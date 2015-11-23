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En gerçekçi robot kedi

Doğanın en sevimlileri arasında yer alan kediler, birçok insanın evinde beslemek istediği ancak şartlar uygun olmadığı için uzaktan seyrettiği canlılar. Çözüm is robot kedi JOY FOR ALL.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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En gerçekçi robot kedi

Teknolojinin gelişmesiyle uzun yıllardır hayatımızda yer alan oyuncaklar da daha gerçekçi hale geliyor. Bunun en son örneklerinden Hasbro'nun JOY FOR ALL robotu, olabilecek en gerçekçi kedi modellemesi ile karşımıza çıkıyor.
Her yaştan insana hitap eden robot kedi JOY FOR ALL, boyutları ve görünüşü itibariyle uzaktan gerçek zannedilebilecek bir seçenek oluşturuyor. Gücünü dört adet pilden alan robot kedi, dahili sensörleriyle el hareketlerini algılayabiliyor ve böylece farklı tepkilerde bulunabiliyor, gözlerini hareket ettirebiliyor ya da belirlenen özel bölgelerinin sevilmesiyle ses çıkartabiliyor.
Gerçek kedi hissiyatını arttıran tüylü kaplamasıyla evinde kedi beslemek isteyen ancak sürekli olarak çalışmak ve seyahat etmek zorunda kalanları memnun edecek gibi görünen JOY FOR ALL, üç farklı renk seçeneğiyle elde edilebiliyor. Robot bir kediye sahip olmanın maliyeti ise tam 100$ seviyesinde.
Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://joyforall.hasbro.com/en-us/companion-pets Yorum Yaz
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bellair 4 yıl
icat
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Manchester United 4 yıl
Kedi dediğin kışın sobanın yanında uyurken mırıl mırıl ses çıkartacak. Bu ne böyle.
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Kartal Göz 4 yıl
Sürekli çalışıp da vakit bulamayanlar için denmiş. Ancak bir insan bu oyuncakla kendini bile kandıramaz. Tamam robot teknolojisi gelişiyor iyi güzel hoş da bu oyuncak, gerçek bir kedinin patisindeki tırnağı bile olamaz. Bu ancak bir peluş oyuncağın alternatifi olabilir.
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Doom II 4 yıl
tırmalamayan kedi mi olurmuş.
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Patren 4 yıl
gercek kedi alin 3 aylik masrafi daha ucuza gelir
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esmerbuyucu 4 yıl
Ben evde yürümeyen kediyi napayım.
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aycibin 4 yıl
çok bi geçekçiymiş hakkaten :)
100$'a bu kadar tabi
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nightdrive 4 yıl
Aklıma yapay zekadaki robot ayicik geldi
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Ragnarok. 4 yıl
Satanist kardeşlerimiz için faydalı
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