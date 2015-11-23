En gerçekçi robot kedi

Teknolojinin gelişmesiyle uzun yıllardır hayatımızda yer alan oyuncaklar da daha gerçekçi hale geliyor. Bunun en son örneklerinden Hasbro'nun JOY FOR ALL robotu, olabilecek en gerçekçi kedi modellemesi ile karşımıza çıkıyor.

Her yaştan insana hitap eden robot kedi JOY FOR ALL, boyutları ve görünüşü itibariyle uzaktan gerçek zannedilebilecek bir seçenek oluşturuyor. Gücünü dört adet pilden alan robot kedi, dahili sensörleriyle el hareketlerini algılayabiliyor ve böylece farklı tepkilerde bulunabiliyor, gözlerini hareket ettirebiliyor ya da belirlenen özel bölgelerinin sevilmesiyle ses çıkartabiliyor.

Gerçek kedi hissiyatını arttıran tüylü kaplamasıyla evinde kedi beslemek isteyen ancak sürekli olarak çalışmak ve seyahat etmek zorunda kalanları memnun edecek gibi görünen JOY FOR ALL, üç farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. Robot bir kediye sahip olmanın maliyeti ise tam 100$ seviyesinde.

Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://joyforall.hasbro.com/en-us/companion-pets