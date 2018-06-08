Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek

Dubai merkezli Emirates Havayolları, first class uçanlara farklı bir uçuş deneyimi yaşatmayı planlıyor. Havayolu şirketi, en yeni Boeing 777-300ER uçaklarının first class kabinindeki yolculara, uçak dışındaki fiber optik kameraların yansıttığı görüntüleri gösteren sanal pencereler sunmaya hazırlanıyor.

Penceresiz uçakların daha hafif olacağını ve daha az yakıt tüketeceğini belirten Emirates, sanal pencereleri uçağın tüm bölümlerine yayma niyetinde. Ayrıca bu girişim uçakları yapısal olarak daha iyi hale getirecek.

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Emirates Başkanı Sir Tim Clark, havayolu şirketinin gelecekte hiç penceresi olmayan uçaklara sahip olmayı hedeflediğini belirtti. Sanal pencerelerin doğal görüntüden daha iyi olduğunu söyleyen Clark, böylelikle pencerelerden kaynaklanan yapısal zafiyetin de ortadan kalkacağını düşünüyor.

Güvenlik endişeleri var

Deneyimli yönetici bu uçakların daha hafif ve daha hızlı olacağını ifade ederek, daha az yakıt tüketeceğini ve daha yükseğe uçabileceğini söyledi. Ancak penceresiz uçaklar hakkında bir takım güvenlik endişeleri var. Bazı güvenlik uzmanları bunun tehlikeli olabileceği görüşünde.

Uçuş görevlilerinin yangın gibi acil durumlarda, kapıları açmadan ve tahliye işlemine başlamadan önce pencerelerden uçağın dışını kontrol etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, bunun yapılabilmesi için güce (enerjiye) gereksinim duyabilecek herhangi bir şeyin, yetkili merciler tarafından onaylanmasının kolay olmayacağını söylüyor. Ayrıca bu tip uçakların çok klostrofobik olabileceği ve yolcuları olumsuz etkileyebileceği de bir başka endişe konusu.

https://www.bbc.com/news/business-44383220