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Emergency Floor projesi mültecilerin yer ile temasına engel oluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Emergency Floor projesi mültecilerin yer ile temasına engel oluyor

Dünyamızda yaşanan savaşlar veya sosyo-ekonomik krizler nedeniyle her yıl yaklaşık 35-40 milyon insan mülteci durumuna düşüyor ve kendisini kurtarabilmek için kamplara veya başka devletlere göç ediyor. 

Indiegogo üzerinde başlayan Emergency Floor projesi, bu gerçekten yola çıkarak mültecilerin kötü yaşam koşullarına bir nebze katkı sağlamayı amaçlamış. Kamplara gelen battaniye ve gıda yardımlarında kullanılan plastik tabanlı sevkiyat paletlerini kullanan proje, kamplardaki sığınma çadırlarının zeminini tamamen bununla kaplamayı planlıyor. 

Normalde maliyeti yüksek olduğu için sığınma kamplarında zemin kaplamaları pek kullanılmıyor. Bu nedenle kamp sakinleri parazit enfeksiyonu, su hastalıkları ve hipotermi gibi topraktan bulaşabilecek pek çok hastalıkla doğrudan temas etmek zorunda kalıyor. 

Emergency Floor hem bu hastalıkların önüne geçmeyi hem de kamp sakinlerine daha konforlu bir ortam sunmayı hedefliyor. Proje hali hazırdaki kullanılmış malzemeleri yeniden hayata döndürdüğü için de çok düşük maliyetlerle kendisini kurtarabiliyor. 

Çeşitli yardım örgütleriyle görüşmeler yapan proje yürütücüleri 150 bin dolar hibe almaya hak kazanmış. Bu hibe ile ilk zemin prototiplerini farklı sığınma kamplarına göndererek denemeye başlayacaklar. Ancak hibenin hak edilmesi için 50 bin dolar da kendilerinin eklemesi gerekiyor. Bu nedenle bağış desteğine ihtiyaç var. 50$ ve üzeri bağışlarda bu zeminlerin farklı versiyonları hediye edilecek.  

https://www.indiegogo.com/projects/emergency-floor-get-off-the-ground#/story Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
H34RTL3SS
mültecilerin yer ile temasına engel oluyor kötü bir şeymiş gibi söylenmiş ingilizcesi bile daha iyi ki bizim milletimizdeki hoşgörü ve türkçemizin güzel kelimeleri...

O sorun editörden kaynaklanıyor. Adam Türkçe cümle kurmayı beceremiyor ki.
Ne yapsın garibim.
Editör olmasam da , doğru cümle kurabilen birisiyim:
"Emergency Floor projesi sayesinde, mülteciler yer ile temas etmekten kurtuluyor."
"Emergency Floor projesi, mültecileri yer ile temas etmekten kurtarıyor."
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H34RTL3SSmültecilerin yer ile temasına engel oluyor kötü bir şeymiş gibi söylenmiş ingilizcesi bile daha iyi ki bizim milletimizdeki hoşgörü v...
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fatsa52 4 yıl
Arkadaslar zarfa degil marufa bakin.evet anlam kaymasi olmus. Proje hakkindaki fikriniz ne?
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furkancool 4 yıl
Aşağıdaki yorumlara bakana kadar başlıktaki anormallik dikkatimi çekmemişti. Önyargılı bakmayınca sıkıntı yok:)
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Das Boot 4 yıl
ekrem71 klasiği
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V4LKyR 4 yıl
Hipotermi bir hastalık değil, bir durumdur.
Öte yandan, gerçekten de başlık ile haber zıt anlamlara sahip.
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ahnksqualt 4 yıl
Cümlede anlatılan ile anlatılmak istenen arasında uçurum olmuş
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OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
H34RTL3SS
mültecilerin yer ile temasına engel oluyor kötü bir şeymiş gibi söylenmiş ingilizcesi bile daha iyi ki bizim milletimizdeki hoşgörü ve türkçemizin güzel kelimeleri...

O sorun editörden kaynaklanıyor. Adam Türkçe cümle kurmayı beceremiyor ki.
Ne yapsın garibim.
Editör olmasam da , doğru cümle kurabilen birisiyim:
"Emergency Floor projesi sayesinde, mülteciler yer ile temas etmekten kurtuluyor."
"Emergency Floor projesi, mültecileri yer ile temas etmekten kurtarıyor."
Seç, beğen, al...
Yanıtla +6
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H34RTL3SS 4 yıl
mültecilerin yer ile temasına engel oluyor

kötü bir şeymiş gibi söylenmiş
ingilizcesi bile daha iyi ki bizim milletimizdeki hoşgörü ve türkçemizin güzel kelimeleri...
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01myavuz 4 yıl
İhtiyaç varsa kullanılmış lastiklerden taban kaplaması üretilse fena olmaz.
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