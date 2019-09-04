Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu

Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi Enermax, asimetrik tasarımlı kule tipi soğutucusuyla görsel açıdan bir hayli iddialı. Ayrıca kendine has patentli tasarımlarıyla da yüksek performans vadeden soğutucu uyumluluk açıdan da geniş bir yelpaze sunuyor.

ASUS Aura, ASRock Polychrome, GIGABYTE RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync’le uyumlu çalışan RGB ledleriyle kasanızı aydınlatacak soğutucu ayrıca sadece PWM güç kablosu bağlandığı takdirde de herhangi bir yazılım ya da donanım gerektirmeksizin gök kuşağı renklerine bürünüyor. Ayrıca 120 mm genişliğindeki fan 500-1600 RPM aralığında çalışırken 23.81-71.32 CFM havayı 3.07 mm H2O basınçla itebiliyor. Ses konusunda 14 dB’den 24 dB’a kadar gürültü seviyesi ölçülmüş.

AMD tarafında AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/ FM2+/FM2/FM1 soket işlemcileriyle, mavi ekibinse LGA2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 soketleriyle uyumluluk gösteriyor. Son olarak Enermax ETS-T50 AXE ARGB önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.

https://www.techpowerup.com/258868/enermax-introduces-a-new-ets-t50-axe-argb-cpu-cooler-variant

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Fanla birlikte 860 gram ağırlığa ulaşan soğutucu 6 mm kalınlığında 5 adet bakır ısı borusundan aldığı ısıyı 135.2(L) x 65(W) x 160(H) mm ölçülerindeki soğutucu bloğa iletiyor.üstesinden gelebilen ETS-T50 AXE ARGB’de,tasarımları sayesinde daha yüksek bir soğutma performansı elde edilebilmiş.