Volkswagen, Avrupa'daki dizel araçların garantisini 2 yıl uzatmayı teklif ediyor

Dizel emisyon hile skandalı sonrası ABD'de vergiler, tazminatlar ve para cezaları ile yaklaşık 25 milyar dolar ödemeyi kabul eden Volkswagen, Avrupa'daki TDI sahipleri için henüz bir adım atmış değil.

Reuters kaynaklarına göre, Alman otomobil üreticisi Avrupa’daki dizel otomobil sahiplerine garantiyi iki sene uzatma teklifi sunma kararı aldı.Bir Avrupa Komisyonu sözcüsüne göre şu anki görüşmelerde herhangi bir maddi tazminat ödenmesi söz konusu edilmiyor. Amerika ve Avrupa'daki durumun oldukça farklı olduğu belirtilirken Volkswagen, Avrupa’daki kanunları çiğnemediğini ve orada bulunan tüketiciler için telafiye gerek olmadığını daha öncesinde açıklamıştı.

Volkswagen CEO'su Matthias Muller, Avrupa'daki dizel otomobillerin garantisinin iki yıl uzatılacağını açıklamış olsa da Avrupa Birliği tüketici işleri sorumlusu Vera Jourova, Volkswagen ile bu konuda henüz anlaşma sağlanmadığını söylüyor ve markanın sorundan etkilenen bütün araçları sonbahara kadar düzeltme ve gelecek yazılım güncellenmesinin aracın performansını olumsuz etkilemeyeceği sözünde durmakta kararlı olduğunu belirtiyor.

Volkswagen'in Avrupalı müşterilere yönelik tutumu üzerine defalarca hayal kırıklığı yaşadığını da belirten Jourova, Volkswagen'in her müşterisini önemsediğini ifade etmesine rağmen, Avrupa'daki dizel sahiplerinin şu an için herhangi bir tazminat alamayacağını söylüyor.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-idUSKBN19527H