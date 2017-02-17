Google, internet sağlayan balonlarını test etmeye başlayacak

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Proje mühendisleri eylül ayında, balonların hava akımlarından nasıl kurtulacağını keşfederek böylece balonların aylarca belirli bir noktada nasıl sabit kalmasını sağlayan bir yöntem geliştirmişlerdi. Bu gelişmenin heyecan verici olduğunu dile getiren Teller bu sayede 200, 300 ya da 400 balona ihtiyaç duymaksızın sadece 10, 20 veya 30 balonla denemelere başlanabileceğini ifade etti. Teller ayrıca ekibin navigasyon ve irtifa kontrol sistemi için bir yapay zeka geliştirdiğini ancak bu yapay zekanın daha da akıllı olabileceğini belirtti.
Haftalar İçinde Hazır Olabilir
Sistemin tam anlamıyla çalışmaya başlaması için halen birçok açıdan test edilmesi gerekiyor ancak bu gelişme sayesinde daha az balon kullanımı projenin takviminde bazı değişikliklere neden olarak sistemin aylar içinde değil belki de haftalar içinde hazır olmasını sağlayabilir.
Projenin mühendislerinden Sal Candido da dünkü basın toplantısında bu duruma dikkat çekerek ‘’İnsanlara faydalı internet hizmeti sağlayabileceğimiz projenin çok daha erken bir vakitte uygulamada olacağını düşünüyoruz’’ dedi
https://www.engadget.com/2017/02/16/alphabet-google-project-loon-internet-balloons/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
uçan gazla belli ısılarda hacmi küçülür
bu açıdan balon içinde koruyucu balon katmanları gerekli !
ve dahası her güneş gördüğünde veya gece olduğunda bu daralıp büzülmeler balonun malzemesinde deformasyonlara sebep olacaktır !
bu açıdan gündüz 100 dereceye yakın bir ısı
gece ise -50 dereceleri görebilen bir noktada olabileceğini hesaba katmak lazım !
Ama internet olmazsa olmazmış...