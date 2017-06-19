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Volkswagen, Avrupa'daki dizel araçların garantisini 2 yıl uzatmayı teklif ediyor

Yaşadığı dizel skandalı sonrası oldukça başı ağrayan Volkswagen, Avrupada'ki müşterileri için para tazminatı yerine 2 yıl ektra garanti uzatma teklif edecek.
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dizel emisyon hile skandalı sonrası ABD'de vergiler, tazminatlar ve para cezaları ile yaklaşık 25 milyar dolar ödemeyi kabul eden Volkswagen, Avrupa'daki TDI sahipleri için henüz bir adım atmış değil.
Reuters kaynaklarına göre, Alman otomobil üreticisi Avrupa’daki dizel otomobil sahiplerine garantiyi iki sene uzatma teklifi sunma kararı aldı.Bir Avrupa Komisyonu sözcüsüne göre şu anki görüşmelerde herhangi bir maddi tazminat ödenmesi söz konusu edilmiyor. Amerika ve Avrupa'daki durumun oldukça farklı olduğu belirtilirken Volkswagen, Avrupa’daki kanunları çiğnemediğini ve orada bulunan tüketiciler için telafiye gerek olmadığını daha öncesinde açıklamıştı.
Volkswagen CEO'su Matthias Muller, Avrupa'daki dizel otomobillerin garantisinin iki yıl uzatılacağını açıklamış olsa da Avrupa Birliği tüketici işleri sorumlusu Vera Jourova, Volkswagen ile bu konuda henüz anlaşma sağlanmadığını söylüyor ve markanın sorundan etkilenen bütün araçları sonbahara kadar düzeltme ve gelecek yazılım güncellenmesinin aracın performansını olumsuz etkilemeyeceği sözünde durmakta kararlı olduğunu belirtiyor.
Volkswagen'in Avrupalı müşterilere yönelik tutumu üzerine defalarca hayal kırıklığı yaşadığını da belirten Jourova, Volkswagen'in her müşterisini önemsediğini ifade etmesine rağmen, Avrupa'daki dizel sahiplerinin şu an için herhangi bir tazminat alamayacağını söylüyor.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-idUSKBN19527H Yorum Yaz
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DoctorEconomy 2 yıl en beğenilen
Bu garantiyi Türkiye'deki araçlarada verseler ikinci elde fırsatçılar 5 bin daha ekler garantisi var diye 😂
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msansertekin 2 yıl
Küçük hacim dizel, öyle ya da böyle yalan olacak binek araçlarda. Avrupa için 3-4, bizim için ülkedeki dizel satışı için 6 sene ömür biçiyorum. Bu da öyle mahalle kahvesi muhabbeti değil. Sektörün içinden bir tüyo. Hala anlamamak isteyen arkadaşlar var, işlerine gelmiyor o ayrı.
Dizelin bitme sebebi doğrudan emisyonlar değil. Emisyon kontrol sistemlerinin mal olduğu yüksek maliyet. Emisyon kriterleri şu an sıkı, ileride daha da sıkı olacak. "Bize gelmez o" diyen arkadaşlar, maliyeti çok yüksek olunca dizelden uzaklaşacaklarını veya distribütörlerin "yeterli satışı yakalayamam" diye dizel getirmeyeceğini düşünmüyor herhalde.
Küçük hacim dizel motor, bir Avrupa projesiydi. B-C segmentlerinde, özellikle atmosferik benzinli motorda Japonlara kafa tutamayacağını anlayan Avrupa'lılar(dönemin motorlarını şöyle bir karşılaştırınca gayet net ortada, gerek performans gerek tüketim olarak) , Japonları yumuşak karnından vurmak için dizele ağırlık verdi. Eskiden de dizel vardı ama bu kadar satmıyordu.
Downsizing de Avrupa projesi. Downsizing de pek iyi gitmiyor. Amerikanların umurunda değil zaten. Japonlar da hacim küçültmekten ziyade, atkinson çevrimine geçip (C-HR daki gibi) aracı direkt hybrid'e döndürme mantığındalardı. 97 den beri hybrid araç üretiyorlar zaten seri olarak. Şimdi Avrupalılar başladı " hybrid araçlara geçelim " diye. Vay be ne teknoloji öngörüsü ama
Geçin de 20 yıllık know-how tecrübesi olan Japonlar bakalım size ne yapıyorlar
Küçük hacim dizel, öyle ya da böyle yalan olacak binek araçlarda. Avrupa için 3-4, bizim için ülkedeki dizel satışı için 6 sene ömür biçiyorum. Bu da öyle maha...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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Taklitçi karşıtı 2 yıl DoctorEconomy
DoctorEconomy
Bu garantiyi Türkiye'deki araçlarada verseler ikinci elde fırsatçılar 5 bin daha ekler garantisi var diye 😂

Dh emojileri varken şu samimiyetsiz şeyleri kullanmayın ya
DoctorEconomyBu garantiyi Türkiye'deki araçlarada verseler ikinci elde fırsatçılar 5 bin daha ekler garantisi var diye 😂Dh em...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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onatba 9 ay
Cepten yazıyorum kusura bakmayın. Masaüstüne geçince düzeltirim paragrafları. Benzinli motorlarda patlamayı kontrol etmek için buji kullanılmak zorunda değil mi? Sıkıştırma ile patlamayı kontrol etmek ne kadar mümkün? Yanlış anlasilmis yazdıklarım sanırım. Benzini dizel gibi yakma hayaliyle(bujisiz) yola çıkan Mazda'nin motorlarındaki hareketli parça sayısı siradan bir nascar motoruna gore sizcede fazla degilmi? Termodinamik verimliliği arttıracak diye mekaniğin sınırlarında gezmek zorunda kalan SPCCI gibi sistemlerinin aşınma yıpranma durumunda yıllara bağlı ne gibi maliyetler çıkaracağı henüz belli değil. Demeye çalıştığım özeti yük altında çalişan 1 birim dizel yakittan elde edilebilecek tork seviyesini benzinli motorda elde etmek için 1 birimden fazla benzin tüketmek zorunda kalınması sebebiyle dizel vazgeçilmez olmaktadır. Ister küçük ister büyük hacim farketmez. Benzinli motorlari dizel seviyesine yaklastiran Downsizing bakış açısı olmasaydı 1.5 tonluk arabalar hala 15lt yakıt tüketiyor olacaktı. Bugün günlük kullanimda 320i 1.6 psa motoru bile ortalama 10 lt benzin tüketirken 320d nin 6 lt seviyesinde gezmesi sizce emisyonları nasıl etkilemekte? Üre solüsyonları ile euro6 standartlarına rahatlıkla ulaşan dizel makineleri günah keçisi ilan etmek bence doğru bir yaklaşım olmayabilir.
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Kaiser75 2 yıl
Hileli dizel motorlarını düzeltsin önce
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axaxa 2 yıl
Bize yok mu hem daha pahalıya alıyoruz
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PurposeLess sinan 2 yıl
pışık yemezler
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haberelectro 2 yıl
VW batıyor yeaaaa
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tasshelhoff 2 yıl
bizde normal garantiyi değil; şu meşhur "iyi niyet garantisi"ni uzatır ancak bence.
hayırlı günler.
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BekirTemel 2 yıl
Tr kapsam dışı kalırsa şaşırmayın
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Fiat S.p.A. 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Tr kapsam dışı kalırsa şaşırmayın


öyle olacak zaten
almanlar bakacak akp ne kadar süredir iktidarda 15 senedir iktidar diyecekler sonra Türklere bakacaklar, sonrada salla burayı garanti dışı bırakalım derler

bir milleti dolandırmak istiyorsan önce iktidar ettiği partiye bakacaksın...
güzel laf yaz bunu kenara
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mc33 2 yıl
Sürekli vw araç kullanmış biri olarak.Yaptığı emisyon yazılımı ismini karalamaktan başka birşey değil.Bendeki marka algısı yerlerde artık.
Hangi aracının hangi parçasına güven duyucam.Türkiyede bukadar araç satmasına rağmen ne garanti uzatıyor ne de güvence veriyor.
Hala baş tacı yapıyoruz.Bu da zaten tez konusu.Benim aracımda 2009 tdı golf.Güncelleme için çağardılar 80km uzakta servis.Gerçi yakınımda olsa da gitmezdim büyük ihtimalle.Motorun performansının ve yakıtının değişeceğini düşünüyorum.Zaten bu değerleri normal yolla alabilse yazılım işine girmezdi.Donanımla da halledemez bu saatten sonra.Performans kısıp düşürmeye çalışacaktır.
Fransayı boykot için minübüsçüler derneği olarak peugeot minibüslerle eyleme gitmiş insanlarız.Belki dernek olarak araçlarımızı yenileyeceğimiz zaman artık bu marka minübüs kullanmıyacaz desek duyarlardı.
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msansertekin 2 yıl
Küçük hacim dizel, öyle ya da böyle yalan olacak binek araçlarda. Avrupa için 3-4, bizim için ülkedeki dizel satışı için 6 sene ömür biçiyorum. Bu da öyle mahalle kahvesi muhabbeti değil. Sektörün içinden bir tüyo. Hala anlamamak isteyen arkadaşlar var, işlerine gelmiyor o ayrı.
Dizelin bitme sebebi doğrudan emisyonlar değil. Emisyon kontrol sistemlerinin mal olduğu yüksek maliyet. Emisyon kriterleri şu an sıkı, ileride daha da sıkı olacak. "Bize gelmez o" diyen arkadaşlar, maliyeti çok yüksek olunca dizelden uzaklaşacaklarını veya distribütörlerin "yeterli satışı yakalayamam" diye dizel getirmeyeceğini düşünmüyor herhalde.
Küçük hacim dizel motor, bir Avrupa projesiydi. B-C segmentlerinde, özellikle atmosferik benzinli motorda Japonlara kafa tutamayacağını anlayan Avrupa'lılar(dönemin motorlarını şöyle bir karşılaştırınca gayet net ortada, gerek performans gerek tüketim olarak) , Japonları yumuşak karnından vurmak için dizele ağırlık verdi. Eskiden de dizel vardı ama bu kadar satmıyordu.
Downsizing de Avrupa projesi. Downsizing de pek iyi gitmiyor. Amerikanların umurunda değil zaten. Japonlar da hacim küçültmekten ziyade, atkinson çevrimine geçip (C-HR daki gibi) aracı direkt hybrid'e döndürme mantığındalardı. 97 den beri hybrid araç üretiyorlar zaten seri olarak. Şimdi Avrupalılar başladı " hybrid araçlara geçelim " diye. Vay be ne teknoloji öngörüsü ama
Geçin de 20 yıllık know-how tecrübesi olan Japonlar bakalım size ne yapıyorlar
1 Yanıt Yanıtla +21
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onatba 9 ay
Dizel motorların termodinamik verimlilikleri sebebiyle ister küçük ister büyük hacimde piyasadan silinmemesi mümkün değil. Eğer birgün petrolün varili 10 dolar seviyesine inerse o zaman dizel benzinli sorunsalını tartışmaya tekrar başlayabiliriz lakin elektrikli araçlarında piyasaya sürülmesiyle beraber esasen benzinli motorlardan kısa zamanda kurtulacagimizi garanti edebilirim. Problemi dogru analiz etmek gerek. Araba firmalarinin dizelden vazgecmesinin sebebi dizel yakitinin gelecekteki fiyat artışıyla beraber ekonomik tercih olmaktan çıkmasıda olabilir... Benzinli motorlar atkinson cycle da verimli çalışıyorlar evet ancak performans gerektiren ivmelenmeler esnasında otto cycle kaçınılmaz. Benzinin patlama zamanini kontrol etmek oldukca guç ve ekstra parça ve muhendislik ve maliyet ve teknik gerektiriyor. Nascar bunlardan kaçınmak amacıyla yıllardır eski tip subap zamanlama teknikleri kullanıyor. Aynı mühendisliği dizel makinelere uygulayınca elde edilen verim daha yüksek oluyor. Bir yandanda mr.koenigsegg free valve teknolojisini geliştirmeye uğraşmaktadır. ancak bu teknolojinin amacı tüm devir bantlarinda yüksek güç alabilmektir. Ister free valfli ister sohc olsun benzinli motorlarin özellikle ivmelenmeler esnasinda dizel motorlarin termodinamik verimliliğine yaklasmalari oldukca guc. Problem düşük yükte çalışan motorun yakıt sarfiyatını dusurmekten ziyade tork gerektiren ivmelenme ve eğim tırmanma gibi koşullarda gerekli termodinamik verimliliği yakalamakta. Buda aynı koşullarda kullanılacak olan benzinli motora göre hem daha ekonomik, hem daha çevre dostu hemde daha performansli sonuç alınması demek. Yani 1 birim dizel yakacağin yerde 1.5 birim benzin yakarsan ne daha çevreci oluyorsun nede daha ekonomik. Petrolün fiyatının arttığı mühendisliğin ucuzladığı bir dünyada üretim teknolojileri ile maliyetlerin azaltıldığı bir cağda dizel motorların tedavülden kalkmasının sebepleri konfor maliyet ve bulunabilirlik olacaktır. Gunluk hayatta sadece benzin kullanmak yerine hem dizel hem benzin kullanabilmek icin 2. Bir tedarik zinciri ve makina tasarımı dünyamıza ek maliyetler bindirmekte olabilir. Bu maliyetler tek tip benzin kullanıldığı halde hem üretim safhasında hemde tüketim safhasında ek maliyetlerin önünü kapayacak olabilir. Lakin dizeldeki esas problem yakinda bulunabilirliği azalıp fiyatının yükselmesi olabilir. Gelecekte yuksek tonajli araçların benzinli motorla işletilebilmesi oldukça maliyetli ve zorlu olabilir. Günümüzde yuksek tonajli araclar ancak ve ancak dizelle veya elektrikle işletilebilmeleri mümkün olmaktadır. Bunu tesla ve bazi markalarin elektrikli çekici(tir) gelistirme sevdasindada anlamak da mumkundur. Bu durumdada günümüz koşullarında rahatlıkla erişim saglayabildigimiz dizel yakitinin fiyatı gelecekte benzinin fiyatını geçerse o zaman günlük hayatta gerçekten dizelden vazgeçilip elektrikliye donulebilinir. Lakin böylesi bir durumu 3 5 sene değil bi 20 sene daha beklememek lazım. Yani dizel bitene kadar dizele devam.
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Lukany 9 ay msansertekin
Hocam bu mantıkla dizel arabalar Türkiye için daha değerli olacak talep çok ( az yakma çok km gitme ) ama arz olmazsa eski dizeller Reşat altın gibi bir şey olur ??
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semihmurat 2 yıl
iki yıl daha servislere gelin 2 yıl daha 3 kat para köselim diye çağırıyorlardır adamlar zarardan bile kar edecek yol bulmuşlar helal olmasın
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5 etiket daha volkswagen dizel skandalı tdi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Caner Köksel "Rust in Peace"
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