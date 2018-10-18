Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi

Sony Pictures'ın Venom isimli süper kahraman filmi için Eminem'in seslendirdiği şarkıya yeni bir klip hazırlandı. Empire State Binası’nda geçen klip Pixel 3 telefonlar kullanılarak çekildi.
7 ay
8,6b
2
17
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google Pixel 3’ün en dikkat çeken özelliklerinden biri de şüphesiz ki etkileyici 12.2 megapiksel arka kamerası. Google cihazdaki kameranın yeteneklerini sergilemek için Jimmy Kimmel Live! isimli talk show programı ile ortak bir çalışma yürüterek, Eminem’in “Venom” şarkısına ağırlıklı olarak Pixel 3 telefonlarla çekilen bir klip hazırladı.
Ayrıca Bkz. "Google Pixel 3'ün kamera uygulaması indirilebilir durumda"
Sekiz dakika süren video, New York’un ikonik Empire State Binası’nda geçiyor. Klipte birkaç kamera operatörünün gimbal üzerine yerleştirilmiş Pixel 3'lerle çekim yaptıklarını görüyoruz. Muhtemelen Empire State Binası'nın yüksekten çekilen görüntüleri için buna uygun kameralar kullanıldı. Aksi taktirde klip neredeyse tamamen Pixel 3 kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.

Eminem'in Kamikaze albümünde de var

Şarkı, Sony Pictures'ın Venom isimli süper kahraman filmi için Eminem ve Luis Resto tarafından yazıldı. Ayrıca Eminem’in 31 Ağustos'ta dijital müzik platformlarında yayınlanan Kamikaze albümünde yer alıyor. Ruben Fleischer tarafından yönetilen ve başrollerini Tom Hardy, Michelle Williams ve Riz Ahmed'in paylaştığı Venom: Zehirli Öfke filmi şu an vizyonda.

https://www.youtube.com/watch?v=bdCyEBdUSTE Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
santhora 7 ay en beğenilen dere.beyi
dere.beyi
ram de işletim sisteminde şişmeler
çok fazla program açılınca kasılmalar
grafik yongasında vs. standart olmadığı için oyunlardaki grafik sorunları çalışmaması
ios bu konularda hiç sorun yaşatmıyor zaten iphone6 var bende bi sonraki telefonum iphone 6s plus olcak ihtiyacımın fazlasında gözüm yok kardeşim :)

Tamamen bilmeden cahilce yazılmış bir yorum. Büyük ihtimal zamanında çakma markalardan birini ya da iğrenç Touchwiz arayüzlü saçma sapan Samsung'lardan birini kullandığın için böyle yorum yapıyorsun. Sen git bir Google Pixel, Oneplus, Xiaomi, Oppo, Nokia (daha da çoğaltılabilir) kullan da ondan sonra konuş. Hele ki Pixel 3 konusunda bu yorumun oldukça ironik. Görsel olarak beğen ya da beğenme bişey diyemem ama Pixel 3'ün hem hız, hem stabilite hem de yazılım ve donanım teknolojisinde şu an için kimse eline su dökemez. Kaldı ki bu konularda iphone ilk 3 bile olamaz. Ha inanmıyorsan benim OnePlus 5'i vereyim sana bi kullan bakalım o dediklerin oluyo mu?
dere.beyiram de işletim sisteminde şişmelerçok fazla program açılınca kasılmalargrafik yongasında vs. standart olmadığı için ...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 7 ay
Geçtiğimiz sene de John Legend'in yeni şarkısının klibi Pixel 2 ile çekilmişti. O klip çok daha güzel.
Bir gece kulübünde Tinder'da tanışan çiftin evlenme hikayesini anlatıyor
Geçtiğimiz sene de John Legend'in yeni şarkısının klibi Pixel 2 ile çekilmişti. O klip çok daha güzel.Bir gece kulübünde Tinder'da tanışan çiftin evlenme h...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erfanerkan 4 ay
hep yazıyorum bu tarz başlıklar altında en önemli konu ışık meselesi, ışığın güzel olursa görüntüler harika çıkar, tabi bunlar çok üst düzey post prodüksiyonlardan geçiyorlar bunun da katkısı var...Bence gayet güzel olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umit d 5 ay
güzel yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Digitalaws 7 ay
Sadece bendemi 720p gözüküyor? Bu nasıl pixel 3 anlamadım?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jigsaw_54 5 ay Digitalaws
bendede aynı durum var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
Güzel olmuş aslında.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
yani neymiş tek kamera ile daha güzel şeyler ortaya çıkarta bilirsin yeterki kamera yazılımın guncellensin şimdi başka markalar 4 5 6 kamera çıkarta bilirler ama kamera yazılımı guncellenmedimi o kamera çöptur
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ovuzhan 7 ay
Fotoğraf ve videoda cihazdan daha önemli olan ışıkların ayarlanmasıdır. Kötü bir makine ile düzgün ışıkta çekilen bir fotoğraf ya da video iyi makine ile kötü ışıkta çekilen foto ya da videodan daha iyi olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 7 ay
sanirim filmin muzigi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dere.beyi 7 ay
ee bu dandroidi dahamı iyi yapıyor şimdi ?
adam gibi sistem yapamadılar şunu ios gibi hapishaneye mecbur kalıyoruz Allah dan jailbreak varda bi şekilde aşıyoruz bazı şeyleri
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DODANLI 7 ay dere.beyi
Pixel de saf android kullanıp nesinden memnun olmadınız hocam? İphone da kullanırım android de.. Aksine ios tan android e geçince yapamadığım bir şey olmadı? Aksine jb yapmadan yapabildiklerim daha kolay hale geldi.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IFollowYou 7 ay dere.beyi
sen neden bahsediyorsun ya :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guhong01 7 ay dere.beyi
Yıl 2018 hala şu lafı söyleyen cahil kaldı mı ya...
9 senedir hem iOS hem de Android i birlikte kullanıyorum, 6-7 sene öncesi için söylediklerin doğru, ama şuan Android açık ara daha iyi bir sistem. 3 hafta önce son iOS cihazımı sattım ve benim için iOS bitti artık, 5 senedir iOS hiç bir gelişme göstermiyor, Android de 50 mb lık basit bir programla konulabilecek özellikleri utanmadan devrim diye sunuyorlar
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theJuDGe_41 7 ay
Geçtiğimiz sene de John Legend'in yeni şarkısının klibi Pixel 2 ile çekilmişti. O klip çok daha güzel.
Bir gece kulübünde Tinder'da tanışan çiftin evlenme hikayesini anlatıyor
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eric13 7 ay theJuDGe_41
Cok gercekci bir hikaye olmus
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8554 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, akıllı telefon ve
13 etiket daha müzik cep telefonu şarkı venom klip pixel 3 eminem empire state Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Twitter, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan bot hesapları askıya aldı 7 ay AnTuTu, Eylül ayının en iyi 10 Android telefonunu açıkladı 7 ay Uzaydan lazer ile haberleşme mümkün hale geliyor 7 ay Narcos: Mexico'nun ilk uzun fragmanı yayımlandı 7 ay Elon Musk, uygun fiyatlı Model 3'ü tanıttı 7 ay Çentikli tasarıma direnen Samsung, ekrana gömülü ön kamerayı test ediyor 7 ay Lenovo’dan hem büyüklere hem küçüklere akıllı saatler 7 ay Spotify Premium versiyonuna yeni özellikler geldi 7 ay MediaTek Helio P70 daha gelişmiş bir yapay zekâ sunacak 7 ay Kendi kendine dengede durabilen bisiklet 7 ay Skyactiv-X motorla donatılmış yeni Mazda3 geliyor 7 ay 4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu 7 ay ARM tabanlı Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi" 7 ay iPad Pro etkinliği 30 Ekim tarihinde yapılacak 7 ay Call of Duty: Black Ops 4, üç günde 500 milyon dolar kazandırdı 7 ay Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı 7 ay Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu 7 ay Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda 7 ay 2019 model iPhone Max, 3 arka kameraya sahip olabilir 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi Sonraki Helm ile kendi özel eposta sunucunuzu kurun 7 ay Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor 7 ay Facebook, kullanıcıların verilerini çalan hackerlara bir adım daha yaklaştı 7 ay Adobe’nin yeni deneysel araçları içerik üreticilerini sevindirecek 7 ay Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor 7 ay WhatsApp için Tatil Modu ve iki yeni özellik yolda 7 ay Komatsu otonom inşaat araçlarını görücüye çıkardı 7 ay Apple Watch Series 4 kutudan çıkıyor 7 ay Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor 7 ay eBay, Amazon'a dava açtı 7 ay Caviar’dan mekanik saat entegreli lüks iPhone XS modelleri 7 ay Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak 7 ay Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG) 7 ay Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu 7 ay 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil 7 ay Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları 7 ay Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay HTC Exodus'un tasarımını gösteren yeni bir teaser yayınlandı 7 ay Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti 7 ay Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim