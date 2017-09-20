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Engelli araçları için yerli otonom sistem geliştirildi

Dokuz Eylül Üniversitesi araştırma görevlisi tarafından otonom sürüş sistemine sahip akıllı engelli aracı geliştirildi. Sıradan tekerlekli sandalyeleri bir kaç ekleme ile akıllı hale getirebiliyor.
1 yıl
1,8b
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7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Engelli araçları için yerli otonom sistem geliştirildi
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Dokuz Eylül Üniversitesinde tekerlekli sandalye kullanan engellilerin ellerine ihtiyaç duymadan, göz ve baş hareketleriyle istediği yere gitmesini sağlayacak "akıllı engelli aracı" geliştirildi.
Üniversitenin Araştırma Görevlisi Lütfi Mutlu, elini kullanamayan bedensel engellilerin tekerlekli sandalyeyi kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaklaşık 5 yıllık çalışma yaptı. Araştırmanın sonucunda tekerlekleri akıllandıran sistem geliştirildi.

Otonom sürüş sisteminesahip engelli aracında, kullanıcılar önündeki ekran aracılığıyla haritada gideceği yeri seçebiliyor. Araç seçilen hedefe en kısa yoldan ulaşıyor. Yol boyunca üzerindeki sensörler haritayı güncelliyor ve bir engel çıkması durumunda yolunu değiştiriyor.

Engelli araçları için yerli otonom sistem geliştirildi

Sistemdeki ekranın kullanılması için göz veya baş hareketleri yeterli oluyor. Dünyada benzer ürünler için beyin dalgası ile kontrol ve ağız yardımıyla kontrol yöntemleri kullanılıyor. Beyin dalgası ile kontrol edilebilen araçlarda her adım için solda dön, geri git gibi ayrı ayrı komut girilmesi gerekiyor. Ağız yardımıyla kontrolde de benzer durum bulunuyor. Lütfi Mutlu, otonom sistemin en iyi çözüm olduğunu söylüyor.

Her Tekerlekli Sandalyeye Uygulanabiliyor 

Bu sistem tüm tekerlekli sandalyelere uygulanabiliyor. Sıradan bir araca tarama sensörü, harita ekranı, kamera, kontrol kartları ve elektrikli motor eklenerek akıllı hale getirilebiliyor. Bu gibi çalışmaların devamının gelmesini diliyoruz.


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ozbey08 1 yıl
tebrikler işte hergün böyle haberler duysak ne güzel olur.
yapayzekaya saha çok önem vermemiz gerekir.
lakin bunu seri üretime dönüştürmezsek hiç bir değeri olmaz.
başka bir ülke alır üretir bize iki katı fiyata satar.
tebrikler işte hergün böyle haberler duysak ne güzel olur.yapayzekaya saha çok önem vermemiz gerekir.lakin bunu seri üretime dönüştürmezsek hiç bir ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Yeminle kendi yapmışım gibi heyecanlandım ve gurur duydum.
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kadirirdem 1 yıl
İşte böyle şeylerle gelin engelli kardeşlerimizi düşünmeleri güzel olmuş.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bildiğin park sensörü :)
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SigSauer6 1 yıl en beğenilen
Yeminle kendi yapmışım gibi heyecanlandım ve gurur duydum.
Yanıtla +4
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ozbey08 1 yıl
tebrikler işte hergün böyle haberler duysak ne güzel olur.
yapayzekaya saha çok önem vermemiz gerekir.
lakin bunu seri üretime dönüştürmezsek hiç bir değeri olmaz.
başka bir ülke alır üretir bize iki katı fiyata satar.
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Bir Sevdadır Türkiye 1 yıl
Dokuz eylül, özellikle de İYTE çok doğru yolda
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profecco 1 yıl
Gerçekten çok güzel. Kaldırıma inip çıkmak için olan yerlere birileri park etmezse ülkemizde daha da iyi olacak.
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