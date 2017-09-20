Engelli araçları için yerli otonom sistem geliştirildi

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Dokuz Eylül Üniversitesinde tekerlekli sandalye kullanan engellilerin ellerine ihtiyaç duymadan, göz ve baş hareketleriyle istediği yere gitmesini sağlayacak "akıllı engelli aracı" geliştirildi.

Üniversitenin Araştırma Görevlisi Lütfi Mutlu, elini kullanamayan bedensel engellilerin tekerlekli sandalyeyi kullanabilmesini sağlamak amacıyla yaklaşık 5 yıllık çalışma yaptı. Araştırmanın sonucunda tekerlekleri akıllandıran sistem geliştirildi.

Otonom sürüş sisteminesahip engelli aracında, kullanıcılar önündeki ekran aracılığıyla haritada gideceği yeri seçebiliyor. Araç seçilen hedefe en kısa yoldan ulaşıyor. Yol boyunca üzerindeki sensörler haritayı güncelliyor ve bir engel çıkması durumunda yolunu değiştiriyor.

Sistemdeki ekranın kullanılması için göz veya baş hareketleri yeterli oluyor. Dünyada benzer ürünler için beyin dalgası ile kontrol ve ağız yardımıyla kontrol yöntemleri kullanılıyor. Beyin dalgası ile kontrol edilebilen araçlarda her adım için solda dön, geri git gibi ayrı ayrı komut girilmesi gerekiyor. Ağız yardımıyla kontrolde de benzer durum bulunuyor. Lütfi Mutlu, otonom sistemin en iyi çözüm olduğunu söylüyor.

Her Tekerlekli Sandalyeye Uygulanabiliyor

Bu sistem tüm tekerlekli sandalyelere uygulanabiliyor. Sıradan bir araca tarama sensörü, harita ekranı, kamera, kontrol kartları ve elektrikli motor eklenerek akıllı hale getirilebiliyor. Bu gibi çalışmaların devamının gelmesini diliyoruz.

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