Nubia Z60 Ultra yakında geliyor: Telefonun özellikleri neler?

Nubia Z60 Ultra'nın beklenen özellikleri
Tasarım olarak köşeli hatlara sahip olan Nubia Z60 Ultra beşinci nesil ekran altına gömülü kamera sistemiyle geliyor. Böylelikle gerçek anlamda tam ekran deneyimi yaşamak mümkün oluyor. 6.8 inç büyüklüğündeki OLED ekran 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.
IP68 su ve toza dayanıklık sertifasına da sahip olacak telefon Android 14 temelli MyOS işletim sistemiyle gelecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.