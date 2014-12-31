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Energizer akıllı telefonları geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
469
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Energizer akıllı telefonları geliyor

Uzun yıllardır adını pil ürünleri ve çeşitli enerji kaynakları ile duyduğumuz Energizer, 2015 yılı itibariyle yepyeni bir alana girmeye hazırlanıyor ki o da akıllı telefon pazarı. Firma üretici ortağı ile birlikte kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar piyasaya sürecek.

CES 2015 fuarında boy gösterecek olan Energizer; Casio ve Caterpillar gibi markaların yolundan gidiyor. Firma akıllı telefon üretimi yapan DDM firması ile ortaklık yaptı ve tasarımı kendisine üretimi DDM'e ait cihazlar ortaya koyacak. 

İsminin hakkını vermek isteyen Energizer uzun kullanım süreleri sunan akıllı telefonlar üreteceğini belirtiyor. Şimdilik bunu nasıl sağlayacak ve bu sürelerin sınırı nedir bilmiyoruz. Modeller ayrıca suya, toza ve düşmelere karşı da dayanıklı olacak. Bu bakımdan cihazın biraz daha dış mekan sporlarını seven tüketicilere hitap edeceği tahmin ediliyor.  

http://www.ubergizmo.com/2014/12/energizer-branded-smartphones-to-debut-at-ces-2015/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Olgi 4 yıl
Made in usa energizer tek kullanimlik pil almistim hem kullanim suresi hem de kalite acisindan cok basariliydi. Bu telefon ozellikle pil konusunda yuzleri guldururse alinir.
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myanemicnick 4 yıl
Alcatel in pille çalışan modeline energizer pil takardık;kantinde bi o satılıyordu:)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Afyonteam 4 yıl
Teli nasil olacak bakalım kendi sektöründe cok iyi tr de pek bilinmiyor ama avrupada 1 numara duracel den fln cok cok iyi
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clopin 4 yıl
Kalem pille calisir bu çôp
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fthkn 4 yıl
20 dakikada şarj olup bir hafta dayanan pil icat edilmişti. Kim bilir kim satın aldı patentini ve ne zaman saklıyorlar bu icadı.
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myanemicnick 4 yıl
GH688 geldi aklıma
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Elsa 4 yıl
Otterbox ile birisinin kafasina gelse yarılır herhalde
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Public_Enemy 4 yıl
sıra varta'da mı duracell'de mi acaba
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307kd 4 yıl
Telefon üreteceklerine telefon bataryası üretsinler daha uzun giden. Herkes kendi işini yapsın. Android çıktı çıkalı Windows Phone da ona ayak uydurdu uyduralı karşıdaki bakkal da yanındaki kuruyemişçi de kendi markası ile telefon çıkarır oldu. Piyasada birbirinin tamamen aynısı binlerce marka... energizer batarya yapsın koysun marketlere her markaya her modele, daha uzun dayanan bataryalar yapsın. enerjisini kendi işine harcasın...
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darkest earth 4 yıl
Drop testi özellik olarak göstermek?
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XQS 4 yıl
Alinir abi kirilan telefonlardan biktim artik detaylari bekliyorum bakalim
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eAkman 4 yıl
Energizer? Aha pili bitmeyen telefon yapacaklar :D
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