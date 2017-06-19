Volkswagen, Avrupa'daki dizel araçların garantisini 2 yıl uzatmayı teklif ediyor

Haber Editörü
Dizel emisyon hile skandalı sonrası ABD'de vergiler, tazminatlar ve para cezaları ile yaklaşık 25 milyar dolar ödemeyi kabul eden Volkswagen, Avrupa'daki TDI sahipleri için henüz bir adım atmış değil.
Reuters kaynaklarına göre, Alman otomobil üreticisi Avrupa’daki dizel otomobil sahiplerine garantiyi iki sene uzatma teklifi sunma kararı aldı.Bir Avrupa Komisyonu sözcüsüne göre şu anki görüşmelerde herhangi bir maddi tazminat ödenmesi söz konusu edilmiyor. Amerika ve Avrupa'daki durumun oldukça farklı olduğu belirtilirken Volkswagen, Avrupa’daki kanunları çiğnemediğini ve orada bulunan tüketiciler için telafiye gerek olmadığını daha öncesinde açıklamıştı.
Volkswagen CEO'su Matthias Muller, Avrupa'daki dizel otomobillerin garantisinin iki yıl uzatılacağını açıklamış olsa da Avrupa Birliği tüketici işleri sorumlusu Vera Jourova, Volkswagen ile bu konuda henüz anlaşma sağlanmadığını söylüyor ve markanın sorundan etkilenen bütün araçları sonbahara kadar düzeltme ve gelecek yazılım güncellenmesinin aracın performansını olumsuz etkilemeyeceği sözünde durmakta kararlı olduğunu belirtiyor.
Volkswagen'in Avrupalı müşterilere yönelik tutumu üzerine defalarca hayal kırıklığı yaşadığını da belirten Jourova, Volkswagen'in her müşterisini önemsediğini ifade etmesine rağmen, Avrupa'daki dizel sahiplerinin şu an için herhangi bir tazminat alamayacağını söylüyor.
https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-idUSKBN19527H Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dizelin bitme sebebi doğrudan emisyonlar değil. Emisyon kontrol sistemlerinin mal olduğu yüksek maliyet. Emisyon kriterleri şu an sıkı, ileride daha da sıkı olacak. "Bize gelmez o" diyen arkadaşlar, maliyeti çok yüksek olunca dizelden uzaklaşacaklarını veya distribütörlerin "yeterli satışı yakalayamam" diye dizel getirmeyeceğini düşünmüyor herhalde.
Küçük hacim dizel motor, bir Avrupa projesiydi. B-C segmentlerinde, özellikle atmosferik benzinli motorda Japonlara kafa tutamayacağını anlayan Avrupa'lılar(dönemin motorlarını şöyle bir karşılaştırınca gayet net ortada, gerek performans gerek tüketim olarak) , Japonları yumuşak karnından vurmak için dizele ağırlık verdi. Eskiden de dizel vardı ama bu kadar satmıyordu.
Downsizing de Avrupa projesi. Downsizing de pek iyi gitmiyor. Amerikanların umurunda değil zaten. Japonlar da hacim küçültmekten ziyade, atkinson çevrimine geçip (C-HR daki gibi) aracı direkt hybrid'e döndürme mantığındalardı. 97 den beri hybrid araç üretiyorlar zaten seri olarak. Şimdi Avrupalılar başladı " hybrid araçlara geçelim " diye. Vay be ne teknoloji öngörüsü ama Geçin de 20 yıllık know-how tecrübesi olan Japonlar bakalım size ne yapıyorlar
Dh emojileri varken şu samimiyetsiz şeyleri kullanmayın ya