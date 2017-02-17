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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla 1 trilyon dolar değerine ulaşabilir!

Tesla’nın önemli yatırımcılarından milyarder Ron Baron’a göre şirket, önümüzdeki 10 yıl içinde hızla değer kazanarak 1 trilyon dolarlık değere sahip, dev bir şirket haline gelcek
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla 1 trilyon dolar değerine ulaşabilir!
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Tesla özellikle son 1 yıl içinde hisselerinin değer kazanmasıyla birlikte ocak ayının sonlarına doğru 40 milyar dolarlık piyasa değerini geride bırakmayı başarmıştı. Şirket kısa bir süre sonra seri üretimine başlayacağı yeni otonom aracı Model 3 ile piyasa değerini daha da yukarılara çekmeyi hedeflerken şirketin önemli yatırımcısı Ron Baron’dan ilginç bir açıklama geldi. Baron’un beklentilerine göre Tesla’nın piyasa değeri 10 yıl içinde 30 kat artacak ve şirket 1 trilyon dolarlık değere ulaşacak.

Baron Capital’in kurucusu olan ünlü yatırımcı Tesla hisselerinin %1’inin sahibi ve toplamda 1.6 milyon Tesla hissesi bulunuyor. Şu sıralar yaklaşık 270$’lık değere sahip olan Tesla hisseleri sayesinde 450 milyon dolar gibi bir miktarı elinde bulunduran Baron, Tesla’nın geleceğinden oldukça ümitli.

Baron’un açıklamalarına göre şirket 2020 yılına geldiğinde bugünkünden 4 kat daha değerli bir şirket halini alacak. Bununla birlikte yükselişini sürdürecek olan şirket 2025 yılında, 2020’dekinden 3 kat daha değerli hale gelecek. Baron her ne kadar 73 yaşındaki bir insan için o günleri görmenin pek kolay olmadığını söylese de beklentilerine göre şirketin 2030 yılında, 2025 yılına göre tekrar 3 kat daha fazla piyasa değerine sahip olacağını düşünüyor.

Devlerin Önüne Geçebilir 

Baron her ne kadar uzun vadeli tahminlerine çok fazla güvenmiyor olsa da 2020’de 4 kat artış olasılığının ‘’çok yüksek’’ olduğunu ve 10 yıl içinde toplam 30 kata varan bir artışın mümkün olduğunu ifade etti. Eğer Baron'un 1 trilyon dolarlık beklentisi gerçekleşirse Tesla piyasa değeri olarak Alphabet ve Apple'ı geride bırakacak.

Geçtiğimiz yıl Elon Musk da Tesla ile SolarCity'nin birleşmesinin ardından benzer tahminlerde bulunmuştu ancak Baron gibi önemli bir yatırımcının bu tahminleri dile getirmesi çok daha büyük bir olay zira geçtiğimiz yıl Baron yine benzer bir tahminle şirketin 20 kat daha değerli olacağını açıklamış ve ardından Tesla hisseleri %6 değer kazanmıştı.

Artan Elektrik Talebi Tesla'ya Yarayacak 

Baron ayrıca Musk’ın elektrikli otomobil projesini, güneş pilleri ve ev tipi pillerle birleştirmesini oldukça mantıklı bulduğunu belirtti. Elektrikli araçlarla birlikte artan elektrik talebinin Tesla’yı daha değerli kılacağını söyleyen Baron, şirketteki gelişmeleri takip etmek için fabrikaları birkaç ayda bir ziyaret etmeyi ihmal etmediğinin de altını çizdi.


https://electrek.co/2017/02/15/tesla-tsla-trillion-company-ron-baron/ Yorum Yaz
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Ac1DBuRN 2 yıl en beğenilen
"Şirket kısa bir süre sonra seri üretimine başlayacağı yeni otonom aracı Model S ile piyasa değerini daha da yukarılara çekmeyi hedeflerken..."
Model 3 olmasın o?
Model 3 sorunsuz bir şekilde zamanında çıkar, 1 yılı otonom nedenli kazaya karışmadan atlatırsa hisse senetleri roket gibi fırlamazsa ne olayım :)
"Şirket kısa bir süre sonra seri üretimine başlayacağı yeni otonom aracı Model S ile piyasa değerini daha da yukarılara çekmeyi hedeflerken..."Model 3 olma...
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fredydexter 2 yıl
borsada param olsa teslaya yatırırdım son 3 senedir teslayı yakın takip ediyorum size şunu söylim gelecek teknolojide daha öncede baston robot şirketi hisselerini google almıştıı ulann ne paralar kaçtıı yaa
para yok ulan kafamı beeee



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V4LKyR 2 yıl
He ğardaş he. 1 trilyon değil on yüz bin milyon trilyon dolar olacak.
Kendi ülkesinin firması ya, yap spekülasyonları anasını satayım.
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ratch 2 yıl Kerim5100
Kerim5100
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kadirirdem 2 yıl
Hak eden firma.
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McLaren64 2 yıl
Yav He He. Amma abarttılar Bu Tesla'yı da. Diğer markalar sanki yerinde sayacak. Tesla'ya yar etmezler bu sektörü.
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darkaura 2 yıl McLaren64
McLaren64
Yav He He. Amma abarttılar Bu Tesla'yı da. Diğer markalar sanki yerinde sayacak. Tesla'ya yar etmezler bu sektörü.

Teknolojide once baslayan yol aliyor. Teknik altyapisini okusturmus tedarik zincirini kurmus oluyor, sonrasinda marka imaji olusunca yerini saglamlastiriyor. Apple in google telefon sektorune yaptigi ortada. Nokua gibi bir dunya devi bile cevap veremedi. Geriden basladinmi microsoft gibi bir dev bile olsan gereken ivme yakalanamiyabiliyor. Amerikada gelecek vaad eden teknoloji sirketlerinin gordugu buyuk destekde ortada. Gelecek gorduklerinde buyuk yatirimcilar hemen sahip cikiyor, hep beraber yeni deger yaratip dunyaya pazarliyorlar. Araba sektorunde cok buyuk oyuncular mevcut ama klasik telefonda akilli telefona gecisteki gibi adapte olup trendi yakalayamazlarsa bir anda silinirler. Nitekim tesla uretim altyapisini, batarya fabrikasini olusturdu, teknolojisini ilerletti. Bunlara ulasmak seneler alan isler.
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OverClocK1ng 2 yıl
Gelcek mi, gerçekten mi?
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bozok6666 2 yıl
Sürücüsüz otonom araçlar bu ara daha çok ilgi çekiyor pil sorunu çözülürse zaten BMW FORD gibi firmalar el atar teslaya bırakmazlar pazarı onlarda elektirikli araç üretiyor.
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ozbey08 2 yıl
vaş 1 trilyon dolar mı? Türkiye'nin 1 yıllık ihracat rakamı toplamda 150 milyar dolar adamların sadece 1 şirketinin değeri 1 trilyon dolar olacak.
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shalashaska 2 yıl
Bu adamlarin hisselerini alamiyormuyuz biz buradan ?
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uyumak istemeyen adam 2 yıl
türkiye fosil yakıt enerjisi tüketen motor devrini kaçırdı acilen aklını başına almazsa yenilenebilir enerji devrini de kaçıracak
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