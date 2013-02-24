Enermax, Triathlor FC serisi güç kaynaklarına 550W ve 650W seçeneği ekledi

Tayvan merkezli bilgisayar bileşeni üreticisi Enermax, Modu82+ serisi güç kaynaklarının yeni varisi olarak gösterilen Triathlor FC'ye 550W ve 650W kapasite seçenekleri eklediğini açıkladı. 80+ Bronze sertifikası alan Triathlor FC, bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %84 ile %88 arasında değişen oranlarda enerji verimliliği iddiası taşıyor.



''Intel ATX12V v2.3'' ve ''Energy Star 5.0'' standartlarını karşılayan Triathlor FC, Japon üretimi, yüksek kaliteli kapasitörlerle ve 120 mm çapında ısı kontrollü bir fanla (T.B. Silence) donatılmış durumda. Enermax'in patentli Twister mil yatağı teknolojisine sahip olan bu fan, sessiz çalışmanın yanı sıra 100.000 saati aşkın çalışma ömrü vadediyor. Ayrıca fan kanatlarının yapısında yarasa kanatlarından ilham alınmış ve böylece fanın oluşturduğu hava akımı %20 civarında arttırılmış.



Triathlor FC'de, çift kanal +12V rail tasarımının kullanıldığı ifade ediliyor. 550W'lık model +12V kanallarından toplamda 45 A / 540W çıkış sunarken; 650W'lık model +12V kanallarından toplamda 54A / 648W çıkışa olanak tanıyor. Güç kaynaklarının kablo yapısı ise modüler. Bu sayede sadece ihtiyaç duyduğunuz kabloları kullanarak bilgisayar kasası içindeki hava sirkülasyonuna olumlu katkıda bulunabiliyorsunuz. 550W'lık ve 650W'lık modellerle gelen başlıca kablolar ve kabloların sayıları şu şekilde;



550W



1 adet 24-pin ATX12V güç konnektörü (55 cm)

1 adet 4+4-pin CPU güç konnektörü (60 cm)

3 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü

6 adet SATA güç konnektörü

5 adet 4-pin Molex güç konnektörü

1 adet FDD güç konnektörü

650W

1 adet 24-pin ATX12V güç konnektörü (55 cm)

1 adet 4+4-pin CPU güç konnektörü (60 cm)

4 adet 6+2 pin PCI-E güç konnektörü

9 adet SATA güç konnektörü

5 adet 4-pin Molex güç konnektörü

1 adet FDD güç konnektörü

650W'lık modelle SLI veya Crossfire konfigürasyonu oluşturmak mümkün. Düşük voltaj, yüksek voltaj, aşırı akım ve kısa devre gibi problemlere karşı koruma altına alınan Triathlor FC serisinin fiyatlarına dair herhangi bir bilgi verilmemiş.







http://www.enermax.co.uk/triathlor-fc.html