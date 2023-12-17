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    Anlık Bildirim

    Nubia Z60 Ultra yakında geliyor: Telefonun özellikleri neler?

    Ekran altı kamerası ve sıradışı kamera dizilimiyle Nubia Z60 Ultra, 19 Aralık tarihinde tanıtılacak. Global pazarlara da gelecek olan telefonun özellikleri neler?
    Nubia Z60 Ultra yakında geliyor: Telefonun özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    Nubia, genellikle Çin'de faaliyet gösteren bir marka olsa da bazı ürünlerini küresel pazara da sunuyor. Nubia Z60 Ultra da bu ürünlerinden biri. Telefon, 19 Aralık'da tanıtılarak global olarak piyasaya sürülecek.

    Nubia Z60 Ultra'nın beklenen özellikleri

    Tasarım olarak köşeli hatlara sahip olan Nubia Z60 Ultra beşinci nesil ekran altına gömülü kamera sistemiyle geliyor. Böylelikle gerçek anlamda tam ekran deneyimi yaşamak mümkün oluyor. 6.8 inç büyüklüğündeki OLED ekran 1.5K çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

    Nubia Z60 Ultra yakında geliyor: Telefonun özellikleri neler?
    Snapdragon 8 Gen 3'den gücünü alacak olan telefon, 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolamaya kadar seçenekler ile gelecek. Batarya tarafında yeni silikon karbon anoda sahip, enerji yoğunluğu daha yüksek 6000mAh kapasiteli pile sahip olacak. Bataryanın şarj hızı ise 80 Watt.
    Nubia Z60 Ultra yakında geliyor: Telefonun özellikleri neler?
    Nubia Z60 Ultra alışılmışın dışında kamera tasarımına sahip. Tek bir adada kamera sensörlerini toplamak yerine her sensör ayrı olarak yerleştirilmiş. Telefonun ana kamerası OIS destekli 50 megapisel çözünürlüklü bir sensör ile geliyor. Bunun yanında OmniVision OV64B 64 MP periskop kamera ve 50 MP ultra geniş kamera yer alıyor. Periskop kamera ile 3x zum yapabilmek mümkün. Önde ise 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına yer verilmiş.

    IP68 su ve toza dayanıklık sertifasına da sahip olacak telefon Android 14 temelli MyOS işletim sistemiyle gelecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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