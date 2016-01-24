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Engel tanımayan tekerlekli sandalye

Engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları daha da arttıran büyük şehirler, son yıllardaki adımlara rağmen halen istenilen erişim düzeyinden oldukça uzakta. Çözüm ise TopChair'den geliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Engel tanımayan tekerlekli sandalye

Tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiren kişiler, özellikle şehirler içerisinde büyük sorunlar yaşıyorlar. Son yıllarda birçok adım atılmasına rağmen halen tekerlekli sandalyelere uygun çok fazla yol bulunmuyor ve bu da bu kişilerin gündelik yaşamlarını daha da zor hale getiriyor. 
Bu kötü duruma çözüm getiren TopChair, zekice geliştirilen teknik altyapısı ile ciddi anlamda engel tanımıyor. Bünyesinde iki adet 400-watt, iki adet de 350-watt gücünde elektrik motoru yer alan tekerlekli sandalye, dahil batarya birimleriyle 35km ila 45 km menzil içerisinde saatte 9 km hızla hareket edebiliyor. TopChair'in en önemli farkı ise altında yer alan palet sistemiyle ortaya çıkıyor.
TopChair, LCD ekranlı kontrol birimi üzerinden verilen basit bir komut ile merdivenlerden inebiliyor ve çıkabiliyor. Bunu tekerleklerinin katlanmasıyla devreye giren palet sistemiyle yerine getiren ürün, oturma bölümünü otomatik olarak dengeliyor ve böylece hem iniş hem de çıkış sürecinde kişilerin sıkı sıkı tutunmasına gerek kalmıyor.
Engelli kişilerin gündelik yaşamlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilmeleri için inanılmaz güçlü bir çözüm ortaya koyan TopChair, ABD için şimdilik FDA (Amerika Gıda ve İlaç İdaresi) onayından geçmeyi bekliyor ancak diğer bölgelerde 16 bin dolar gibi çok yüksek bir fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.
Gelişmiş tekerlekli sandalyenin yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz. 
Engel tanımayan tekerlekli sandalye
 

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Hasan07-36 3 yıl en beğenilen
16 bin dolarlık fiyatıyla engellire pek de çözüm olmadığı kesin.
Bir engelli olarak hala bu tür cihazlarla uğraşılması çok moralimi bozuyor. Felce hiçbir çare yok. 14 nm boyutunda transistör üretiliyor ama ondan çok daha büyük olan kesilmiş sinirler birleştirilemiyor. Bir çözüm olacaksa bile bu tür ürünler üreten şirketler tarafından gelişmeler engelleniyor belki de. Daha söylenecek çok şey var ama konu o olmadığı için susuyorum...
16 bin dolarlık fiyatıyla engellire pek de çözüm olmadığı kesin.Bir engelli olarak hala bu tür cihazlarla uğraşılması çok moralimi bozuyor. Felce hiçbir ç...
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BLACK PRINCE 3 yıl
Farkedilmek için reflektör vs çevresinde olsa belirginliği dahada artırıp farkındalık yaratması daha iyi olur fikrimce kullanıcı için ve ayrıca gündüz farı istiyoruz...
Tabiki geliştirilmeye açık gece görüşü vs ve sensörler her şartta ne kadar sağlıklı çalışır oda tartışılır.
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aozgec 3 yıl
güzel düşünce. videodan anladığım kadarı ile kullanmak çok basit değil ve merdivenlerin düzgün olması gerekiyor. biraz dalgınlıkla merdivenlerden düşme riski oluşabilir.
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aycibin 3 yıl
Cok guzel urun ama o fiyat ne oyle
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kadirirdem 3 yıl
harika olmuş ama o fiyatla engellilere hitap etmiyor....
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Hasan07-36 3 yıl en beğenilen
16 bin dolarlık fiyatıyla engellire pek de çözüm olmadığı kesin.
Bir engelli olarak hala bu tür cihazlarla uğraşılması çok moralimi bozuyor. Felce hiçbir çare yok. 14 nm boyutunda transistör üretiliyor ama ondan çok daha büyük olan kesilmiş sinirler birleştirilemiyor. Bir çözüm olacaksa bile bu tür ürünler üreten şirketler tarafından gelişmeler engelleniyor belki de. Daha söylenecek çok şey var ama konu o olmadığı için susuyorum...
1 Yanıt Yanıtla +8
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Spiderhip 3 yıl Hasan07-36
Kesinlikle katılıyorum. 16bin dolar, nerdeyse 50bin TL. Çok çok ciddi bir rakam. Bu rakam karşılığında günümüz teknolojisinde, öyle zar zor merdiven çıkabilen sandalye verene kadar felci ameliyat edip tedavi edebilmeleri lazım. Bu ilaç sektörü vs gibi sektörler gerçekten mafya gibi. Bunlar tedaviyi bile gizletir biraz daha para kazanmak için.

Dediğiniz gibi yok 14nm, yok 10nm diye gidiyorlar, diğer tarafta plütonlara gidiyorlar, ama hala nasıl bu hastalıklara çağre bulamıyorlar anlamak zor. Zaten bir zahmet yolları, toplu taşıma bölümlerini engellilere uygun olarak yapsalar da bunun gibi zor zar merdiven çıkan sandalyelere gerek olmasa.
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Patren 3 yıl
kepçeli dozere benzemiş harika engelli kişiler için
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Doom II 3 yıl Patren
insan aklına gelince üzülüyor, peki kaç kişi alabilecek bunu, direk paletli yapsalarmış bu kadar teknik olmazmış dolayısıyla daha ucuz olurdu.


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