Google Pixel 3'ün kamera uygulaması indirilebilir durumda

Google Kamera uygulamasının APK'sı artık indirilebiliyor. Söz konusu APK dosyası Pixel 3’ün kamera uygulamasını eski Piksel telefonlara taşıyor. Kamera uygulaması yeni özellikler ve güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip.

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Ayrıca kullanıcıların kamera modlarını değiştirmek için soldan sağa kaydırmalarını sağlayan arayüz değişikliği ile birlikte geliyor. Bunu yaparken ‘Diğer’ düğmesine dokunup Fotoğraf Küresi, Ağır Çekim ve AR Çıkartmaları gibi diğer işlevlere erişebilecekler.

RAW desteği ve yeni bir panorama modu ile geliyor

Uygulama artık RAW desteği de sunuyor. Bu seçenek uygulamanın ayarlar menüsünün gelişmiş bölümünde mevcut. Portre modunda daha fazla yüz rötuş seçeneği göze çarpıyor. Son olarak uygulamanın yeni bir panorama modu içerdiğini ekleyelim.

APK dosyasını Android 9 Pie yüklü olması gerekiyor. Uygulamayı cihazınıza yükleme kararının tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu da ekleyelim. Google Kamera uygulamasının buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Çalıştırabilmeniz için telefonunuzdayüklü olması gerekiyor. Uygulamayı cihazınıza yükleme kararının tamamenolduğunu da ekleyelim.

https://www.androidpolice.com/2018/10/09/pixel-3s-google-camera-brings-new-ui-raw-support-new-panorama-mode-apk-download/