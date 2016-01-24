Engel tanımayan tekerlekli sandalye

Tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren kişiler, özellikle şehirler içerisinde büyük sorunlar yaşıyorlar. Son yıllarda birçok adım atılmasına rağmen halen tekerlekli sandalyelere uygun çok fazla yol bulunmuyor ve bu da bu kişilerin gündelik yaşamlarını daha da zor hale getiriyor.

Bu kötü duruma çözüm getiren TopChair, zekice geliştirilen teknik altyapısı ile ciddi anlamda engel tanımıyor. Bünyesinde iki adet 400-watt, iki adet de 350-watt gücünde elektrik motoru yer alan tekerlekli sandalye, dahil batarya birimleriyle 35km ila 45 km menzil içerisinde saatte 9 km hızla hareket edebiliyor. TopChair'in en önemli farkı ise altında yer alan palet sistemiyle ortaya çıkıyor.

TopChair, LCD ekranlı kontrol birimi üzerinden verilen basit bir komut ile merdivenlerden inebiliyor ve çıkabiliyor. Bunu tekerleklerinin katlanmasıyla devreye giren palet sistemiyle yerine getiren ürün, oturma bölümünü otomatik olarak dengeliyor ve böylece hem iniş hem de çıkış sürecinde kişilerin sıkı sıkı tutunmasına gerek kalmıyor.

Engelli kişilerin gündelik yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmeleri için inanılmaz güçlü bir çözüm ortaya koyan TopChair, ABD için şimdilik FDA (Amerika Gıda ve İlaç İdaresi) onayından geçmeyi bekliyor ancak diğer bölgelerde 16 bin dolar gibi çok yüksek bir fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

Gelişmiş tekerlekli sandalyenin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.