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Google, internet sağlayan balonlarını test etmeye başlayacak

Google, uzun süredir üzerinde çalıştığı Loon Projesi'ndeki önemli gelişmeleri dün düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu. Şirket kısa bir süre sonra balonları test etmeye başlayacak.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google, internet sağlayan balonlarını test etmeye başlayacak
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Google’ın çatı şirketi olan Alphabet, yaklaşık 4 yıl önce dünyada halen internetin ulaşmadığı kırsal bölgelerdeki insanları internetle buluşturmak için Loon Proje’sini başlatarak gökyüzüne bırakılan balonlarla herkese internet ulaştırmayı planlamıştı. Şirket dün yaptığı açıklamayla projede çok önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını ve amaçlarına artık çok daha yakın olduklarını dile getirdi.

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Alphabet’e bağlı Google X araştırma departmanı tarafından yürütülen projeyle ilgili konuşan Google X Müdürü Astro Teller, kendi kendine dolaşan ve internet imkanı sağlayan balonların gelişimi ile ilgili ‘’beklentilerin de ötesinde’’ olduğunu dile getirdi ve balon yoluyla kırsal bölgelere internet ulaşımını gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştıklarını ekledi.

Proje mühendisleri eylül ayında, balonların hava akımlarından nasıl kurtulacağını keşfederek böylece balonların aylarca belirli bir noktada nasıl sabit kalmasını sağlayan bir yöntem geliştirmişlerdi. Bu gelişmenin heyecan verici olduğunu dile getiren Teller bu sayede 200, 300 ya da 400 balona ihtiyaç duymaksızın sadece 10, 20 veya 30 balonla denemelere başlanabileceğini ifade etti. Teller ayrıca ekibin navigasyon ve irtifa kontrol sistemi için bir yapay zeka geliştirdiğini ancak bu yapay zekanın daha da akıllı olabileceğini belirtti.

Haftalar İçinde Hazır Olabilir 

Sistemin tam anlamıyla çalışmaya başlaması için halen birçok açıdan test edilmesi gerekiyor ancak bu gelişme sayesinde daha az balon kullanımı projenin takviminde bazı değişikliklere neden olarak sistemin aylar içinde değil belki de haftalar içinde hazır olmasını sağlayabilir.

Projenin mühendislerinden Sal Candido da dünkü basın toplantısında bu duruma dikkat çekerek ‘’İnsanlara faydalı internet hizmeti sağlayabileceğimiz projenin çok daha erken bir vakitte uygulamada olacağını düşünüyoruz’’ dedi


https://www.engadget.com/2017/02/16/alphabet-google-project-loon-internet-balloons/ Yorum Yaz
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xmen121 2 yıl
Etsin bakalım
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DH Misafiri 2 yıl
Bi zahmet yapın artık şunu. Köyde netsizlikten kıvranıyoruz.
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Kerim5100 2 yıl
Şu balondan çekilen internet ülkemizdekinden iyi hız vermezse ben de bişey bilmiyorum :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
balonun uzun yıllar sabit kala bilmesi için çok katmalı bir balon sistemi gerekir !
uçan gazla belli ısılarda hacmi küçülür
bu açıdan balon içinde koruyucu balon katmanları gerekli !
ve dahası her güneş gördüğünde veya gece olduğunda bu daralıp büzülmeler balonun malzemesinde deformasyonlara sebep olacaktır !
bu açıdan gündüz 100 dereceye yakın bir ısı
gece ise -50 dereceleri görebilen bir noktada olabileceğini hesaba katmak lazım !
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kadirirdem 2 yıl
İnternet veren Balon, Hmm umarım bu da balon olmaz.
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general-net 2 yıl
Bizde internet bir çekiyor, bir çekmiyor... Telefon ediyorsun sorun yok diyorlar... Sorun yok dersek tabii ki Google balon göndermez... Afrika'ya gönderecekler balonu, orada internet bizden daha iyi çekecek... Çekilir dert değil şu internet...
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Xeblion 2 yıl
Yardımsever Amerika
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dirokzan 2 yıl
Ekmek ve suya ihtiyacı olan milyonlarca insan var dünyada.
Ama internet olmazsa olmazmış...
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