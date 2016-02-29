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En kötü filmlere ödülleri dağıtıldı

Yılın en kötü film ve oyuncularının seçildiği Altın Ahududu ödülleri sahibini buldu. Listede popüler olan Grinin Elli Tonu gibi filmleri de görme şansı! yakalıyoruz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,3b
1
19
Sinema ve Dizi
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Sinema'da yılın en iyilerine verilen Oscar ödüllerinin dağıtılmasıyla birlikte bu organizasyona karşıtlığı ile bilinen Altın Ahududu ödülleri de sahiplerini buldu. Sinemada dünyasında adını sıkça duyduğumuz iki büyük film de ödül alanlar arasındaydı.
Grinin Elli Tonu ve Fantastik Dörtlü yılın en kötü filmi ödülünü paylaştılar. Otoriteler hangisinin daha kötü olduğuna karar verememişler gibi görünüyor. Fantastik Dörtlü, "en kötü yeniden yapım/kopya/devam filmi ve yönetmen ödüllerini alırken Grinin Elli Tonu ise en kötü erkek oyuncu, en kötü kadın oyuncu ve en kötü senaryo dallarında ödüle layık görüldü.
Grinin Elli Tonu'nun yapımcısı Universal Studios'un 40 milyon dolar bütçeyle çekilen filmden 570 milyon dolar hasılat elde ettiğini belirtelim. Yani film her ne kadar büyük eleştirilere maruz kalsa da yapımcısını bir hayli memnun etti. İzleyicilerin kitabın ve popüler kültürün yönlendirmesiyle bu filme yoğun ilgi gösterdiği düşünülüyor.

http://www.tweaktown.com/news/50732/worst-films-honoured-fifty-shades-fantastic-4-sweep-razzies/index.html Yorum Yaz
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crazy585858 3 yıl en beğenilen myhotyro
myhotyro
Sitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?

her konuya aynı mesaji atmak zorundamisin ? ebenhaber.com
myhotyroSitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?her konuya aynı mesaji atmak zorundamisin ? ebenhaber.co...
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X kare 3 yıl
Bizim türk filmlerine vermeleri lazım.
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sendemail 3 yıl
Ben de " Pantone 219u Döt " diye kitap yazıp parayı bulayım bari...
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myhotyro 3 yıl
crazy585858
myhotyro
crazy585858
myhotyroSitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?
her konuya aynı mesaji atmak zorundamisin ? ebenhaber.com
Her konuya bırakmadım, alakasız iki oskar konusuna bıraktım. Neden zoruna gitti, magazin okumak için girebileceğin birçok site var. Yok ben buradan okicam diyorsan hadise, ebru şallı vs haberleride yapsınlar senin için.
magazin haberi sevmem bunlarında magazinle alakası yok saçmalamayı bırak kardeşim

Evet evet haklısın, magazinle alakası yok, teknoloji haberi bunlar, saçmalamışım şimdi fark ettim. Sağol kardeğim, sen olmasan teknoloji ne demek bilemicektim. Allah razı olsun senden.
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Master_Evil 3 yıl
grinin 50 tonu, beş para etmez film ve reklam başarısı örneği
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OverClocK1ng 3 yıl
Fantastik Dörtlü'yü belki bu sefer iyi yaparlar diye ümit ettim. Yok arkadaş. Daha da rezaletti...
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alito 3 yıl
Fantastik Dörtlü gerçekten rezil bir filmdi. Grinin Elli Tonu çok kötü bir film olmasına rağmen neden bu kadar izlendi sorusunun cevabını herkes biliyordur sanırım.
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myhotyro 3 yıl
crazy585858
myhotyroSitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?
her konuya aynı mesaji atmak zorundamisin ? ebenhaber.com

Her konuya bırakmadım, alakasız iki oskar konusuna bıraktım. Neden zoruna gitti, magazin okumak için girebileceğin birçok site var. Yok ben buradan okicam diyorsan hadise, ebru şallı vs haberleride yapsınlar senin için.
1 Yanıt Yanıtla
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crazy585858 3 yıl myhotyro
myhotyro
crazy585858
Orijinalden alıntı: myhotyroSitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?
her konuya aynı mesaji atmak zorundamisin ? ebenhaber.com

Her konuya bırakmadım, alakasız iki oskar konusuna bıraktım. Neden zoruna gitti, magazin okumak için girebileceğin birçok site var. Yok ben buradan okicam diyorsan hadise, ebru şallı vs haberleride yapsınlar senin için.

magazin haberi sevmem bunlarında magazinle alakası yok saçmalamayı bırak kardeşim
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neo01470 3 yıl
Osman pazarlama direk 1. olmalı
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Festen 3 yıl
Daha önce en kötü film bütçesinin 13,5 katı kâr etmedi. Konu bakımından bunu ne Sharon Stone nede Demi Moore başarabildi.

Bu film 14 Şubatta çıkıyor. Kitabı en çok satanlar arasına giriyor.

Bütçe: $40,000,000 / Hasılat: $570,489,358


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Symbianist 3 yıl neo01470
neo01470
Osman pazarlama direk 1. olmalı

Grinin Elli Tonu'na göre Osman Pazarlama oskarlık sayılır.
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AL3ATROS 3 yıl
Fantastik dörtlü ye bence Ahududu bile çok .
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X kare 3 yıl
Bizim türk filmlerine vermeleri lazım.
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myhotyro 3 yıl
Sitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?
1 Yanıt Yanıtla +2
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crazy585858 3 yıl myhotyro
myhotyro
Sitenin adı donanimhaber.com muydu? yoksa magazinhaber.com mu?

her konuya aynı mesaji atmak zorundamisin ? ebenhaber.com
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alperenxx 3 yıl
Fantastik dörtlü cidden berbat bir filmdi.
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