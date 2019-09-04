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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu

Güç kaynağı üreticisi Enermax RGB aydınlatmalı yeni soğutucusuyla soğutucunun dizaynına önem verenleri hedef alıyor.
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Soğutucular / Fanlar
Metehan Göktaş
Yazar
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Tayvanlı bilgisayar bileşenleri üreticisi Enermax, asimetrik tasarımlı kule tipi soğutucusuyla görsel açıdan bir hayli iddialı. Ayrıca kendine has patentli tasarımlarıyla da yüksek performans vadeden soğutucu uyumluluk açıdan da geniş bir yelpaze sunuyor.

ASUS Aura, ASRock Polychrome, GIGABYTE RGB Fusion ve MSI Mystic Light Sync’le uyumlu çalışan RGB ledleriyle kasanızı aydınlatacak soğutucu ayrıca sadece PWM güç kablosu bağlandığı takdirde de herhangi bir yazılım ya da donanım gerektirmeksizin gök kuşağı renklerine bürünüyor. Ayrıca 120 mm genişliğindeki fan 500-1600 RPM aralığında çalışırken 23.81-71.32 CFM havayı 3.07 mm H2O basınçla itebiliyor. Ses konusunda 14 dB’den 24 dB’a kadar gürültü seviyesi ölçülmüş.

Fanla birlikte 860 gram ağırlığa ulaşan soğutucu 6 mm kalınlığında 5 adet bakır ısı borusundan aldığı ısıyı 135.2(L) x 65(W) x 160(H) mm ölçülerindeki soğutucu bloğa iletiyor. 230 watt ve üzeri TDP’nin üstesinden gelebilen ETS-T50 AXE ARGB’de, Enermax’ın patentli Pressure Differential Flow, Vortex Generation Flow ve Vacuum Effect tasarımları sayesinde daha yüksek bir soğutma performansı elde edilebilmiş.
Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu
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AMD tarafında AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/ FM2+/FM2/FM1 soket işlemcileriyle, mavi ekibinse LGA2066/2011-3/2011/1366/1156/1155/1151/1150 soketleriyle uyumluluk gösteriyor. Son olarak Enermax ETS-T50 AXE ARGB önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alacak.


https://www.techpowerup.com/258868/enermax-introduces-a-new-ets-t50-axe-argb-cpu-cooler-variant Yorum Yaz
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alihakki 1 gün en beğenilen sreylare
O tuvalet ışıklandırmasını görünce, konuda pc rgb olunca aklıma direk bu geldi :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şaka bir yana, RGB ciddi şekilde gözü yorar, odaklanmanın içine eder, Heleki nörolojik problemi olan veya yatkınlığı olabilecek insanlar üzerinde etkisini düşünemiyorum.
Ciddi manada rgb'yi gözünün içine soka soka kullananlar varmı merak ediyorum.
O tuvalet ışıklandırmasını görünce, konuda pc rgb olunca aklıma direk bu geldi :D [resim] Şaka bir yana, RGB ciddi şekild...
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sreylare 1 gün
Rengarenk ışıklarıyla kullanacağım tek envanter sensörlü klozet aydınlatması olacak, o da sık kullanılmayacak. https://www.hepsiburada.com/wildlebend-sensorlu-8-renk-klozet-isigi-pm-HB000006IVFT
1 Yanıt Yanıtla +1
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alihakki 1 gün sreylare
O tuvalet ışıklandırmasını görünce, konuda pc rgb olunca aklıma direk bu geldi :D
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Şaka bir yana, RGB ciddi şekilde gözü yorar, odaklanmanın içine eder, Heleki nörolojik problemi olan veya yatkınlığı olabilecek insanlar üzerinde etkisini düşünemiyorum.
Ciddi manada rgb'yi gözünün içine soka soka kullananlar varmı merak ediyorum.
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