Emergency Floor projesi mültecilerin yer ile temasına engel oluyor

Dünyamızda yaşanan savaşlar veya sosyo-ekonomik krizler nedeniyle her yıl yaklaşık 35-40 milyon insan mülteci durumuna düşüyor ve kendisini kurtarabilmek için kamplara veya başka devletlere göç ediyor.





Indiegogo üzerinde başlayan Emergency Floor projesi, bu gerçekten yola çıkarak mültecilerin kötü yaşam koşullarına bir nebze katkı sağlamayı amaçlamış. Kamplara gelen battaniye ve gıda yardımlarında kullanılan plastik tabanlı sevkiyat paletlerini kullanan proje, kamplardaki sığınma çadırlarının zeminini tamamen bununla kaplamayı planlıyor.





Normalde maliyeti yüksek olduğu için sığınma kamplarında zemin kaplamaları pek kullanılmıyor. Bu nedenle kamp sakinleri parazit enfeksiyonu, su hastalıkları ve hipotermi gibi topraktan bulaşabilecek pek çok hastalıkla doğrudan temas etmek zorunda kalıyor.





Emergency Floor hem bu hastalıkların önüne geçmeyi hem de kamp sakinlerine daha konforlu bir ortam sunmayı hedefliyor. Proje hali hazırdaki kullanılmış malzemeleri yeniden hayata döndürdüğü için de çok düşük maliyetlerle kendisini kurtarabiliyor.





Çeşitli yardım örgütleriyle görüşmeler yapan proje yürütücüleri 150 bin dolar hibe almaya hak kazanmış. Bu hibe ile ilk zemin prototiplerini farklı sığınma kamplarına göndererek denemeye başlayacaklar. Ancak hibenin hak edilmesi için 50 bin dolar da kendilerinin eklemesi gerekiyor. Bu nedenle bağış desteğine ihtiyaç var. 50$ ve üzeri bağışlarda bu zeminlerin farklı versiyonları hediye edilecek.

https://www.indiegogo.com/projects/emergency-floor-get-off-the-ground#/story