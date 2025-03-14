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    Tesla’da “kovulma” korkusu: Trump yönetimine gönderilen mektubu kimse imzalamadı

    ABD, “adil ticaret” için sert ve agresif gümrük tarifleri uygularken ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakınındaki Elon Musk’ın şirketi Tesla, imzasız bir mektupla misillemeler konusunda uyardı.
    Tesla’da tarife korkusu da kovulma endişesi de büyük Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın liderliğindeki elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD Başkanı Donald Trump’ın körüklediği ticaret savaşlarının, şirketi karşılıklı gümrük vergilerinin hedefi haline getirebileceği ve Amerika’daki üretim maliyetlerini artırabileceği konusunda uyarıyor. Tesla'nın yorumları, Trump'ın gümrük vergilerinden endişe duyan birçok ABD şirketinin yorumlarını yansıtıyor, ancak bu yorumun Tesla'dan gelmesi dikkat çekici.

    Tesla, misillemelerden endişeli

    Tesla, 11 Mart tarihli ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’e hitaben yazılmış, imzasız bir mektupta, ABD’nin dış ticaret uygulamalarının, ABD ihracatçıları için orantısız ve olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti. Zira firma, dış ticaret uygulamalarında tarifeleri artırılan hedef ülkelerin misilleme yapacağına inanıyor. Öte yandan AB ve Kanada, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerine karşı kapsamlı bir misilleme yapılacağı sinyalini verdi.

    Mektup, son iki hafta içinde hükümetin ticaret politikasına ilişkin yaptığı kararsız açıklamaların ardından, işletmeleri ve finansal piyasaları endişelendiren bir dönemde kaleme alındı. Yatırımcılar, dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona sürüklenme riski karşısında tedirgin.  Bununla birlikte mektup, Trump'ın yakın müttefiki Musk tarafından yönetilen Tesla'nın bile geniş kapsamlı gümrük vergilerinin potansiyel etkileri konusunda ne kadar endişeli olduğunun altını çiziyor.

    Tesla’da tarife korkusu da kovulma endişesi de büyük Tam Boyutta Gör
    Tesla, ayrıca yönetimden, lityum ve kobalt gibi ABD'de az bulunan minerallerin ithalatını daha da pahalı hale getirmekten kaçınması istedi. Şirket, elektrikli araçlar ve lityum iyon bataryalar için mümkün olduğunca fazla malzeme ve bileşeni ABD’de tedarik etmeye çalıştığını, ancak tüm çabalarına rağmen bazı parçaların ve bileşenlerin ABD içinde temin edilmesinin zor ya da imkansız olduğunu kaydetti.

    Tesla, bu mektubu, ABD Ticaret Temsilciliği’nin yurtiçi iş dünyasından gelen yorumları toplamak amacıyla başlattığı geniş çaplı incelemenin bir parçası olarak sundu. Tesla, benzer bir mektubu Trump’ın ilk dönemindeki tarifelere karşı da göndermişti.

    Tesla’nın mektubunda imza bulunmuyor

    Elon Musk ve Trump ikilisinin arasındaki bağ sarsılmaz gibi görünse de bu durum Musk’ın şirketleri için geçerli değil. Bununla birlikte Tesla’nın iletmiş olduğu mektupta kimsenin imzasının bulunmaması da dikkat çekici. Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kaynağa göre bunun nedeni “kovulma” endişesi. Doalyısıyla mektubun kim tarafından yazıldığı belirsiz.

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