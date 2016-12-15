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WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajları artık tek tıkla silebileceksiniz

WhatsApp’a gelecek güncelleme ile artık yanlış kişilere attığınız mesajları ya da 'keşke bunu yazmasaydım' dediğiniz iletileri tek tıkla anında silebilmeniz mümkün hale geliyor.
2 yıl
25,3b
1
33
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüz mobil haberleşme araçlarının en önemli oyuncularının başında gelen WhatsApp’a uzun süredir beklenen bir özellik nihayet geliyor. Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa uygulama içerisinde bundan böyle hatalı yazılan ya da yanlış kişilere gönderilen mesajlar kolaylıkla iptal edilebilecek.
Özelliğin çalışma yöntemi ise oldukça basit. Gönderdiğiniz mesaja tıkladıktan sonra açılan menü sekmesinden "İptal et" (Revoke) diyerek ilgili içeriğin karşı tarafa ulaşmasını engelleyebilirsiniz. WABetaInfo'nun aktardığı bilgiye göre alıcı tarafından okunan mesajların, video ve fotoğrafların dahi silinebildiği ifade ediliyor. Diğer bir deyişle doğum tarihi, adres, şifre ya da banka bilgileri gibi önemli içerikleri arkadaşınıza gönderdikten sonra güvenlik amacıyla silebilmeniz mümkün.
WhatsApp’ın iOS 2.17.1.869 kodlu beta sürümünde ortaya çıkan yeniliğin ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmiyor ancak yazdıktan sonra pişman olduğunuz ya da yanlış kişilere gönderdiğiniz mesajlar konusunda büyük bir kolaylık sunacağı aşikar.
 

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featfromcrash 2 yıl en beğenilen
Karşı taraf görmeden silinmesi mantıklı ve güzel olabilir.
Ancak karşı taraf gördükten sonra silinmesi çok sıkıntı yaratabilir.
Hatta silinmemiş olsa dahi; yazmıştın ama silmişsin gibi tepkiler gelecektir.
Okunana kadar silmek güzel olur,
Okunduktan sonra silmek sıkıntı.
Karşı taraf görmeden silinmesi mantıklı ve güzel olabilir.Ancak karşı taraf gördükten sonra silinmesi çok sıkıntı yaratabilir.Hatta silinmemiş olsa dah...
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QuexSeeL 2 yıl
Okunmadan tek tıklı halinde silinmesi mantıklı ama çift tık olmuş okunmuş mavi tık olmuş olan olmuş artık bu evreden sonra silinmesinin amacı ne olaki? Hukuki süreçlerde ne olacak ekran görüntüsü yeterli olacak mı?
Okunmadan tek tıklı halinde silinmesi mantıklı ama çift tık olmuş okunmuş mavi tık olmuş olan olmuş artık bu evreden sonra silinmesinin amacı ne olaki? Hukuki ...
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exterminant 2 yıl
whatsapp adına umut verici gelişme
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belkiutangac 2 yıl
whatsapp diğer uygulamaları geriden takip ediyor sürekli sadece adı marka
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lawbreaker 2 yıl
çok iyi olmuş
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Mianfei 2 yıl
Telegram varken whatsapp daha emekleyen bebek emin olun.
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They Killed Kenny 2 yıl
Millet okunduktan sonra ne olacak demişte ben bir gruba yanlışlıkla komikli bir video attım bol bol küfür içeren 1 kişi okudu gerisi görmedi o an silebilseydim süper olurdu ama olmadı ve rezil olduk
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mrsmrc 2 yıl
Gelsin bakalım, belki bir işimize yarar
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nokmen 2 yıl
Artık bir an önce word, exe, xcel, pdf, mp3, wav dosya gönderimleri yapılabilmeli.
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dermeister01 2 yıl
iyide bu viber de vardı zaten whatsapp sürekli viber ı geriden takip ediyor
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DH Misafiri 2 yıl
Söv- sil dedikleri bu olsa gerek
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sdc55 2 yıl
iyi olmuş
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