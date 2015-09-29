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Elon Musk'a göre elektrikli otomobiller 2020 yılında menzil problemini aşacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Elon Musk'a göre elektrikli otomobiller 2020 yılında menzil problemini aşacak
 
Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşsa da hala bazı dezavantajlara sahipler. Özellikle seyahat sırasında her an şarj istasyonu bulamama, pillerin standart prizlerden alınan enerjiyle yavaş sayılabilecek hızda dolması ilk akla gelen dezavantajlar oluyor. Peki Tesla Motors'un kurucusu ve sahibi Elon Musk bu tarz problemlerin ne zaman aşılacağını düşünüyor?
Batarya teknolojisinin her yıl %5 ila 10 arasında gelişme göstermesine dikkat çeken yönetici gelişmelerin bu hızla devam etmesi halinde 2020 yılında tek şarjla gidilebilen mesafenin 1200 km'ye ulaşacağını söylüyor. Bu yüksek menzil mesafesi de günümüzde yaşanan bir çok problemi ortadan kaldıracak. Bugün bir Tesla Model S yavaş hızla giderse yaklaşık 800 km yol alabiliyor, bu rakamın 2016 yılında 950 km'yi aşması bekleniyor. Bu tarz gelişmeler şehirler arası yolculuklarda elektrikli araba kullanımını kolaylaştırarak, yaygınlaşmasında önemli bir etken olacaktır.

Ayrıca Elon, tam otonom otomobillerin piyasaya çıkış tarihi için ise 2018 yılını gösteriyor. Bu tarih bir çoğumuza kısa gelebilir ancak bir çok şirketin bu konu üzerinde çalıştığını düşünürse, önümüzdeki yıllarda tam otonom araçların perakende şekilde satıldığını görebiliriz.

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Huseyin-ZST 4 yıl en beğenilen ozzy55ozzy
oa3355

Otonom sürüş,daha yüksek beygir,0-100 gibi şimdilik gereksiz şeylere odaklanılacağına pil ve şarj teknolojisi üzerinde çalışılsa 2020 yi bulmadan elektrikli arabalar cazip hale gelir.Ama devletimiz sağolsun elektriğe bile yüksek oranda ötv uygulayıp vatandaşını bezdirebilir o yüzden var olanla yetinmeye devam edelim.

Gümrüğümüz kevgir gibi olduğun hiçbirşey yapamaz.

Şarj istasyonundan alınan elektriğe ÖTV çakabilir. Ev elektriğine çakamaz. Kan çıkar. Hali hazırda 90TL-100TL elektrik faturası ödüyoruz. Bunu 180-200TL'ye mi yükseltecekler? Pek olası değil.

Günümüz otomobillerini 8 saatte şarj eden bir şarj aleti yurtdışında 750$ gibi bir fiyata satılıyor. Bavula sığacak büyüklükte. 750$ ile 1250$ gözden çıkarılır, şarj aleti alınır. Evden, işten, tanıdıktan araba şarj edilir. Devlet de avcunu yalar. Türkiye güneş açısından da çok verimli ülke. Arabamı şarj edecek elektriği güneşten elde edebilirim. Kimse birşey diyemez. İşin o kısmı da var.
Bütün bunlar fizibilite işi. Yaptığım yol yapacağım yatırımı hızla çıkartmama yetecekse, çatıya güneş paneli bile kurarım. O yüzden elektrikliler yaygınlaşana kadar Devlet babanın vergi politikasını düzeltmesi gerekiyor.
Yapabileceği tek birşey kalır. Elektrikli otomobilin kendisine yüksek vergi haşırdatmak... Ancak çok kötü bir imaj olacağı için, onu da yapamazlar.


Kısaca 20 yıla devletimiz vergi sistemini muz cumhuriyeti standardından, adil bir düzene çeviremez ise, vergi sisteminin tıkandığına hep birlikte tanık olacağız.
oa3355Otonom sürüş,daha yüksek beygir,0-100 gibi şimdilik gereksiz şeylere odaklanılacağına pil ve şarj teknolojisi üzerinde çalışılsa 2...
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Hemican 4 yıl
Otonom surus neden gereksiz olsun. Sakatlar yaslilar gorme engelliler hatta ergenler icin muthis bir kolaylik olur.

Ayrica buyuk ihtimal kaza orani azalacaktir.
Otonom surus neden gereksiz olsun. Sakatlar yaslilar gorme engelliler hatta ergenler icin muthis bir kolaylik olur.Ayrica buyuk ihtimal kaza orani ...
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multiTYRT 4 yıl
Model S rüya gibi bir araba bizzat içinde bulunmuş biri olarak söylüyorum. 800 km'de az buz değil ayrıca bunu da göz önünde bulundurun


Otonom sürüş mükemmel bir teknoloji zamanla arabalar da uçak gibi sadece parktan çıkma ya da park etme şeklind dönüşebilir
Model S rüya gibi bir araba bizzat içinde bulunmuş biri olarak söylüyorum. 800 km'de az buz değil ayrıca bunu da göz önünde bulundurunO...
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kadirirdem 4 yıl
gelecek bu teknolojide yada benzer olan güneş enerjisi ile şarj olan teknolojide....
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egelidost 4 yıl
Adamın biyografisini okuyan herkes "Bu adam diyorsa doğrudur." der ve geçer.
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Patren 4 yıl
2050 çıkar anca daha erken gibime geliyor
petrol bitecek anca ozaman yaygınlaşır
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profecco 4 yıl
Elektrikli otomobillerin 45 yıllık geçmişleri yok çünkü daha eski! Bir süre önce Almanya'da bir garajda 120 yıllık elektrikli otomobil bulunmuştu hatırlatırım :)
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Source 4 yıl
Gelecek elektirkli otomobillerde kim ne derse desin, ülkemizde emekleme aşamasında olan elektirikli otomobillerle otomotiv dünyasına adımını atacak.
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derememo 4 yıl
500 km menzil olsa çok çok güzel olurdu.
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hakankaran 4 yıl
Belki karsilastirmak yanlis ama gecen elektrikli motor surdum
Sifir gurultu , muazzam ve ani tork ve keyif
Bence Fosil yakitli araclar artik devrini tamamladi
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Arranger. 4 yıl
Güzel proje.
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multiTYRT 4 yıl
Model S rüya gibi bir araba bizzat içinde bulunmuş biri olarak söylüyorum. 800 km'de az buz değil ayrıca bunu da göz önünde bulundurun


Otonom sürüş mükemmel bir teknoloji zamanla arabalar da uçak gibi sadece parktan çıkma ya da park etme şeklind dönüşebilir
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Hemican 4 yıl
Otonom surus neden gereksiz olsun. Sakatlar yaslilar gorme engelliler hatta ergenler icin muthis bir kolaylik olur.

Ayrica buyuk ihtimal kaza orani azalacaktir.
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ozzy55ozzy 4 yıl
Otonom sürüş,daha yüksek beygir,0-100 gibi şimdilik gereksiz şeylere odaklanılacağına pil ve şarj teknolojisi üzerinde çalışılsa 2020 yi bulmadan elektrikli arabalar cazip hale gelir.Ama devletimiz sağolsun elektriğe bile yüksek oranda ötv uygulayıp vatandaşını bezdirebilir o yüzden var olanla yetinmeye devam edelim.
2 Yanıt Yanıtla
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erkange 4 yıl ozzy55ozzy
oa3355

Otonom sürüş,daha yüksek beygir,0-100 gibi şimdilik gereksiz şeylere odaklanılacağına pil ve şarj teknolojisi üzerinde çalışılsa 2020 yi bulmadan elektrikli arabalar cazip hale gelir.Ama devletimiz sağolsun elektriğe bile yüksek oranda ötv uygulayıp vatandaşını bezdirebilir o yüzden var olanla yetinmeye devam edelim.

en güçlü elektrikli motorda %15 ötv var, benzer benzinli ya da dizel araçta ötv %145.
dolayısı ile bence devlet gayet güzel bir teşvik yapmış durumda zaten.

imgur.com/...
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Huseyin-ZST 4 yıl ozzy55ozzy
oa3355

Otonom sürüş,daha yüksek beygir,0-100 gibi şimdilik gereksiz şeylere odaklanılacağına pil ve şarj teknolojisi üzerinde çalışılsa 2020 yi bulmadan elektrikli arabalar cazip hale gelir.Ama devletimiz sağolsun elektriğe bile yüksek oranda ötv uygulayıp vatandaşını bezdirebilir o yüzden var olanla yetinmeye devam edelim.

Gümrüğümüz kevgir gibi olduğun hiçbirşey yapamaz.

Şarj istasyonundan alınan elektriğe ÖTV çakabilir. Ev elektriğine çakamaz. Kan çıkar. Hali hazırda 90TL-100TL elektrik faturası ödüyoruz. Bunu 180-200TL'ye mi yükseltecekler? Pek olası değil.

Günümüz otomobillerini 8 saatte şarj eden bir şarj aleti yurtdışında 750$ gibi bir fiyata satılıyor. Bavula sığacak büyüklükte. 750$ ile 1250$ gözden çıkarılır, şarj aleti alınır. Evden, işten, tanıdıktan araba şarj edilir. Devlet de avcunu yalar. Türkiye güneş açısından da çok verimli ülke. Arabamı şarj edecek elektriği güneşten elde edebilirim. Kimse birşey diyemez. İşin o kısmı da var.
Bütün bunlar fizibilite işi. Yaptığım yol yapacağım yatırımı hızla çıkartmama yetecekse, çatıya güneş paneli bile kurarım. O yüzden elektrikliler yaygınlaşana kadar Devlet babanın vergi politikasını düzeltmesi gerekiyor.
Yapabileceği tek birşey kalır. Elektrikli otomobilin kendisine yüksek vergi haşırdatmak... Ancak çok kötü bir imaj olacağı için, onu da yapamazlar.


Kısaca 20 yıla devletimiz vergi sistemini muz cumhuriyeti standardından, adil bir düzene çeviremez ise, vergi sisteminin tıkandığına hep birlikte tanık olacağız.
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