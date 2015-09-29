Elon Musk'a göre elektrikli otomobiller 2020 yılında menzil problemini aşacak

Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşsa da hala bazı dezavantajlara sahipler. Özellikle seyahat sırasında her an şarj istasyonu bulamama, pillerin standart prizlerden alınan enerjiyle yavaş sayılabilecek hızda dolması ilk akla gelen dezavantajlar oluyor. Peki Tesla Motors'un kurucusu ve sahibi Elon Musk bu tarz problemlerin ne zaman aşılacağını düşünüyor?
Batarya teknolojisinin her yıl %5 ila 10 arasında gelişme göstermesine dikkat çeken yönetici gelişmelerin bu hızla devam etmesi halinde 2020 yılında tek şarjla gidilebilen mesafenin 1200 km'ye ulaşacağını söylüyor. Bu yüksek menzil mesafesi de günümüzde yaşanan bir çok problemi ortadan kaldıracak. Bugün bir Tesla Model S yavaş hızla giderse yaklaşık 800 km yol alabiliyor, bu rakamın 2016 yılında 950 km'yi aşması bekleniyor. Bu tarz gelişmeler şehirler arası yolculuklarda elektrikli araba kullanımını kolaylaştırarak, yaygınlaşmasında önemli bir etken olacaktır.
Ayrıca Elon, tam otonom otomobillerin piyasaya çıkış tarihi için ise 2018 yılını gösteriyor. Bu tarih bir çoğumuza kısa gelebilir ancak bir çok şirketin bu konu üzerinde çalıştığını düşünürse, önümüzdeki yıllarda tam otonom araçların perakende şekilde satıldığını görebiliriz.
Ayrıca Elon, tam otonom otomobillerin piyasaya çıkış tarihi için ise 2018 yılını gösteriyor. Bu tarih bir çoğumuza kısa gelebilir ancak bir çok şirketin bu konu üzerinde çalıştığını düşünürse, önümüzdeki yıllarda tam otonom araçların perakende şekilde satıldığını görebiliriz.
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Gümrüğümüz kevgir gibi olduğun hiçbirşey yapamaz.
Şarj istasyonundan alınan elektriğe ÖTV çakabilir. Ev elektriğine çakamaz. Kan çıkar. Hali hazırda 90TL-100TL elektrik faturası ödüyoruz. Bunu 180-200TL'ye mi yükseltecekler? Pek olası değil.
Günümüz otomobillerini 8 saatte şarj eden bir şarj aleti yurtdışında 750$ gibi bir fiyata satılıyor. Bavula sığacak büyüklükte. 750$ ile 1250$ gözden çıkarılır, şarj aleti alınır. Evden, işten, tanıdıktan araba şarj edilir. Devlet de avcunu yalar. Türkiye güneş açısından da çok verimli ülke. Arabamı şarj edecek elektriği güneşten elde edebilirim. Kimse birşey diyemez. İşin o kısmı da var. Bütün bunlar fizibilite işi. Yaptığım yol yapacağım yatırımı hızla çıkartmama yetecekse, çatıya güneş paneli bile kurarım. O yüzden elektrikliler yaygınlaşana kadar Devlet babanın vergi politikasını düzeltmesi gerekiyor. Yapabileceği tek birşey kalır. Elektrikli otomobilin kendisine yüksek vergi haşırdatmak... Ancak çok kötü bir imaj olacağı için, onu da yapamazlar.
Kısaca 20 yıla devletimiz vergi sistemini muz cumhuriyeti standardından, adil bir düzene çeviremez ise, vergi sisteminin tıkandığına hep birlikte tanık olacağız.
Ayrica buyuk ihtimal kaza orani azalacaktir.
Otonom sürüş mükemmel bir teknoloji zamanla arabalar da uçak gibi sadece parktan çıkma ya da park etme şeklind dönüşebilir