Tesla’da “kovulma” korkusu: Trump yönetimine gönderilen mektubu kimse imzalamadı

Tesla, misillemelerden endişeli
Tesla, 11 Mart tarihli ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’e hitaben yazılmış, imzasız bir mektupta, ABD’nin dış ticaret uygulamalarının, ABD ihracatçıları için orantısız ve olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Zira firma, dış ticaret uygulamalarında tarifeleri artırılan hedef ülkelerin misilleme yapacağına inanıyor. Öte yandan AB ve Kanada, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerine karşı kapsamlı bir misilleme yapılacağı sinyalini verdi.
Mektup, son iki hafta içinde hükümetin ticaret politikasına ilişkin yaptığı kararsız açıklamaların ardından, işletmeleri ve finansal piyasaları endişelendiren bir dönemde kaleme alındı. Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona sürüklenme riski karşısında tedirgin. Bununla birlikte mektup, Trump'ın yakın müttefiki Musk tarafından yönetilen Tesla'nın bile geniş kapsamlı gümrük vergilerinin potansiyel etkileri konusunda ne kadar endişeli olduğunun altını çiziyor.
Tesla, bu mektubu, ABD Ticaret Temsilciliği’nin yurtiçi iş dünyasından gelen yorumları toplamak amacıyla başlattığı geniş çaplı incelemenin bir parçası olarak sundu. Tesla, benzer bir mektubu Trump’ın ilk dönemindeki tarifelere karşı da göndermişti.
Tesla’nın mektubunda imza bulunmuyor
Elon Musk ve Trump ikilisinin arasındaki bağ sarsılmaz gibi görünse de bu durum Musk’ın şirketleri için geçerli değil. Bununla birlikte Tesla’nın iletmiş olduğu mektupta kimsenin imzasının bulunmaması da dikkat çekici. Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre bunun nedeni “kovulma” endişesi. Doalyısıyla mektubun kim tarafından yazıldığı belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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