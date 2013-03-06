Enermax'ten 80+ Platinum sertifikalı ve 650W kapasiteli fansız güç kaynağı

Dünyanın en büyük güç kaynağı üreticilerinden Enermax, ürün gamındaki ilk fansız güç kaynağını CeBIT 2013 fuarında sergiledi. Fansız güç kaynağı ile sessizlik faktörüne önem veren bilgisayar kullanıcıları hedef alınıyor.





Enermax'in 650 watt kapasiteli yeni güç kaynağında gözümüze çarpan iki önemli detay söz konusu. Birincisi 80+ Platinum sertifikası, ikincisi ise tam modüler yapı. 80+ Platinum sertifikasına layık görülen güç kaynağı, bilgisayar sisteminin yük durumuna göre %94'lere varan oranlarda enerji verimliliği sunuyor. Enerji verimliliğinin yüksek olmasının, uzun vadede elektrik faturalarınıza olumlu yönde yansıdığı belirtiliyor. Tam modüler yapı sayesinde ise ihtiyaç duymadığınız kabloları kullanmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu da bilgisayar kasası içindeki hava akımına olumlu katkı sağlıyor.



Düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre ve aşırı yük gibi problemlere karşı koruma altına alınması beklenen güç kaynağında gördüğümüz kadarıyla 4 adet 6+2 pin PCI Express güç konnektörü bulunuyor. Bir diğer deyişle çift ekran kartlı (SLI / CrossFire) sistem kurmak mümkün.



http://lab501.ro/stiri/cebit-2013-enermax-arata-o-sursa-80plus-platinum-de-650w