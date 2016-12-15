WhatsApp'ta gönderdiğiniz mesajları artık tek tıkla silebileceksiniz

Günümüz mobil haberleşme araçlarının en önemli oyuncularının başında gelen WhatsApp’a uzun süredir beklenen bir özellik nihayet geliyor. Yayınlanan ekran görüntülerine bakılırsa uygulama içerisinde bundan böyle hatalı yazılan ya da yanlış kişilere gönderilen mesajlar kolaylıkla iptal edilebilecek.

Özelliğin çalışma yöntemi ise oldukça basit. Gönderdiğiniz mesaja tıkladıktan sonra açılan menü sekmesinden "İptal et" (Revoke) diyerek ilgili içeriğin karşı tarafa ulaşmasını engelleyebilirsiniz. WABetaInfo'nun aktardığı bilgiye göre alıcı tarafından okunan mesajların, video ve fotoğrafların dahi silinebildiği ifade ediliyor. Diğer bir deyişle doğum tarihi, adres, şifre ya da banka bilgileri gibi önemli içerikleri arkadaşınıza gönderdikten sonra güvenlik amacıyla silebilmeniz mümkün.

WhatsApp’ın iOS 2.17.1.869 kodlu beta sürümünde ortaya çıkan yeniliğin ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmiyor ancak yazdıktan sonra pişman olduğunuz ya da yanlış kişilere gönderdiğiniz mesajlar konusunda büyük bir kolaylık sunacağı aşikar.