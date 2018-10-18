Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi

Google Pixel 3’ün en dikkat çeken özelliklerinden biri de şüphesiz ki etkileyici 12.2 megapiksel arka kamerası. Google cihazdaki kameranın yeteneklerini sergilemek için Jimmy Kimmel Live! isimli talk show programı ile ortak bir çalışma yürüterek, Eminem’in “Venom” şarkısına ağırlıklı olarak Pixel 3 telefonlarla çekilen bir klip hazırladı.

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Sekiz dakika süren video, New York’un ikonik Empire State Binası’nda geçiyor. Klipte birkaç kamera operatörünün gimbal üzerine yerleştirilmiş Pixel 3'lerle çekim yaptıklarını görüyoruz. Muhtemelen Empire State Binası'nın yüksekten çekilen görüntüleri için buna uygun kameralar kullanıldı. Aksi taktirde klip neredeyse tamamen Pixel 3 kullanılarak çekilmiş gibi görünüyor.

Eminem'in Kamikaze albümünde de var

Şarkı, Sony Pictures'ın Venom isimli süper kahraman filmi için Eminem ve Luis Resto tarafından yazıldı. Ayrıca Eminem’in 31 Ağustos'ta dijital müzik platformlarında yayınlanan Kamikaze albümünde yer alıyor. Ruben Fleischer tarafından yönetilen ve başrollerini Tom Hardy, Michelle Williams ve Riz Ahmed'in paylaştığı Venom: Zehirli Öfke filmi şu an vizyonda.

https://www.youtube.com/watch?v=bdCyEBdUSTE