page de Zee.Aero isimli girişime 100 milyon dolarlık yatırım yapmış ve prototiplerin test uçuşlarına başladığı ortaya çıkmıştı. Son olarak Uber de 2026 yılına kadar geniş kitlelere hitap eden uçan araba ortaya koyacağını duyurmuştu.

Bu önemli isimlerin dışında Tesla ve SpaceX gibi önemli firmaların kurucusu olan ve son zamanlarda yer altına 30 katlı tüneller kazarak trafiği rahatlamayı düşünen Elon Musk’ın bu konuda ne düşündüğü ve onun da bir uçan araba girişiminde bulunup bulunmayacağı merak ediyordu. Geçtiğimiz günlerde Bloomberg’e konuşan Musk tüm bu soruların cevabını verdi.

‘’Ulaşımın Geleceği Uçan Arabalar Değil’’

Tesla ve SpaceX’in yaptığı sıra dışı çalışmalara karşın Elon Musk, beklenenin aksine uçan arabaların ulaşımın geleceği olacağı düşüncesine katılmıyor. Uçan şeyleri sevdiğini ancak uçan arabaların bir çözüm olmadığını dile getiren Musk,tüm gelişmelere rağmen uçan arabaların trafiği rahatlatmayacağını bununla birlikte büyük tehlikeler doğurabileceğini düşünüyor.

Elon Musk, özellikle Uber ve Airbus’ın projelerinde olduğu gibi uçan arabaların büyük bir çoğunluğunun VTOL(Dikey Kalkış ve İniş) sistemine sahip olacağını ve aslında temel olarak araba olmayıp farklı bir hava aracı kategorisine gireceğinin altını çiziyor. Musk, ayrıca gelişmekte olan modellerin test uçuşları ve belki de kullanım şekli itibariyle bir piste ihtiyaç duymaları halinde verimli olmayacaklarını dile getirdi.

Uçan arabaların yükselmesi ve uçakların uçuş seviyesinin altında uçması için ciddi miktarda aşağıya doğru bir güç uygulaması gerektiğinin ve bunun da aşağıdakiler için büyük bir gürültü ve rüzgar anlamına geleceğini düşünen Musk son olarak uçan arabaların kaza yapması halinde olabilecek tehlikeleri de ‘’Eğer bir sürücü uçan arabasını korumazsa gökyüzünden bir kaput giyotin gibi başınıza düşebilir’’ ifadesiyle belirtti.


https://futurism.com/5-elon-musk-flying-cars-are-definitely-not-the-future-of-transport/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen
Maalesef adam haklı. Hepimiz için yılların hayali ama tüm araçlar otonom olduktan sonra en yoğun yollarda bile trafik oluşmaz. Çünkü araçlar birbiriyle konuşabilecek ve çok komplike hareket edecekler.
Bu kadar kusursuz bir durum mevcutken neden uçarmaya çalışalım ki araçları?
Maalesef adam haklı. Hepimiz için yılların hayali ama tüm araçlar otonom olduktan sonra en yoğun yollarda bile trafik oluşmaz. Çünkü araçlar birbiriyle konuşab...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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KaleyDeskop 2 yıl
drone'lar bile terör olaylarında kullanıldıktan sonrau çan arabalar ile her türlü saldırı yapılabilir, şu an otonom araçlarda kaza olunca parayı şirket ödüyor ve burda uçan arabadan bahsediyoruz bir ters rüzgar bile ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabilir. Bencede bu iş geleceğin teknolojisi değil.
drone'lar bile terör olaylarında kullanıldıktan sonrau çan arabalar ile her türlü saldırı yapılabilir, şu an otonom araçlarda kaza olunca parayı şirket ödüyor v...
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CaBr2 2 yıl
Uçan araba çok tehlikeli bence. Düşme ihtimali milyarda bir de olsa kafamın üstünden 10larca araba geçmesini istemem. Trafik için diyorlarsa bence ELon Musk'ın yer altı çözümü daha makul. Yerin altını planlı şekilde örümcek ağı gibi sarmalıyız.
Uçan araba çok tehlikeli bence. Düşme ihtimali milyarda bir de olsa kafamın üstünden 10larca araba geçmesini istemem. Trafik için diyorlarsa bence ELon Musk'ın ...
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xmen121 2 yıl
İlginç ama güzel olurdu aslında
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sniper23 2 yıl
Şehir içinde değilde şehir dışında kullanılması çok daha iyi olabilir (mesafe ve hız). Şehir içinde Elon Musk'un istediği Metrolar kullanılabilir.
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gxhero 2 yıl
Ben otonom arabalardan tırsıyorum siz uçan araba diyorsunuz ne yüreği yediniz anlamıyorum ki olum kontrölü başka birinde olan aracı nasıl kabul edilir buluyorsunuz?
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kadirirdem 2 yıl
İnsanların hayali ama bence de çok mantıksız...
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ozzy55ozzy 2 yıl
Malum parti, oyları düşer diye teslayla anlaşmış

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ESOES1981TR 2 yıl
Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Elon Musk sen kendini ne zan.......
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hollowman_ 2 yıl
uçan araba fikri saçma. kullanımı kişilere bırakılırsa çok tehlikeli. akşam vakti salonumuzdan içeri araçlar dalabilir. ancak full otonom ve belli izole alanlarda olabilir.
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Lova 2 yıl
Kesinlikle katılıyorum. Bu arada yer altında tünel trafik fikri hoşuma gitti. Aslında çok ütopik ama bir şehir hayal edin. Bütün araç trafiği yer altında, yer üstünde ise sadece insanların yürüdüğü sokak ve caddeler var. Çok güzel olmaz mıydı?
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muratkaya 2 yıl
Uçan araba değil de uçan otobüs, uçan tren yapılsın :)
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GetSomeRest 2 yıl
Rüzgar oluşturma olayı helikopterdeki gibi olur ancak bu iniş kalkışlarda olur. belirli yüksekliğe çıkınca hissedilmez. Ayrıca bu havası kirlenmiş şehirler için sirkülasyon olur. Bu konuda Musk yanılıyor.
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