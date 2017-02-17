Tesla 1 trilyon dolar değerine ulaşabilir!

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Tesla özellikle son 1 yıl içinde hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte ocak ayının sonlarına doğru 40 milyar dolarlık piyasa değerini geride bırakmayı başarmıştı. Şirket kısa bir süre sonra seri üretimine başlayacağı yeni otonom aracı Model 3 ile piyasa değerini daha da yukarılara çekmeyi hedeflerken şirketin önemli yatırımcısı Ron Baron’dan ilginç bir açıklama geldi. Baron’un beklentilerine göre Tesla’nın piyasa değeri 10 yıl içinde 30 kat artacak ve şirket 1 trilyon dolarlık değere ulaşacak.

Baron Capital’in kurucusu olan ünlü yatırımcı Tesla hisselerinin %1’inin sahibi ve toplamda 1.6 milyon Tesla hissesi bulunuyor. Şu sıralar yaklaşık 270$’lık değere sahip olan Tesla hisseleri sayesinde 450 milyon dolar gibi bir miktarı elinde bulunduran Baron, Tesla’nın geleceğinden oldukça ümitli.

Baron’un açıklamalarına göre şirket 2020 yılına geldiğinde bugünkünden 4 kat daha değerli bir şirket halini alacak. Bununla birlikte yükselişini sürdürecek olan şirket 2025 yılında, 2020’dekinden 3 kat daha değerli hale gelecek. Baron her ne kadar 73 yaşındaki bir insan için o günleri görmenin pek kolay olmadığını söylese de beklentilerine göre şirketin 2030 yılında, 2025 yılına göre tekrar 3 kat daha fazla piyasa değerine sahip olacağını düşünüyor.

Devlerin Önüne Geçebilir

Baron her ne kadar uzun vadeli tahminlerine çok fazla güvenmiyor olsa da 2020’de 4 kat artış olasılığının ‘’çok yüksek’’ olduğunu ve 10 yıl içinde toplam 30 kata varan bir artışın mümkün olduğunu ifade etti. Eğer Baron'un 1 trilyon dolarlık beklentisi gerçekleşirse Tesla piyasa değeri olarak Alphabet ve Apple'ı geride bırakacak.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk da Tesla ile SolarCity'nin birleşmesinin ardından benzer tahminlerde bulunmuştu ancak Baron gibi önemli bir yatırımcının bu tahminleri dile getirmesi çok daha büyük bir olay zira geçtiğimiz yıl Baron yine benzer bir tahminle şirketin 20 kat daha değerli olacağını açıklamış ve ardından Tesla hisseleri %6 değer kazanmıştı.

Artan Elektrik Talebi Tesla'ya Yarayacak

Baron ayrıca Musk’ın elektrikli otomobil projesini, güneş pilleri ve ev tipi pillerle birleştirmesini oldukça mantıklı bulduğunu belirtti. Elektrikli araçlarla birlikte artan elektrik talebinin Tesla’yı daha değerli kılacağını söyleyen Baron, şirketteki gelişmeleri takip etmek için fabrikaları birkaç ayda bir ziyaret etmeyi ihmal etmediğinin de altını çizdi.

https://electrek.co/2017/02/15/tesla-tsla-trillion-company-ron-baron/