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Emirates'in hedefi penceresiz uçaklar ile hizmet vermek

Emirates Havayolları dışardaki fiber optik kameraların yansıttığı görüntüleri gösteren sanal pencereli uçaklarla yolcu taşımayı planlıyor. Böylece uçaklar daha hafif olacak ve daha az yakıt tüketecek.
11 ay
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havacılık
Onur Seven
Haber Editörü
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Dubai merkezli Emirates Havayolları, first class uçanlara farklı bir uçuş deneyimi yaşatmayı planlıyor. Havayolu şirketi, en yeni Boeing 777-300ER uçaklarının first class kabinindeki yolculara, uçak dışındaki fiber optik kameraların yansıttığı görüntüleri gösteren sanal pencereler sunmaya hazırlanıyor.
Penceresiz uçakların daha hafif olacağını ve daha az yakıt tüketeceğini belirten Emirates, sanal pencereleri uçağın tüm bölümlerine yayma niyetinde. Ayrıca bu girişim uçakları yapısal olarak daha iyi hale getirecek.
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Emirates Başkanı Sir Tim Clark, havayolu şirketinin gelecekte hiç penceresi olmayan uçaklara sahip olmayı hedeflediğini belirtti. Sanal pencerelerin doğal görüntüden daha iyi olduğunu söyleyen Clark, böylelikle pencerelerden kaynaklanan yapısal zafiyetin de ortadan kalkacağını düşünüyor.

Güvenlik endişeleri var

Deneyimli yönetici bu uçakların daha hafif ve daha hızlı olacağını ifade ederek, daha az yakıt tüketeceğini ve daha yükseğe uçabileceğini söyledi. Ancak penceresiz uçaklar hakkında bir takım güvenlik endişeleri var. Bazı güvenlik uzmanları bunun tehlikeli olabileceği görüşünde.
Uçuş görevlilerinin yangın gibi acil durumlarda, kapıları açmadan ve tahliye işlemine başlamadan önce pencerelerden uçağın dışını kontrol etmeleri gerektiğini belirten uzmanlar, bunun yapılabilmesi için güce (enerjiye) gereksinim duyabilecek herhangi bir şeyin, yetkili merciler tarafından onaylanmasının kolay olmayacağını söylüyor. Ayrıca bu tip uçakların çok klostrofobik olabileceği ve yolcuları olumsuz etkileyebileceği de bir başka endişe konusu.

https://www.bbc.com/news/business-44383220 Yorum Yaz
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lapatid 11 ay en beğenilen
cok bas agritan cok klostrofobik bir tasarim
her yerde ekranlar adamin beynini yakar
ucak manzarasi kadar sayili guzel manzara varken iki kurus icin yolcudan su keyfi esirgemeyin
hatta ucak pencereleri daha buyuk yapilamasa bile yolcunun bas hizasina getirilmeli ki boyun fitigi olmadan insan disariyi gorebilsin
cok bas agritan cok klostrofobik bir tasarimher yerde ekranlar adamin beynini yakarucak manzarasi kadar sayili guzel manzara varken iki kurus icin yolcu...
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DARKMORDECAI 9 ay
Çok güzel fakat çok çok zor. Şahsen ben böyle bir uçakta uçmayı çok isterim
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cabriyo 9 ay
pencere kenarı koltuğu sadece kafamı dayayıp uyumak için kullanıyorum.
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k2fg9 10 ay
Ufo görülme durumlarını engellemek için, önceden kaydedilmiş temiz(!) görüntüler verilecek.
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DH Misafiri 11 ay
seçenek olmalı her şey ekran oluyor insanı yoruyor
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arel.gr 11 ay
he ya, uçakta pencereden ateş alan türbin motoru farkedip bi teneke su döküyorsun halloluyor.
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CoreXXX 11 ay
bir arıza meydana gelse elektrik kesilse uçakta yolcular panikten zarar görür. ayrıca tabutta uçmak gibi olmuş zaten uçaktan korkan bi sürü insan var bide bu şekilde daha korkutucu
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The Ace of Spades 9 ay CoreXXX
Eee ? Binmesinler o zaman uçağa ..
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hazarRS 11 ay
Uçan tabut...
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mekjet.com 11 ay
Teknolojinin gelişmesi ile havacılık alanında köklü değişiklikler gündeme sık sık gelmekte.Örneğin otonom uçaklar yakın bir gelecekte hizmete girmeye başlayacaklar.Pilotsuz uçaklar şuan test aşamasındalar ve test sonuçları yüksek oranlarda başarı ile sonuçlanmaktadır.Mek Jet olarak saygılarımızı sunar,herkese güvenli,konforlu uçuşlar dileriz.
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ssbrutality 11 ay
ben korkarım aga
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Hümiyettin 11 ay
Güzel bir düşünce değil. Dayanıklılığı azaltmadan pencereleri büyütebilirlerse o zaman güzel olur.
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