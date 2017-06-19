Elon Musk’ın tünel fikri Los Angeles’ta hayata geçebilir

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru bir kazı şirketi kuran Musk, bu şirket ile yerin altında dev tüneller inşa edeceğini ve araçları bu tünellere yönlendirerek trafik problemini ortadan kaldıracağını iddia etmişti. Nisan ayında geleceğin ulaşım anlayışı olarak nitelendirdiği bu çözümü Ted Konferansları’nda ilk kez sunan Musk’ın fikrini kimileri gerçekten işe yarar görse de Musk’a katılmayan ve bu fikrin hayata geçirilemeyeceğini düşünenler de vardı.

Musk ise önündeki en büyük engel olan kazılar için yetkililerden izin alma sürecini kolayca halledip ilk tüneli inşa etmeye başlayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ile bir araya gelen Musk, görüşmenin ardından ilk izlenimlerini Twitter’da takipçileriyle paylaştı. Musk’ın açıklamasına göre görüşme olumlu geçti ve Eric Garcetti; arabaların, yayaların ve bisikletlerin kullanabileceği geniş bir yer altı ağı oluşturulması için bazı vaatlerde bulundu.

Teknoloji Kolay İzin Almak Zor

Musk teknoloji kısmının işin kolay yanını oluşturduğu asıl zor olanın ise yetkilerden alınacak izinler olduğunu düşünüyor. Tüneller için ilk müşterinin Los Angeles olması halinde Musk’ın; Şehir Planlama Departmanı, mühendislik bürosu ve şehir konseyi gibi birimlerden izin alması gerekecek ancak belediye başkanı ile anlaşmaya varırlarsa bu izinlerin kolayca alınabileceği düşünülüyor.

Musk’ın tünel fikrini ortaya attığında ilk olarak SpaceX’in Los Angeles’taki ofisi ile yakındaki bir otoyolun arasında tünelleri inşa edeceklerini dile getirmişti ve geçtiğimiz haftalarda Musk’ın kazı şirketine(The Boring Company) ait tünel kazma makineleri SpaceX’in otoparkında görüntülenmişti. Musk henüz müzakerelerin nasıl gittiği ve ne zaman kazıya başlanacağı hakkında bir bilgi vermedi ancak yakın zamanda, izinler alınırsa, ilk tünelin kazısına başlanabilir.

https://www.engadget.com/2017/06/18/elon-musk-in-talks-with-la-to-use-tunnels/