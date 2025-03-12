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    Trump: Tesla'ya yönelik şiddet iç terörizm sayılacak

    ABD Başkanı Donald Trump, Tesla araçlarına ve Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin iç terörizm olarak nitelendirileceğini ve faillerin de ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.
    Trump: Tesla'ya yönelik şiddet iç terörizm sayılacak Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, Tesla bayilerine yönelik saldırıların "iç terörizm" olarak değerlendirileceğini ve faillerin "cehennemi yaşayacağını" söyledi. Beyaz Saray’da Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte konuşan Trump, elektrikli otomobil üreticisine desteğini bir kez daha vurguladı.

    Tesla hisseleri, Trump’ın açıklamalarının ardından yaklaşık yüzde 4 değer kazandı. Bir önceki gün yaşanan son beş yılın en büyük günlük düşüşü sonrası, bu toparlanma dikkat çekti. Trump, Beyaz Saray’da Tesla araçlarını incelerken, bir Model S alacağını da duyurdu.

    Tesla protestoları büyüyor

    Son dönemde, Trump yönetiminin federal iş gücünde yaptığı büyük çaplı kesintiler ve insani yardım programlarına ayrılan fonların iptali nedeniyle, Tesla karşıtı gösteriler artmış durumda. Aktivist gruplar, "Tesla Takedown" adlı protestolar düzenleyerek Musk’ın hükümetteki rolüne tepki gösteriyor. Geçtiğimiz hafta bir Tesla bayisi önünde 350 kişilik bir protesto düzenlenirken, New York’taki gösterilerde ise dokuz kişi tutuklandı.

    Buna karşılık Trump, protestocuları hedef alarak, “Tesla’ya ya da herhangi bir şirkete zarar verirseniz, yakalanacaksınız ve cehennemi yaşayacaksınız” dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Harrison Fields ise bu saldırıları “radikal solcu aktivistlerin iç terör eylemleri” olarak nitelendirdi.

    Öte yandan, Tesla hisseleri son aylarda kayıplar yaşadı. Aralık 2024’te 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan şirket, Trump’ın başkan seçilmesinden sonra yükselişe geçmişti. Ancak satışlardaki düşüş, Musk’ın siyasi faaliyetleri ve yatırımcıların endişeleri nedeniyle hisse değeri yarıdan fazla azaldı.

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