En kötü filmlere ödülleri dağıtıldı

Sinema'da yılın en iyilerine verilen Oscar ödüllerinin dağıtılmasıyla birlikte bu organizasyona karşıtlığı ile bilinen Altın Ahududu ödülleri de sahiplerini buldu. Sinemada dünyasında adını sıkça duyduğumuz iki büyük film de ödül alanlar arasındaydı.

Grinin Elli Tonu ve Fantastik Dörtlü yılın en kötü filmi ödülünü paylaştılar. Otoriteler hangisinin daha kötü olduğuna karar verememişler gibi görünüyor. Fantastik Dörtlü, "en kötü yeniden yapım/kopya/devam filmi ve yönetmen ödüllerini alırken Grinin Elli Tonu ise en kötü erkek oyuncu, en kötü kadın oyuncu ve en kötü senaryo dallarında ödüle layık görüldü.

Grinin Elli Tonu'nun yapımcısı Universal Studios'un 40 milyon dolar bütçeyle çekilen filmden 570 milyon dolar hasılat elde ettiğini belirtelim. Yani film her ne kadar büyük eleştirilere maruz kalsa da yapımcısını bir hayli memnun etti. İzleyicilerin kitabın ve popüler kültürün yönlendirmesiyle bu filme yoğun ilgi gösterdiği düşünülüyor.

http://www.tweaktown.com/news/50732/worst-films-honoured-fifty-shades-fantastic-4-sweep-razzies/index.html