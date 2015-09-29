Elon Musk'a göre elektrikli otomobiller 2020 yılında menzil problemini aşacak

Elektrikli otomobiller günden güne yaygınlaşsa da hala bazı dezavantajlara sahipler. Özellikle seyahat sırasında her an şarj istasyonu bulamama, pillerin standart prizlerden alınan enerjiyle yavaş sayılabilecek hızda dolması ilk akla gelen dezavantajlar oluyor. Peki Tesla Motors'un kurucusu ve sahibi Elon Musk bu tarz problemlerin ne zaman aşılacağını düşünüyor?

Batarya teknolojisinin her yıl %5 ila 10 arasında gelişme göstermesine dikkat çeken yönetici gelişmelerin bu hızla devam etmesi halinde 2020 yılında tek şarjla gidilebilen mesafenin 1200 km'ye ulaşacağını söylüyor. Bu yüksek menzil mesafesi de günümüzde yaşanan bir çok problemi ortadan kaldıracak. Bugün bir Tesla Model S yavaş hızla giderse yaklaşık 800 km yol alabiliyor, bu rakamın 2016 yılında 950 km'yi aşması bekleniyor. Bu tarz gelişmeler şehirler arası yolculuklarda elektrikli araba kullanımını kolaylaştırarak, yaygınlaşmasında önemli bir etken olacaktır.



Ayrıca Elon, tam otonom otomobillerin piyasaya çıkış tarihi için ise 2018 yılını gösteriyor. Bu tarih bir çoğumuza kısa gelebilir ancak bir çok şirketin bu konu üzerinde çalıştığını düşünürse, önümüzdeki yıllarda tam otonom araçların perakende şekilde satıldığını görebiliriz.