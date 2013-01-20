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Enermax'ten NAXN ADV serisi 80+ Bronze sertifikalı güç kaynakları

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Güç Kaynağı
knight
Haber Editörü
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Güç kaynağı üretiminde söz sahibi firmalardan Enermax, NAXN ADV serisi altında geliştirdiği üç yeni güç kaynağına resmiyet kazandırdı. Bilgisayar sisteminizin ihtiyacına göre 450 watt, 550 watt ve 650 watt kapasite seçenekleri bulunan seri, ''80+ Bronze'' sertifikasına layık görülmüş. Bu da her bir güç kaynağının, sistemin yük durumuna göre %82 ile %88 arasında değişen oranlarda enerji verimliliği sunduğu anlamını taşıyor.
Yüksek kaliteli, Japon üretimi elektrolitik kapasitörleri bünyesinde barındıran ve tek kanal +12V rail desteğiyle gelen NAXN ADV serisi, düşük voltaj, yüksek voltaj, kısa devre ve aşırı yük gibi olumsuz durumlara karşı koruma altına alınmış durumda. +12V kanalından 450 watt'lık model 34A / 408 watt çıkış, 550 watt'lık model 42A / 504 watt çıkış, 650 watt'lık model ise 50A / 600 watt çıkış sağlıyor.
Bağlantı konusuna değinecek olursak güç kaynakları, 1 adet 20+4 pin ATX güç konnektörüne (55 cm), 1 adet 4+4 pin CPU güç konnektörüne (60 cm), 7 adet SATA güç konnektörüne, 3 adet 4 pin molex güç konnektörüne, 2 adet 6+2 pin PCI-Express güç konnektörüne (50 cm) ve 1 adet floppy konnektörüne sahip. 650 watt'lık modelde PCI-Express güç konnektörü sayısı diğer modellerden farklı olarak 4 adet.
Güç kaynaklarının kabloları modüler yapıda değil. Ancak Enermax, kabloları kolayca katlanabilen, ince yapıda tasarlayarak bu durumu lehine çevirmeye çalışmış. İnce kablolar sayesinde kablo karmaşası oluşmuyor ve bilgisayar kasasının içindeki hava sirkülasyonu olumsuz yönde etkilenmiyor. Enermax, güç kaynaklarını serinleten fanların çapı, çalışma hızı ve ses seviyesi hakkında açıklama yapmamış. Isı kontrollü fanların, çift rulman (bilye) ile uzun ömürlü, sessiz ve yüksek performanslı çalıştıkları vurgulanmış.
Enermax, NAXN ADV serisinin fiyatı üzerindeki sır perdesini henüz kaldırmamış.

http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/press_b_1&no=43 Yorum Yaz
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dreamblue35 6 yıl
böyle süsleyip de bronz sertifikalı psu ları piyasaya yeniden süreceklerine voltaj regülasyonlarını düzenlemeye yönelik çalışmalarla karşımıza çıksalar daha iyi olur; bazı sitelerde incelemelerde dikkat ediyorum adam gibi regülasyon değerleri platinyum sertifikalı psu larda bile çok kötü durumda
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MxFxOx 6 yıl
450-650watt'lık moduler olmasının bir anlamı yok kabloların yapısı güzel düşünülmüş orta seviyede 80plus yeterli fiyatı belli değil ama 150-250 tl arası olması gerekir
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yenerbalcı 6 yıl
Sanki yeni bir şeymiş gibi 80+ diyorlar Codegen firması bile 80 Plus Broze geçeli yıllar oldu
plugloadsolutions.com/...
Boyut değişmedikten sonra isterse 99+ olsun
Hala 150mm x 86mm x 160mm bu boyutta güç kaynağı üretiyorlar
95mm x 35mm x 95mm boyutunda 400 - 700 watt yapmadıktan sonra hikaye
Kalınlık 35mm fazlasıyla yeter çünkü slim fanlar mevcut
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Hirotaro 6 yıl
Şuna bakın yahu , codegeni gitmiş Enermax ile bir tutmuş . Ey ALLAH'ım ne adamlar var yahu
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