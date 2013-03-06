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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax'ten 80+ Platinum sertifikalı ve 650W kapasiteli fansız güç kaynağı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
1
32
Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Enermax'ten 80+ Platinum sertifikalı ve 650W kapasiteli fansız güç kaynağı
Dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden Enermax, ürün gamındaki ilk fansız güç kaynağını CeBIT 2013 fuarında sergiledi. Fansız güç kaynağı ile sessizlik faktörüne önem veren bilgisayar kullanıcıları hedef alınıyor.

Enermax'in 650 watt kapasiteli yeni güç kaynağında gözümüze çarpan iki önemli detay söz konusu. Birincisi 80+ Platinum sertifikası, ikincisi ise tam modüler yapı. 80+ Platinum sertifikasına layık görülen güç kaynağı, bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %94'lere varan oranlarda enerji verimliliği sunuyor. Enerji verimliliğinin yüksek olmasının, uzun vadede elektrik faturalarınıza olumlu yönde yansıdığı belirtiliyor. Tam modüler yapı sayesinde ise ihtiyaç duymadığınız kabloları kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da bilgisayar kasası içindeki hava akımına olumlu katkı sağlıyor.
Düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre ve aşırı yük gibi problemlere karşı koruma altına alınması beklenen güç kaynağında gördüğümüz kadarıyla 4 adet 6+2 pin PCI Express güç konnektörü bulunuyor. Bir diğer deyişle çift ekran kartlı (SLI / CrossFire) sistem kurmak mümkün.
Enermax'ten 80+ Platinum sertifikalı ve 650W kapasiteli fansız güç kaynağı
Enermax'ten 80+ Platinum sertifikalı ve 650W kapasiteli fansız güç kaynağı

http://lab501.ro/stiri/cebit-2013-enermax-arata-o-sursa-80plus-platinum-de-650w Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
Selamlar Arkadaşlar bu ürün Türkiyede nerede satılıyor bilen varmı link ekleye bilirmi
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dogu03 5 yıl
Başka 650 W 750 w arası FANSIZ güç kaynağı tavsiye edebilecek varmı tabi TR satılan teşekkürler eğer yoksa SEASONIC SEA-X-750 750W ,80+ Plus Gold hakkında ne dersiniz sessizmidir sizce teknobiyotik.com/...
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saintroyo 5 yıl dogu03
o seasonic ten kullanıyorum.. bi ara kendi yaptığım farklı dizaynda bi kasa kullanmıştım ve psu nun fan kısmı dışarıya baktığı için göz önündeydi.. o zaman farketmiştim fanının normalde dönmediğini.. fan, bilgisayar yük altına girmediği sürece çalışmıyor.. 10 numara psudur.. fakat fiyatı gerçekten yüksek geldi gözüme.. dolar da fırlamışken beklenebilir ya da başka ürünlere kayılabilir.. bu söylediklerim elbette ürünü kötülediğim olarak algılanmamalı, seasonic benim için psu denince akla gelen ilk markadır..
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dogu03 5 yıl
Bu ürünün Türkiyede satıldığı bir yer yokmu şimdi eğer bilen arkadaşlar varsa lütfen linklesin
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seven44 5 yıl
umarım yeni ürünleri de tr pazarına giriş yapar artık.
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denizlirfann 5 yıl
Merhaba,

Türkiye'de şu anda, Enermax ürünü olarak sadece NAXN serisi güç kaynakları bulunmaktadır.
NAXN serisi güç kaynaklarını Gold Bilgisayar, Hepsiburada.com gibi mağazalarda bulabilirsiniz.

Enermax'in bu fansız güç kaynağı, tanıtımı CEBIT 2013 ve Computex 2013 fuarlarında yapılmasına rağmen henüz piyasaya sürülmemiştir. 2014 Nisan-Mayıs ayı gibi üretime başlanacaktır.

Enermax'in yeni model güç kaynakları, kasaları, fanları, işlemci soğutucuları, su soğutma sistemleri, laptop soğutucuları en yeni ve farklı modelleri ile en kısa süre içerisinde tekrar Türkiye'ye giriş yapacaktır.

Teşekkürler.
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denizlirfann 5 yıl
Merhaba,

Türkiye'de şu anda, Enermax ürünü olarak sadece NAXN serisi güç kaynakları bulunmaktadır.
NAXN serisi güç kaynaklarını Gold Bilgisayar, Hepsiburada.com gibi mağazalarda bulabilirsiniz.

Enermax'in bu fansız güç kaynağı, tanıtımı CEBIT 2013 ve Computex 2013 fuarlarında yapılmasına rağmen henüz piyasaya sürülmemiştir. 2014 Nisan-Mayıs ayı gibi üretime başlanacaktır.

Enermax'in yeni model güç kaynakları, kasaları, fanları, işlemci soğutucuları, su soğutma sistemleri, laptop soğutucuları en yeni ve farklı modelleri ile en kısa süre içerisinde tekrar Türkiye'ye giriş yapacaktır.

Teşekkürler.
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brev 6 yıl
Merakla bekliyorum bu ürünü.Fiyatı mantıklı olursa sessiz ve güçlü pc isteyenler için biçilmiş kaftan.
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saintroyo 6 yıl
fiyatı gold 1250 w psular kadar olur sanırım..
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cengizhan72 6 yıl
Malzeme kalitesi ve dış tasarım çok tatmin edici duruyor.
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LEON-X 6 yıl
Uzun süredir Enermax'tan ses çıkmıyordu, umarım yeni ürünleri de TR pazarına giriş yapar artık...
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kaskas123 6 yıl
omercicek43
insan bari dünyanın en sessiz fanını koyan ses sorunu olmasın istiyorlarsa :)

en sessiz fan bile fazsız psu'dan daha fazla ses çıkartır.
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yagmurteam 6 yıl
Bir zamanlar geliyordu Enermax ürünleri ülkemize.
Şimdi de getiren bir firma olsa hiç fena olmaz
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Barış26 6 yıl kaskas123
kaskas123

omercicek43

insan bari dünyanın en sessiz fanını koyan ses sorunu olmasın istiyorlarsa :)


en sessiz fan bile fazsız psu'dan daha fazla ses çıkartır.

Bir de hybrid fanlı PSU'lar var. Boşta iken fansız, yüke girince fanlı. Bence en iyisi onlar.
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gtx295 6 yıl
keşke türkiye de olsa bu power gerçekden iyiymiş %94 verimlilik :))
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OmC43 6 yıl
insan bari dünyanın en sessiz fanını koyan ses sorunu olmasın istiyorlarsa :)
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