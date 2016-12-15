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Elon Musk ve Travis Kalanick, Donald Trump’a danışmanlık yapacaklar

Teknoloji şirketleriyle buzları eritmek isteyen Donald Trump, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk ile Uber CEO’su Travis Kalanick’in kendisine idari danışmanlık yapacaklarını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Hillary Clinton’a karşı elde ettiği zaferle Amerika’nın 45. başkanı seçilen Donald Trump, teknoloji dünyasının merkezi olarak nitelendirilen Silikon Vadisi ile Beyaz Saray arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için kolları sıvadı. Bu kapsamda Amerikalı teknoloji devlerinin yöneticileriyle Strateji ve Politika Forumu’nda bir araya gelen Trump, -Tim Cook, Satya Nadella ve Jeff Bezos isimlerin de yer aldığı- toplantıdan hemen önce yeni danışmanlarını da açıkladı.
Buna göre sıra dışı projeleriyle adından söz ettiren Tesla ve SpaceX’in CEO'su Elon Musk ile kişiselleştirilmiş taksi servisi Uber’in CEO’su Travis Kalanick, Trump’ın yeni idari danışmanları oldular. IBM CEO’su Ginni Rometty, Disney CEO’su Bob Iger, PepsiCo CEO’su Indra Nooyi ile birlikte toplam 19 kişiye ulaşan danışman grubu ekonomi ve ticaret konularında Donald Trump’a tavsiyelerde bulunacaklar.
Konuşmasında toplantıya katılanlar için 'dünyada sizin gibi hiç kimse yok' diyen ABD başkanı, şirket yöneticilerinden inovasyonlara devam etmelerini istedi ve bunun için her zaman destek sağlayacaklarını dile getirdi. Kendisini ve ekibini istedikleri zaman arayabileceklerini sözlerine ekleyen Trump böylelikle Silikon Vadisi ile buzları eritmek için oldukça önemli bir adım attı.

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karragenan 2 yıl en beğenilen
Elon da reisçi çıktı
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ULYSES 2 yıl
Adamın danışman kadrosuna bak, bir de bizimkilere
2 Yanıt Yanıtla +23
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Kefelon 2 yıl
Trump'ı çok mu küçümsedik acaba? Adam baya yenilikçi ve güzel adımlar atıyor yönetiminde.
Yanıtla +15
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powersmachine54 2 yıl
Donald Trump bir de Obama'nın medyası dalga geçiyorlardı. Ama adam başkan seçildiginde bilime teknolojiye oldukça fazla önem verecek gibi duruyor. Ayrıca Elon musk gibi zeki hatta dünyayı teknoloji anlamında devrim yapabilecek kişinin danışman olması Amerika için çok daha iyi birşey hem teknolojiye eskisinden fazla önem vereceğini gösteriyor. Ama bizim ülkemizde bilime teknolojiye önem vermeyen cahil kişileri danışman yaparlar. Gerçi iktidar ise bilim, teknoloji, sanattan anlamayan kişilerin ülkeyi yönetmeside çelişki olmaması gerek.
1 Yanıt Yanıtla +1
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hakan1581 2 yıl powersmachine54
powersmachine54
Donald Trump bir de Obama'nın medyası dalga geçiyorlardı. Ama adam başkan seçildiginde bilime teknolojiye oldukça fazla önem verecek gibi duruyor. Ayrıca Elon musk gibi zeki hatta dünyayı teknoloji anlamında devrim yapabilecek kişinin danışman olması Amerika için çok daha iyi birşey hem teknolojiye eskisinden fazla önem vereceğini gösteriyor. Ama bizim ülkemizde bilime teknolojiye önem vermeyen cahil kişileri danışman yaparlar. Gerçi iktidar ise bilim, teknoloji, sanattan anlamayan kişilerin ülkeyi yönetmeside çelişki olmaması gerek.

yasiniz dogruysa (19) ulkemiz icin iyimser olun lutfen, tarihimize de goz atin, kac tane Elon Musk cikmis bizden bir arastirin lutfen.
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okan_cehapelioglu 2 yıl
dik dur eğilme laikler seninle
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mokinto 2 yıl
Bu arada Elon'u başta sallamamışlar. Şirketlerinin toplam değeri 47 milyar dolar diye. Masada ondan sonra gelen en düşük sermayeli firma cisco imiş 140 milyar dolar.
Dünyaya bak, Elon Musk'a fakir muamelesi yapmışlar :))
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kadirirdem 2 yıl
Danışman Kadro tam Olmuş. Sağlam!!!!
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GenkaNuank 2 yıl
Hoaydaa bu adam anti reisci değil miydi yav
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interwap 2 yıl
Daha önce 15 başdanışman, 20 danışman ve 40 müşavir kadrosu sınırlası vardı. Şuan sınırsız. Hiç mi teknolojiden anlayan adam yok içlerinde.
Baksanıza ülkenin en büyük beyaz eşya üreticisi 3000 TL lik cihazlarla aynı ürünü ürettiklerini düşünüyor. Nasıl bir danışman kadrosu varsa artık.
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Kefelon 2 yıl
Trump'ı çok mu küçümsedik acaba? Adam baya yenilikçi ve güzel adımlar atıyor yönetiminde.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
Bizdede Joleli reis var
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Batumatu 2 yıl
Görünen o ki Trump askeri olarak geri adım atacak ama teknolojik olarak uçuşa geçecek. Geçmiş olsun bizim gibi ülkelere..
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ULYSES 2 yıl
Adamın danışman kadrosuna bak, bir de bizimkilere
2 Yanıt Yanıtla +23
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Krone 2 yıl ULYSES
ULYSES
Adamın danışman kadrosuna bak, bir de bizimkilere

Harbiden utanç verici.
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hakan1581 2 yıl ULYSES
ULYSES
Adamın danışman kadrosuna bak, bir de bizimkilere

aşağılık kompleksinden vazgeçebilsek keşke, onlar da insan bizimkiler de.
daha basitleştirmek gerekirse bu adamlar da tuvalete gidip s.ç.y.r, bizimkiler de..
bilmem anlatabildim mi..
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