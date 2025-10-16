Microsoft Edge'de kritik açık: Bir özelliğe kısıtlama geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Edge tarayıcısında Internet Explorer Moduna erişimi kısıtlamaya hazırlanıyor. Araştırmalara göre IE modunun geriye dönük uyumluluk özelliği, birden fazla tehlike içeriyor. Yeni politika kapsamında bu özellik, yalnızca yönetilen kurumsal cihazlarda aktif olarak kullanılabilecek.

Microsoft Edge'de IE Modu alarmı

Kısıtlama kararı, tahmin edilebildiği gibi güvenlik açıkları nedeniyle alındı. Şirketin Browser Vulnerability Research (BVR) ekibinin raporuna göre saldırganlar, IE Modu'nun geriye dönük uyumluluk için kullanılan eski bileşenlerinden yararlanarak modern güvenlik korumalarını aşmayı başardı. Olayın temelinde, Internet Explorer döneminden kalan Chakra adlı eski JavaScript motorundaki sıfır gün (zero-day) güvenlik açıkları yer alıyor.

Bu nedenle Microsoft, kurumsal güvenliği artırmak amacıyla Edge tarayıcısında Internet Explorer (IE) Moduna erişimi sınırlıyor. 2026 itibarıyla IE Modu yalnızca yönetilen cihazlarda, yani bir kuruluşun merkezi yönetimi altındaki sistemlerde kullanılabilecek.

Kaçıranlar için IE Modu, eski şirket içi uygulamaları veya ActiveX bileşenlerini desteklemek için geliştirilmişti. Ancak Microsoft, bu özelliğin güvenlik riskleri ve tarayıcı bütünlüğü üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kapsamı daraltıyor. Yeni politika, özellikle küçük işletmeler veya IT yönetimi olmayan kurumlar için zorluk yaratabilir.

Microsoft'un açıklamasına göre IE Modu, yalnızca Microsoft 365 yönetim portalı veya Active Directory üzerinden kayıtlı cihazlarda çalışmaya devam edecek. Böylece yöneticiler, hangi kullanıcıların IE tabanlı içeriklere erişebileceğini kontrol edebilecek. Şirket ayrıca, eski uygulamaların modern web teknolojilerine taşınması için yeni araçlar sunmayı planlıyor.

