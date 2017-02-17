Google, internet sağlayan balonlarını test etmeye başlayacak

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Google’ın çatı şirketi olan Alphabet, yaklaşık 4 yıl önce dünyada halen internetin ulaşmadığı kırsal bölgelerdeki insanları internetle buluşturmak için Loon Proje’sini başlatarak gökyüzüne bırakılan balonlarla herkese internet ulaştırmayı planlamıştı. Şirket dün yaptığı açıklamayla projede çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ve amaçlarına artık çok daha yakın olduklarını dile getirdi.

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Alphabet’e bağlı Google X araştırma departmanı tarafından yürütülen projeyle ilgili konuşan Google X Müdürü Astro Teller, kendi kendine dolaşan ve internet imkanı sağlayan balonların gelişimi ile ilgili ‘’beklentilerin de ötesinde’’ olduğunu dile getirdi ve balon yoluyla kırsal bölgelere internet ulaşımını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştıklarını ekledi.

Proje mühendisleri eylül ayında, balonların hava akımlarından nasıl kurtulacağını keşfederek böylece balonların aylarca belirli bir noktada nasıl sabit kalmasını sağlayan bir yöntem geliştirmişlerdi. Bu gelişmenin heyecan verici olduğunu dile getiren Teller bu sayede 200, 300 ya da 400 balona ihtiyaç duymaksızın sadece 10, 20 veya 30 balonla denemelere başlanabileceğini ifade etti. Teller ayrıca ekibin navigasyon ve irtifa kontrol sistemi için bir yapay zeka geliştirdiğini ancak bu yapay zekanın daha da akıllı olabileceğini belirtti.

Haftalar İçinde Hazır Olabilir

Sistemin tam anlamıyla çalışmaya başlaması için halen birçok açıdan test edilmesi gerekiyor ancak bu gelişme sayesinde daha az balon kullanımı projenin takviminde bazı değişikliklere neden olarak sistemin aylar içinde değil belki de haftalar içinde hazır olmasını sağlayabilir.

Projenin mühendislerinden Sal Candido da dünkü basın toplantısında bu duruma dikkat çekerek ‘’İnsanlara faydalı internet hizmeti sağlayabileceğimiz projenin çok daha erken bir vakitte uygulamada olacağını düşünüyoruz’’ dedi

https://www.engadget.com/2017/02/16/alphabet-google-project-loon-internet-balloons/