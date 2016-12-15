Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar

Hillary Clinton’a karşı elde ettiği zaferle Amerika’nın 45. başkanı seçilen Donald Trump, teknoloji dünyasının merkezi olarak nitelendirilen Silikon Vadisi ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda Amerikalı teknoloji devlerinin yöneticileriyle Strateji ve Politika Forumu’nda bir araya gelen Trump, -Tim Cook, Satya Nadella ve Jeff Bezos isimlerin de yer aldığı- toplantıdan hemen önce yeni danışmanlarını da açıkladı.

Buna göre sıra dışı projeleriyle adından söz ettiren Tesla ve SpaceX’in CEO'su Elon Musk ile kişiselleştirilmiş taksi servisi Uber’in CEO’su Travis Kalanick, Trump’ın yeni idari danışmanları oldular. IBM CEO’su Ginni Rometty, Disney CEO’su Bob Iger, PepsiCo CEO’su Indra Nooyi ile birlikte toplam 19 kişiye ulaşan danışman grubu ekonomi ve ticaret konularında Donald Trump’a tavsiyelerde bulunacaklar.

'dünyada sizin gibi hiç kimse yok' diyen ABD başkanı, şirket yöneticilerinden inovasyonlara devam etmelerini istedi ve bunun için her zaman destek sağlayacaklarını dile getirdi. Kendisini ve ekibini Konuşmasında toplantıya katılanlar içindiyen ABD başkanı, şirket yöneticilerinden inovasyonlara devam etmelerini istedi ve bunun için her zaman destek sağlayacaklarını dile getirdi. Kendisini ve ekibini istedikleri zaman arayabileceklerini sözlerine ekleyen Trump böylelikle Silikon Vadisi ile buzları eritmek için oldukça önemli bir adım attı.