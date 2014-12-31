Energizer akıllı telefonları geliyor





Uzun yıllardır adını pil ürünleri ve çeşitli enerji kaynakları ile duyduğumuz Energizer, 2015 yılı itibariyle yepyeni bir alana girmeye hazırlanıyor ki o da akıllı telefon pazarı. Firma üretici ortağı ile birlikte kendi markasını taşıyan akıllı telefonlar piyasaya sürecek.





CES 2015 fuarında boy gösterecek olan Energizer; Casio ve Caterpillar gibi markaların yolundan gidiyor. Firma akıllı telefon üretimi yapan DDM firması ile ortaklık yaptı ve tasarımı kendisine üretimi DDM'e ait cihazlar ortaya koyacak.





İsminin hakkını vermek isteyen Energizer uzun kullanım süreleri sunan akıllı telefonlar üreteceğini belirtiyor. Şimdilik bunu nasıl sağlayacak ve bu sürelerin sınırı nedir bilmiyoruz. Modeller ayrıca suya, toza ve düşmelere karşı da dayanıklı olacak. Bu bakımdan cihazın biraz daha dış mekan sporlarını seven tüketicilere hitap edeceği tahmin ediliyor.

http://www.ubergizmo.com/2014/12/energizer-branded-smartphones-to-debut-at-ces-2015/?utm_source=mobilerepublic