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En iyi Fortnite oyuncularına Galaxy Note 9 hediyesi

Ünlü Fortnite oyuncuları Ninja, HarryKane, Ali-A ve SSSniperwolf; Samsung tarafından özel bir kutu ile ödüllendirildi. Kutunun içerisinden ise Galaxy Note 9 çıkıyor.
7 ay
5,5b
1
8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Epic Games ile önemli bir ortaklık yapan Samsung, Fortnite oyununu Android dünyasına ilk kez kendi cihazları üzerinde sokmuştu. Sonrasında ise ünlü yayıncı Ninja ile oynama fırsatı sunmuştu. Samsung’un oyunculara sürprizi bitmiyor. Şimdi de Galaxy Note 9 hediyesi gündemde.

En iyi hediye

Samsung en iyi Fortnite oyuncularını özel bir Supply Drop ile ödüllendirmeye karar vermiş. Özel bir tasarım ile hazırlanan kutu içerisinden Fortnite Galaxy kostümünün afişi, gözlükleri ve şapkası ile birlikte Galaxy Note 9 modeli çıkıyor. Oyuncular Ninja, HarryKane, Ali-A ve SSSniperwolf şeklinde sıralanıyor.

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Destek kutuları kapılarına kadar gelen oyuncular kutu açılışı yaparken sonrasında Galaxy Note 9 modeli ile Fortnite oynamanın ne kadar akıcı ve avantajlı olduğunu anlatıyor. Samsung daha sonra tüm bu içerikleri bir araya getirerek yeni bir Galaxy Note 9 reklam filmi hazırlamış.

İlk kez Galaxy Note 9 lansmanında tanıtıldığı için Fortnite oyunu bu modele özel bazı optimizasyonlar içeriyor. Yapılan testlerde akıcılık ve fazla ısınmama konusunda Galaxy Note 8 veya iPhone 8 modellerinden bir tık daha iyi olduğu ortaya konmuştu. Samsung’un Fortnite için kampanyalara devam edeceği ifade ediliyor.

 

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caneycaney 7 ay en beğenilen
pff reklam reklam reklam
baydım
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ladomfc61 7 ay
Zaten o kadar ihtiyaçları vardı ki
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Ekrem71.5 7 ay
Ekranın yanabileciğini bile bile nasıl alıyor insanlar ? Hemde o fiyata hayret...
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V4LKyR 7 ay
O değil de, şu SSSniperwolf baya kaliteliymiş he.
instagram.com/...
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dr20mouse 7 ay
Gerçekten ihtiyaci olana versinler.
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rtsbora 7 ay
Kesin iphone kullanıyorlardır.
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sniko1 7 ay
Harry Kane Fortnite oyuncusu muymuş
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esmerbuyucu 7 ay
Çok hayırsever bir şirket 😂
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caneycaney 7 ay en beğenilen
pff reklam reklam reklam
baydım
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ladomfc61 7 ay
Zaten o kadar ihtiyaçları vardı ki
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