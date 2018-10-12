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Google Pixel 3'ün kamera uygulaması indirilebilir durumda

Google tarafından kısa süre önce tanıtılan Pixel 3 serisinin kamera uygulaması artık indirilebiliyor. APK dosyası yayınlanan uygulama güncellenmiş arayüz ve yeni özelliklere sahip.
7 ay
16,5b
1
7
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Kamera uygulamasının APK'sı artık indirilebiliyor. Söz konusu APK dosyası Pixel 3’ün kamera uygulamasını eski Piksel telefonlara taşıyor. Kamera uygulaması yeni özellikler ve güncellenmiş bir kullanıcı arayüzüne sahip.
Ayrıca Bkz. "LG'den yedi kameraya sahip kavisli bir akıllı telefon geliyor"
Ayrıca kullanıcıların kamera modlarını değiştirmek için soldan sağa kaydırmalarını sağlayan arayüz değişikliği ile birlikte geliyor. Bunu yaparken ‘Diğer’ düğmesine dokunup Fotoğraf Küresi, Ağır Çekim ve AR Çıkartmaları gibi diğer işlevlere erişebilecekler.

RAW desteği ve yeni bir panorama modu ile geliyor

Uygulama artık RAW desteği de sunuyor. Bu seçenek uygulamanın ayarlar menüsünün gelişmiş bölümünde mevcut. Portre modunda daha fazla yüz rötuş seçeneği göze çarpıyor. Son olarak uygulamanın yeni bir panorama modu içerdiğini ekleyelim.
Google Kamera uygulamasının APK dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Çalıştırabilmeniz için telefonunuzda Android 9 Pie yüklü olması gerekiyor. Uygulamayı cihazınıza yükleme kararının tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu da ekleyelim.

https://www.androidpolice.com/2018/10/09/pixel-3s-google-camera-brings-new-ui-raw-support-new-panorama-mode-apk-download/ Yorum Yaz
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ozmenakif 7 ay en beğenilen
Okumayın android 9
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smart1978 7 ay

Pixel 2 XL daha basarili olmus artik nasil becerdiyse Google ....
Pixel 3 lerdeki ozellik Pixel 2 ve Pixel ilk jenerasyonlarina da birkac ay icinde gelecekmis .
androidcentral.com/...
EN cok dikkatimi ceken Pixel 2 modellerinde var olan Pixel Visual Core ile daha gelisitirlmis yeni pazarlama adlandirmasi " Night Sight " ta gelecek olmasi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bir diger ozellik ise kablolu kulakliktaki mikrofon ile ses kayit yapma video cekimi esnasinda yani telefondaki dahili mikrofon kapatilmaktadir boylece istenen kisi veya kendimize daha yakindan mikrofonu da uzatmis olabilecegiz :) Sirf bunun icin ozel uygulamalar indirilmektedir artik buna da gerek kalmadi

productforums.google.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

xda-developers.com/...
Gordugum kadariyla stereo kayit ozelligi disinda Pixel 3 lerin ozellikle kamera odakli pek bir artisi da yoktur.
h.265 HEVC kayit ozelligi pekala modlu Google Camera lara gelecektir eski Google Camera surumlerinde bu ayarlar aktiflenebiliyor.
Pixel 3 modellerinde 10 bit fotograf ve video cekim kayit ozelligi de yokmus :/ Onceleri bir ara gelistirme asamasinda anca WCG genis renk gammutu destegi cekilen fotograf ve videolara ilistirilmis ( embedded ) idi sonra ise vazgecilmis nedense ... Islemcisi 4K da 60 FPS destekliyorken anlasilan Pixel Visual Core 2. nesilli herhalde yine Intel uretmis ve 4K 60 FPS verileri isleme iyilestirme kabiliyeti pek kuvvetli degilmis anlasilan :/
Pixel 2 XL sahibi biri olarak Pixel 3 XL pek te kayda deger bariz bir usutnlugu yenilgi genel olarak yok . ELbette ilk defa gececek biri icin gozu kapali tercih edebilir ...
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ToisAndro 7 ay
Android 9 ve 64bit destekli Android işletim sistemi olması lazım. Bazı telefonların işlemcisi 64 bit mesela ama işletim sistemi 32 bit. Buna dikkat edin.
G2 telefonumda şuan 8.1 ile en son Google Camera 3.2.045 sürümünü kullanabiliyorum. 9 yüklesem de aynı sürüm. Çünkü bu sürümden sonra 32 bit desteği bitmiş.
Gm5 plus da 8.0 ile 3.2 sürümü bile çalışmıyor.
Artık anladım ki yeni android sürümlerinin yanında donanımın da önemi büyük. Telefonumda sadece arayüz ve Android sürümü değişiyor. Stock 5.0.2 sürümündeki kamera performansı yok hiç bir romda.
Lineage 14.1 ile biraz düzeltti kamerayı ama nightly sürümden çıkamadı ve 15.1 sürüme geçti.
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smart1978 7 ay
RAW cekim destegi gelmesi en cok sevindigim gelismelerden ve hemen Pixel 2 XL cihazima yukledim.
.DNG uzantisi olarak kayit yapmaktadir.
RAW suana kadar ulastigim en yuksek dosya boyutu 15 MB cekim basi yer kaplamaktadir sanirim 80-90 MB boyutlarina pek ulasilmayacak gerci benim icin pek fark etmez nede olsa 128 GB model .
blog.fotografium.com/...
Herkese tavsiyem RAW olarak kayit edin alisin. Ozellikle onemli anlarinizda arsivlenecek ise . Gelecege hatira kaliteli birakmak zorundayiz ;)
RAW secenegi aslinda .jpeg ile ebraber kayit etmektedir. RAW i Photoshop urunleri ile duzenlemenizi oneririm.
Ayrica surum 6.1 olarak baslayan yeni Google Camera mod edilmeye baslanmistir elbette kisa surede hizla artacaktir cesit cesit :
Eski Google Camera mod lari ve guncel olanlari tek bir cati altinda takip edebilirsiniz iste :
celsoazevedo.com/...
h.265 video kayit suan icin stok uygulamasindna aktiflenmiyor ama Google Camera Mod lardan biliyoruz ki ayarlarindna h.265 aktiflenebiliyor basarili bir sekilde . Yani en buyuk potansiyel ve ozellik yakin zamanda Google Camera Modifiye apk sinde olacaktir once eski surumlerinde oldugu gibi :)
Guzel derleme cok onemli bilgiler bir sayfada derlenmis sadece kamerasi icin degil :
xda-developers.com/...
Android 8.1 eskiyeli aylar olmus haberiniz olsun...
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hopeyoung 7 ay smart1978
Raw ile kayıt etmemizin ne faydası oluyor? Benim G4ün stock kamera yazılımında raw seçeneği mevcut fakat hiç kullanmadım. İşe yararsa kullanalım.
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ozmenakif 7 ay en beğenilen
Okumayın android 9
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